FOTO: 'Costa Coffee' atklāj Rīgā pirmo jaunā dizaina kafejnīcu

Līdz ar kafijas pasaules noslēpumu atainojošu pasākumu universālveikalā "Stockmann" atklāta itāļu tradīcijām bagātā kafijas zīmola "Costa Coffee" pirmā jaunā dizaina kafejnīca Rīgā.

"Visas "Costa Coffee" kafejnīcas jebkurā pasaules vietā ievēro globālos "Costa Coffee" dizaina standartus. Arī kafejnīcas Rīgā ir daļa no "Costa Coffee" pasaules, kurā tiek ieviestas jaunās dizaina aktualitātes," stāsta "Costa Coffee" Latvijā uzņēmuma vadītāja un valdes locekle Aiva Strazdiņa, piebilstot, "Īpašs gandarījums ir par to, ka "Costa Coffee" jaunā dizaina kafejnīca atrodas tieši universālveikalā "Stockmann", kura elegantie pircēji ir ne tikai pelnījuši baudīt izcilu, tradīcijām bagātu kafiju, bet arī darīt to aktuālākajām dizaina tendencēm atbilstošā interjerā."

"Stockmann" attīstība ir mūsu prioritāte, - esam īstenojuši vērienīgas pārmaiņas, modernizējot un pilnveidojot iepirkšanās pieredzi gan klātienē, gan digitālajā vidē. Šogad attīstību turpināsim, tāpēc īpaši novērtējam, ka "Stockmann" izvēlēts par pirmo vietu Rīgā, kur durvis ver jaunā dizaina "Costa Coffee" kafejnīca. Paldies partneriem, kas palīdz radīt mūsu klientiem patīkamu un iedvesmojošu vidi," pauž universālveikala "Stockmann" direktore Dace Goldmane.

"Costa Coffee" jaunā dizaina kafejnīcas atklāšanas pasākuma laikā viesiem bija iespēja piedalīties aizraujošā meistarklasē "Māksla dzert kafiju" un etiķetes ekspertes vadībā iemācīties kafiju dzert elegantā un izsmalcinātā veidā. Pasākuma turpinājumā viesi varēja degustēt unikālus kafijas dzērienus, kā arī noklausīties izzinošu lekciju "Kas padara kafiju īpašu?", atklājot jaunus faktus par šo aromātisko dzērienu un uzzinot, kā kafija ietekmē cilvēku veselību.

"Costa Coffee" universālveikalā "Stockmann" darbojas jau vairākus gadus, šajā laikā kļūstot par iecienītu rīdzinieku satikšanās vietu un ļaujot izbaudīt universālveikala rosīgo, iedvesmojošo gaisotni. 2023. gada laikā "Costa Coffee" Latvijā plāno veikt vēl divu kafejnīcu atjaunošanu, kā arī papildu esošajām atvērt jaunas kafejnīcas, investējot ap 250 tūkstošiem eiro.