Grand Hotel Kempinski Riga svin zīmola vēstneses 'Lady in Red' 10 gadu jubileju

2020. gada 21. Janvārī, GRAND HOTEL KEMPINSKI RIGA sadarbībā ar vadošo modes namu Latvijā - MCOUTURE un tās dizaineri JŪLIJU MALAHOVU pulcēja Rīgas viedokļu līderus, uzņēmējus, sadarbības partnerus un modes pazinējus uz oficiālo prezentāciju, lai "Lady in Red" dzimšanas dienas svinību nedēļas ietvaros atklātu abu kompāniju turpmāko sadarbību.

Patiesi personalizētas un intuitīvas viesu pieredzes nodrošināšana, kas balstīta uz kultūras empātiju, viesu inteliģenci un izpratni par katra atsevišķa viesa vajadzībām, ir ikoniskās Lady in Red (tulk. "Dāmas Sarkanā") loma, kas ir ļoti simpātiska pozīcija, kuru pirms desmit gadiem izveidoja viesnīcu tīkls Kempinski Hotels. Tā kā šis unikālais zīmola vēstnesis uzņem viesus ikvienā Kempinski viesnīcā visā pasaulē, katra Kempinski Hotels viesnīca šogad godina Lady in Red radīto pozīciju.

Ierodoties vienā no 79 Kempinski viesnīcām, "Lady in Red" ģimene ir uzreiz atpazīstama: ģērbušās pārsteidzošā un elegantā, individuāli izgatavotā sarkanā tērpā, kas atspoguļo sakrālo tradīciju katrā no viesnīcas galamērķiem, "Dāmas Sarkanā" izsauc autentisku vietas sajūtu un atspoguļo katras valsts kultūras nianses un klasisko Eiropas eleganci, ar kuru Kempinski ir pazīstams visā pasaulē. Tās ir radītas, lai iepriecinātu, un izglītotas, lai izklaidētu, šīs zīmola vēstneses esamība brīdina par iespēju ceļot vienu soli augstāk un piedzīvot neaizmirstamus mirkļus. Tās var būt, gan katra savas viesnīcas ideālās saimnieces, gan viesu uzticamības personas.

"Lady in Red ir vietējā eksperte, kura zina visu, kas ir jāzina par mūsu viesnīcām un galamērķiem," skaidro Leons Baums, Grand Hotel Kempinski Riga Ģenerāldirektors. "Neatkarīgi no tā, vai tie ir īpaši jubilejas svētki, bildinājums vai vienreizējas ģimenes svinības, viņas izmanto savas prasmes meistarībā, gastronomijā un vietējā kultūrā, lai nodrošinātu, ka mūsu viesi gūst vislabāko un neaizmirstamāko pieredzi un atmiņas, katru reizi kad apmeklē kādu no mūsu viesnīcām." "Būtībā Lady in Red pozīcija bija domāta, lai aizstātu diezgan vecmodīgo viesu attiecību pozīciju, kas nepavisam nebija ikoniska, piebilst Leons Baums. "Mēs meklējām papildus dzirksti unikālai personībai ar unikāliem pienākumiem, kuru būtu viegli atpazīt visā tīklā." Nu jau vairāk nekā 150 "Dāmas Sarkanā" graciozi pārstāv Kempinski zīmolu no vairāk nekā 30 valstīm un patiesībā ir pat daži kungi, jeb "Džentelmeņi Sarkanā", kā piemēram, viesnīcā Hotel Adlon Kempinski Berlin, ko var atpazīt pēc sarkanās kaklasaites un sarkanajām zeķēm.

Lai pasvītrotu Latvijas kultūru un vietējo mākslinieku izcilās prasmes, un vienlaicīgi izceltu "Dāmas Sarkanā" veidolu, kas ir pirmā vizītkarte jebkuram mūsu klientam ienākot viesnīcas foajē, tika uzrunāta viena no spilgtākajām pašmāju dizainerēm Jūlija Malahova. MCouture dibinātāja, kas darbojas modes industrijā jau vairāk kā 8 gadus, veiksmīgi startējusi vairākās RMD (Rīgas Modes Nedēļa) un ir ļoti labi atpzīstama arī Londonas un Parīzes modes dizaineru vidu. Jūlija katru gadu piedalās Baltijas Modes Federācijas konkursos un 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 un 2019 ieguvusi prestižos apbalvojumu "Latvijas Modes un Stila" balvā.

Jūlijai ir izcila gaume un spēja sajust eleganci, greznību un orģinalitāti, kas ir arī Kempinski zīmola vadošās vērtības, tāpēc uzskatām, ka mūsu sadarbība viena otru tikai papildinās un sniegs iespēju abiem zīmoliem reprezentēt galamērķi un tā tradīcijas vispozitīvākajā veidā.

"Esmu patiesi pagodināta par iespēju sadarboties ar Eiropas senāko luksus zīmolu Kempinski Hotels, un doto iespēju radīt tērpus zīmola spilgatjai un elegantajai vēstnesei "Lady in Red", tās svinību nedēļā. Šīs ir kā mūžigais skaistums ārpus laika, kur dziļi iedvesmojos no Scarlet Red piesātinātā toņa un "dāmas sarkanā" ikdienas lomas un vērtībām ko tā sniedz katram viesim, kas ierodas Grand Hotel Kempinski Riga", paskaidro MCouture zīmola dibinātāja un dizainere Julija Malahova.

Grand Hotel Kempinski Riga izsaka pateicību arī pārējiem partneriem, kas atbalstīja "Lady in Red" projektu:

• Austrijas apavu zīmols "Högl", un tā pārstāvniecībai Latvijā: Inesei Lodei;

• HFC – Haute Fragrance Company, nišas parfīma kompānijai no Francijas;

• Alinai Grinpaukai, modes ilustratorei, kas 2019. gadā iekļuva top 100 pasaules labāko ilustratoru vidū, pēc www.tachen.com.

