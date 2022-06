'Esto' noslēdz partnerību ar Baltijas mazumtirdzniecības līderiem

Nesen Latvijas tirgū ienākušais finanšu tehnoloģiju uzņēmums "Esto" ir sācis strauju paplašināšanos Baltijas valstīs. Sadarbojoties ar tādiem mazumtirdzniecības līderiem kā "iDeal", "Elkor", "Studio Moderna" un "BigBox", tas šobrīd kļūst par vienu no straujāk augošajiem spēlētājiem e-komercijas tirgū.

Kādēļ mazumtirdzniecības līderi izvēlas "Esto"?

""Esto" jaunie partneri atklāj, ka izvēle, ar kuru no maksājumu risinājumu pakalpojumu sniedzējiem sadarboties, ir prasījusi rūpīgu izpēti un analīzi. Izpētes laikā partneri ir secinājuši, ka neviens konkurents nepiedāvā tādu pakalpojumu izvēli kā "Esto" Esam lepni par jaunizveidotajām sadarbībām un pateicīgi mūsu partneriem par izrādīto uzticību," stāsta AS "Esto LV" valdes locekle Baiba Tētiņa.

"Esto" sadarbības partneru galvenie mērķi ir samazināt maksājumu risinājumu izmaksas un radīt patīkamāku iepirkšanās pieredzi gala klientiem, piedāvājot plašu maksājumu variantu klāstu.

"Radīt pozitīvas un atmiņā paliekošas pieredzes mūsu klientiem ir viens no mūsu uzņēmuma galvenajiem mērķiem. Sadarbojoties ar "Esto", mēs varam viņiem piedāvāt mūsdienīgus un elastīgus līzinga servisa risinājumus, kas palīdz mums paaugstināt piedāvājuma vērtību un uzlabot mūsu klientu iepirkšanās pieredzi," saka Edgars Pilius, "BigBox" grupas vadītājs.

Iespēja paaugstināt vidējo groza vērtību par vismaz 20%, tādējādi ievērojami paaugstinot arī vispārējo pārdošanas apjomu, ir tikpat svarīgi. Klientu vidū iecienīta ir nomaksas opcija, jo, iegādājoties produktus, ir iespēja noformēt pirkumu ar nomaksu ar tirgotāja zīmolu ("white label"). Tāpat, izmantojot "Esto" risinājumus, tirgotāji iegūst pieeju vairāk nekā 100 tūkstošiem "Esto" klientu, kas rada papildu pārdošanas iespējas.

"Elkor" mārketinga direktors Ronalds Feldmanis ir pārliecināts, ka "Esto" palīdz klientiem vienkāršāk un ātrāk iepirkties viņu e-veikalos, un tam ir pozitīvs iespaids gan uz pārdošanas apjomu, gan klientu apmierinātību. "Izvēloties mūsdienīgus līzinga servisa pakalpojumus sadarbībā ar "Esto", mēs nodrošinām klientiem ātru un augstas kvalitātes iepirkšanās pieredzi," norāda Ronalds Feldmanis.

Kādi ir "Esto" pircēju ieguvumi?

Ar "Esto" maksājuma risinājumiem partneru klienti var būt elastīgāki, pieņemot iepirkšanās lēmumus. Tāpat pirkumi ir klientiem pieejami tieši tad, kad viņiem tie ir nepieciešami. Tā ir abpusēji izdevīga situācija, kurā iegūst gan klients, gan tirgotājs. Atkarībā no individuālām vajadzībām katrs "Esto" klients var atrast sev piemērotu maksājuma risinājumu: bankas maksājumu, debitkartes maksājumu vai "pērc tagad, maksā vēlāk" risinājumus, piemēram, nomaksu un "Esto" trīsdaļīgo maksājumu.

""Esto" nesen sākuši sadarbību ar "iDeal", un mūsu klientiem ļoti patīk "Esto" piedāvājums. "Esto" nodrošina ērtu, ātru un izdevīgu servisu un trīs dažādas maksājuma metodes, atļaujot mūsu klientiem izvēlēties sev piemērotāko," norāda Latvijas reģiona "iDeal Group" vadītājs Nikolajs Zaikins, atzīstot apmierinātību ar sadarbību.

"Esto" digitālo maksājumu rīks ļauj klientiem iegādāties preci vai pakalpojumu tagad un maksāt par tiem vēlāk — klients var sadalīt maksājuma summu vairākās daļās, izvēloties sev ērtāko nomaksas periodu.

"Esto 3" (jeb trīsdaļīgais maksājums) ir partneru klientu iecienītākā maksājuma metode. Tā ļauj sadalīt maksājumu trīs vienādās daļās bez papildus piemaksām. Pirmais maksājums vienmēr ir jāveic nākamajā mēnesī pēc pirkuma veikšanas.

2018. gadā "Esto" kopā ar Igaunijas e-veikalu tirgus līderi "Kaup24" piedalījās pilotprojektā, nodrošinot automātisko trīsdaļīgo maksājuma metodi. Pēc pilotprojekta beigām šī metode ieguva tādu popularitāti, ka 2019. gadā to ieviesa katrs "Esto" partneris. Šobrīd "Esto" trīsdaļīgo maksājumu risinājumu izmanto vairāk nekā 1000 tirgotāju Baltijas valstīs.

"Katrs tirgotājs, kas izvēlas "Esto" trīs maksājumu metodi, ir palielinājis savu groza apjomu par 20% vai vairāk. Piemēram, apģērbu mazumtirgotāji "Rademar", "Sportland", "Weekendshoes" un "Newmood" liecina, ka pircēji ļoti bieži izvēlas šo maksājuma metodi, pērkot apavus, jakas, darba rīkus, velosipēdus, elektroniskos skrejriteņus, elektroniskās iekārtas, mazākas mēbeles un tamlīdzīgas preces. Mūsuprāt, 2–3 gadu laikā šī maksājuma metode būs tikpat pieprasīta kā regulārie bankas maksājumi," apgalvo Martin Ustaal, "Esto" sadarbības partneru vadītājs.

Kāpēc izvēlēties "Esto"?

Ērti, bez komisijas, iekļauj visas Baltijas valstis

"Esto" ir pirmais uzņēmums Baltijā, kas ļauj partneriem izmantot banku maksājumus visās trīs valstīs bez maksas. Vienkārša integrācijas sistēma ļauj partneriem ātri aktivēt jebkuru "Esto" maksājumu opciju jebkurā Baltijas tirgū.

Izdevīgi klientam

Klients var izvēlēties pasūtīt preces tiešsaistē, no plaša maksājumu metožu klāsta izvēloties gan sev piemērotāko maksājuma veidu, gan maksājuma veikšanas laiku.

Viegli un ātri uzsākt bezmaksas sadarbību

Kļūt par "Esto" partneri ir vienkārši, tas ir bez maksas, un maksājumu risinājumu integrācija aizņem vien 15 minūtes. Piesakoties mājaslapā https://esto.lv/business vai rakstot uz partneri@esto.lv, saņemsi detalizētu piedāvājumu un ieteikumus labākiem pārdošanas rezultātiem.

Paaugstina pārdošanas rezultātus un mārketinga efektivitāti

Viena no "Esto" priekšrocībām ir partneru iesaistīšana "Esto" mārketinga kanālos. Tas palīdz partneriem sasniegt jaunus klientus un rezultējas labākos pārdošanas rezultātos.

Profesionāls partneris ilgtermiņa sadarbībai

"Esto" padara visus maksājumus ērtus gan patērētājam, gan tirgotājam, piedāvājot dažādas maksājumu metodes pārdošanas un konversiju rezultātu uzlabošanai gan e-veikalā, gan klātienes veikalā.

Laimonas Jonuska, "Studio Moderna" interneta nodaļas vadītājs, piekrīt, ka "Esto" palīdz viņiem noturēt esošos un piesaistīt jaunus klientus, radot piedāvājumu ar augstāku vērtību klientu atšķirīgajām iepirkšanās vajadzībām. "Viena no galvenajām "Esto" atšķirībām, salīdzinot to ar citiem tirgus spēlētājiem, ir plašā reālu sadarbības piemēru pieejamība. Piemēri no dzīves norāda, ka sadarbība ar "Esto" var nest uzņēmējiem izdevīgus rezultātus, un mēs esam patīkami satraukti par šīm izaugsmes iespējām. "Esto" piedāvājums mūsu uzņēmumam šķiet ļoti pievilcīgs, tādēļ esam lepni par šo sadarbību," turpina Laimonas Jonuska.

Par "Esto"

Dibināts 2017. gadā, "Esto" nodrošina pilnībā automatizētu un tehnoloģijās balstītu finansēšanas un maksājumu risinājumu tīklu partneriem Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. "Esto" uzņēmējdarbības modelis ir padarīt maksājumus starp klientu un pakalpojuma sniedzēju vienkāršākus, piedāvājot reāllaika maksājumu sistēmu tirgotājam un nomaksas pakalpojumus klientam. "Esto" partneru vidū ir vairāki no lielākajiem Baltijas tirgotājiem — "Kaup24", "Weekendshoes", "iDeal", "Elkor", "BigBox", "ONOFF", "Valge Klaar", "RDE", "Photopoint" un daudzi citi.

"Esto" rada un pārvalda modernāko maksājumu platformu e-komercijas industrijā. Svarīgākais, uz ko "Esto" tiecas, ir nodrošināt elastīgu un automatizētu produktu, ko izmanto partneri un partneru gala klienti. "Esto" ir vienīgais šāda servisa nodrošinātājs, kas piedāvā tik plašu maksājumu risinājumu klāstu visās Baltijas valstīs. "Esto" maksājumu risinājumi iekļauj:

karšu maksājumus;

bankas pārskaitījumus;

dažādus "pērc tagad, maksā vēlāk" risinājumus;

trīsdaļīgo maksājumu;

līzinga un nomaksas pakalpojumus, ļaujot klientam noteikt mēneša maksu un maksājuma periodu līdz pat 60 mēnešiem;

visā Baltijā lietojamu vienotu "Esto" platformu ar vienu, vienkāršu integrāciju.

Kas ir "Esto" skaitļos?