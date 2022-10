Igaunijas dienvidi ir lieliska vieta rudens brīvdienām - uzzini, kāpēc

Igaunijas dienvidi ir iemantojuši reputāciju kā aktīvās atpūtas centrs, vieta kur izbaudīt izcilu ēdienu un pavadīt relaksējošas brīvdienas kopā ar ģimeni un draugiem. Tā kā skolas rudens brīvdienas drīz būs klāt, aplūkosim kaimiņu slēptos dārgumus, un saplānosim izbraucienu.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Elpu aizraujošā Dienvidigaunijas ainava, kas mijas ar mežiem un skaistām ūdenstilpēm, sniedz atklājuma prieku visu vecumu un zemju ciemiņiem. Vēsturiskajā Livonijā ir nebeidzamas iespējas. Mēs piedāvasim jums dažus no visneaizmirstamākajiem, ko piedzīvot brīvdienās kopā ar ģimeni.

Atpūtas iespējas

Ja uzskatāt, ka nav iespējams būt divās valstīs vienlaikus, tad noteikti sāciet savu ceļojumu no Valgas Dienvidigaunijā, un tā jums pierādīs, ka tas burtiski ir iespējams. Pierobežas pilsētām Valgai Igaunijā un Valkai Latvijā ir ne tikai unikāla vēsture, bet arī nesen pabeigts mūsdienīgs centrālais laukums, kura viena puse atrodas vienā valstī, bet otra puse otrā. Šāda veida koplietošanas pilsētas telpa ir unikāla parādība pasaulē, un tajā bez apskates objektiem un dažādām brīvā laika aktivitātēm ir arī dažas ļoti interesantas vietas, kuras nevar atrast nekur citur. Piemēram, sols, kas ļauj sēdēt vienam cilvēkam Igaunijā un otram Latvijā, vai šūpoles, kas ir uzstādītas Igaunijas pusē, bet kurās varat šūpoties iekšā un ārā no Latvijas. Grūti iedomāties labāku Instagram vietu, no kuras sākt savu Dienvidigaunijas ceļojumu.

Pirmā ainaviskā dabas taka, kas sagaida viesus Valgā, ved gar Pedeli upes krastiem – tā ir Pedeli upes pastaigu taka, kas savieno Valgas un Valkas pilsētas. To veicot, jums noteikti jāuzkāpj arī līdz lapenītei Putraskalnā, no kuras var redzēt sadraudzības pilsētas Valku un Valku. Taka šķērso robežu un turpinās pa kaimiņpilsētas vieglās satiksmes ceļu un upes pludmales zonu.

Ūdens izklaide un sports

Kāds gan varētu būt relaksējošāks veids, kā pavadīt labi nopelnīto atpūtu ar ģimeni un bērniem, kā nomierinošā spa ar saunām un baseinu. Pühajärve SPA un pirts centrs noteikti ir viens no lielākajiem un daudzveidīgākajiem ūdens centriem Dienvidigaunijā. Šis spa atrodas netālu no Otepes, tikai 45 kilometrus no Igaunijas un Latvijas robežas, un piedāvā unikālu uzturēšanos vēsturiskās Livonijas gleznainās ainavas vidū.

Pühajärve apkārtne ir arī fantastiska vieta dažādām āra aktivitātēm. Pārgājienu taka ap ezeru ir lieliska vieta, kur baudīt dabas ainavas. Populārā pastaigu vieta ir piemērota visu vecumu dabas mīļotājiem, kā arī vieglākas pastaigas cienītājiem.

Papildus fantastiskajai apkārtnei un sporta iespējām Dienvidigaunija ir arī kulinārijas paradīze, kas apvieno izsmalcinātu maltīšu pieredzi ar ģimenei draudzīgiem restorāniem.

Ja vēlēsieties izbaudīt īpašāku maltīti, tad starp SPA laiku un sporta aktivitātem, tad tikai piecu minūšu brauciena attālumā no Pühajärve SPA atrodas Tammuri Talu restorāns, kas veltīts ēdiena cienītājiem un kuram nav noteikta ēdienkarte, bet ēdieni tiek gatavoti atbilstoši sezonai no svaigām un vēlams vietējām izejvielām. Pavārs pagatavo gardu ēdienu, un apmeklētāji savu mielasta ēdienkati uzzina tikai tad, kad ēdiens nonāk uz viņu galda. Noteikti rezervējiet galdiņu iepriekš.

Otepē patiešām ir vispiemērotākā vieta tiem, kas vēlas maksimāli izmantot brīvdienas un nodarboties ar sportu kopā ar ģimeni. Piemēram, Tehvandi ir speciāli kalnu riteņbraukšanai izveidota trase. Šī trase piedāvā riteņbraukšanas un piedīvojumu prieku gan iesācējam, gan jau pieredzējušam kalnu riteņbraucējiem. Munaka Bike & Hike Park, kas atrodas Väike Munamägi pakājē, piedāvā iespēju ar pacēlāju uzbraukt kopā ar velosipēdu un baudīt nobraucienus.

Väike-Munamäe slēpošanas centrs organizē elektrisko velosipēdu pārgājienus gida pavadībā skaistajās Otepes ainavās. Pēc pārgājiena ir iespēja pasūtīt relaksējošu pirti un maltīti Munaka Resto. Ir iespējams arī patstāvīgi iznomāt elektriskos velosipēdus, lai kopā ar ģimeni vai draugu grupu izpētītu Otepes ainavas un pārgājienu takas.

Tiem, kas interesējas par aktīvām ģimenes brīvdienām, noteikti jāiegriežas Kääriku sporta centrā, kas ir lieliski piemērots jaukai dienai ar sprota aktivitātēm. Kääriku jūs sagaida skriešanas, velo un pastaigu trases, ko papildina dažādas pirtis un āra baseins tiem, kas vēlas atveldzēties pēc pirts. Pēc saspringtas dienas, kas aizvadīta ar dažādām aktivitātēm brīvā dabā, izbaudiet nomierinošu vakaru pirtīs. Piemēram, Zaļās pirts, kas atrodas ezera krastā, lielie stikla logi ir vērsti ar skatu pret ezeru. Tā pat jums noteikti jāizmēģina arī leģendārā Kekkonen malkas pirts.

Paradīze bērniem un ēdiena cienītājiem

Jaunākais kūrortu papildinājums Igaunijas dienvidos ir Tõrva Veemõnula – ūdens un pirts centrs vienā no idilliskākajām pilsētām reģionā, tikai 20 minūšu brauciena attālumā no robežas. Sākotnējā kūrortpilsēta Tõrva ir pazīstama ar savām skaistajām ezeru pludmalēm un Baltijas valstīs augstāko tramplīnlēkšanas torni, bet tikai pirms gada tika pabeigts moderns ūdens centrs, kas no šīs vasaras nodrošina arī naktsmājas - tūristi tagad tiek gaidīti visu cauru gadu. Kompleksā ir arī apgaismotas pastaigu takas un jauns stadions spēļu praktizēšanai ar bummbu, kā arī bērnu piedzīvojumu taka. Bez ūdens centra baudīšanas pie viena Tõrvā varat arī uzspēlēt disku golfu, parks atrodas tieši blakus akvaparkam. Ideāli piemērots ģimenēm ar bērniem!

Tõrva ir ne tikai spa, bet arī picu galvaspilsēta. Malmizza ir vieta, uz kuru cilvēki dodas ne tikai no Igaunijas, bet arī no Latvijas, lai izbaudītu gabaliņu Itālijas tepat Tõrvā. Malmizza ģimene zina, ko nozīmē īsta itāļu pica! Klienti mēdz pieteikt, ka uz Malmizza pašiem itāļiem jānāk un jāpamācās kā pagatavot gardu picu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka picērija ir atvērta tikai nedēļas nogalēs, un lūdzu, pārbaudiet darba laiku viņu Facebook lapā.

Viens no Dienvidigaunijas apslēptajiem dārgumiem ir Wagenküll Castle Spa – pasakains komplekss ar spa, viesnīcu un restorānu. Neatkarīgi no gadalaika Taageperas pils komplekss ar savu unikālo arhitektūru ir ideāla vieta visai ģimenei. Kamēr vecāki var baudīt dažādas pirtis un greznu spa, bērni ir laipni gaidīti peldbaseinos. Ģimene var pulcēties a la carte restorānā, kas piedāvā gardas maltītes ģimenei. Neaizmirstama uzturēšanās ir garantēta.

Dienvidigaunijas unikalitāte slēpjas tajā, ka tā atrodas tik tuvu Latvijai. Vēsturiskās Livonijas daudzveidīgi krāšņais apvidus sagādās jums īpašas brīvdienas. Noteikti pievienojiet dienu vai divas savam ieplānotajam izbrauciena dienu skaitam, jo tur ir tik daudz ko izbaudīt un atklāt!

Aktivitāšu īstenošana tiek atbalstīta ar "Reģionu konkurētspējas stiprināšanas" aktivitātes "Reģionālās iniciatīvas nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanas" projekta Nr. 2014-2020.5.04.19-0389 "Uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugums Valgas apriņķī".

Pühajärve SPA, viens no lielākajiem un daudzveidīgākajiem ūdens centriem Dienvidigaunijā, atrodas tikai 30 minūšu brauciena attālumā no Latvijas robežas:

Šūpoles, kas uzstādītas Igaunijas pusē Valgā, bet kurās varat šūpoties iekšā un ārā no Latvijas, tā ir lieliska foto pietura, ar kuru sākt brīvdienas:

Tammuri Talu ir veltīts visiem ēdiena cienītājiem (Jürgen Vainola):

Tõrva Veemõnula ir jaunākais papildinājums Dienvidigaunijas spa, kas apvieno lielisku pirts pieredzi ar jautrību ūdenī:

Pēc saspringtas dienas, kas pavadīta ar dažādām aktivitātēm brīvā dabā, baudiet relaksējošu vakaru Kääriku sporta centra pirtī:

Malmizza ir vieta, uz kuru ir vērts doties no Latvijas, lai Dienvidigaunijā izbaudītu gabaliņu no Itālijas.

Wagenküll Castle Spa ir viens no Dienvidigaunijas apslēptajiem dārgumiem – pasakains komplekss ar spa, viesnīcu un restorānu: