'iPhone' tālrunis katram darbiniekam ‒ iespējamā misija

Kad uzņēmumos un organizācijās pienāk laiks iegādāties jaunus mobilos tālruņus, nereti jāatrisina dilemma: ko iegādāties, lai darbs ritētu droši un raiti, darbiniekiem būtu viss nepieciešamais un informāciju tehnoloģiju (IT) speciālisti viegli un ērti nodrošinātu atbalstu.

"Attālinātais darbs ir ļāvis novērtēt, cik svarīgi uzņēmumu darbiniekiem nodrošināt kvalitatīvu aprīkojumu un IT risinājumus. Ātrums, savietojamība, intuitivitāte, drošība ‒ šie ir tikai daži no aspektiem, kuri jāņem vērā, iegādājoties tālruni, lai darbinieki būtu produktīvi un uzņēmums strādātu efektīvi. Izvēloties tālruni uzņēmuma darbiniekiem, tas jāvērtē kopumā, jo ikvienai funkcijai var būt izšķiroša loma," norāda sertificēts "Apple" sistēmu inženieris Andrejs Mihailovs.

Mihailovs uzsver, ka "iOS" operētājsistēmu izmanto visi "Fortune 500" (žurnāla "Fortune" pēc apgrozījuma lielāko ASV kompāniju saraksts) uzņēmumi, savukārt "Apple" ierīču pārvaldības risinājuma "Jamf" aptaujā noskaidrots, ka četri no pieciem darbiniekiem izvēlas "Apple" un "iOS", skaidri apliecinot to popularitāti. Taču ‒ vai tiešām "iPhone" tālrunis ir piemērots visiem?

Dažādi modeļi, tās pašas funkcijas

Pastāv mīts, ka "iPhone" tālruņus var atļauties tikai uzņēmumu direktori, taču īstenībā tirgū ir pieejami dažādi modeļi katra maciņa biezumam ‒ augstākās klases tālrunis "iPhone 12 Pro", vidējās klases "iPhone 11" un ekonomiskās klases "iPhone SE".

Lai kuru modeli jūs izvēlētos, tajā būs jaunākā "iOS" operētājsistēma, savukārt drošības un funkcionalitātes atjauninājumi būs pieejami ilgu laiku, piemēram, šobrīd atjauninājumi tiek nodrošināti arī sešus gadus veciem modeļiem.

"Tas tikai apliecina, ka "iPhone" tālruņi ir izturīgi, droši un kalpo daudzus gadus, kā arī to atbalsts ir lētāks. Pat ja konkrētais modelis vairs netiek ražots, uzņēmums "Apple" nodrošina atbalstu piecus un vairāk gadus," bilst Mihailovs.

Neatkarīgi no izvēlētā modeļa visos "iPhone" tālruņos ar jaunāko "iOS" operētājsistēmu ir vienas un tās pašas funkcijas. Tālruņos var instalēt dažādas biznesa sistēmas un lietotnes ‒ e-pasta, tērzēšanas, tīklu, mākoņa, failu kopīgošanas, sadarbības un daudzas citas. Savukārt, ja veikalā "App Store" neizdodas atrast savām vajadzībām piemērotu lietotni, to iespējams radīt, izmantojot modernu lietotņu izstrādes vidi.

Ir būtiski pieminēt, kas visos "iPhone" tālruņos ir iebūvēts VPN (virtuālais privātais tīkls) atbalsts—tiek atbalstīti tādi standarti kā "IKEv2", "Cisco IPsec", "L2TP", izmantojot "IPsec". Turklāt savienojumus var padarīt vēl drošākus, izvēloties tādas opcijas kā "VPN On Demand", "Always on VPN" vai "Per App VPN", tādējādi lietotāju dati vienmēr ir drošībā.

Vēl vairāk iespēju "Apple" vidē

Vieglā un ērtā "Apple" ierīču vadība jau kļuvusi par "Apple" firmas zīmi. Ņemot vērā, ka visas "Apple" ierīces strādā sinhroni un ir savstarpēji savienojamas, darbs tajās noris viegli un radoši, un "Apple" vide sniedz arvien vairāk iespēju.

Piemēram, uz "iPhone" tālrunī ienākošu zvanu var atbildēt, izmantojot jebkuru citu ierīci – "Mac", "Apple Watch" vai "iPad". Tāpat jūs sasniegs jebkura ziņa, un "Mac" datorā uz to būs iespējams arī atbildēt.

Vienā ierīcē uzsāktu darbību var ērti turpināt citā. Piemēram, ja esat sākuši rakstīt e-pastu vai meklēt informāciju "Mac" datorā, to ērti turpināt "iPhone" tālrunī un otrādi.

Vēlaties, lai kāda skice parādās "Mac" datorā? Izmantojot "Continuity Sketch", var ērti ievietot skici jebkurā Mac dokumentā. Tāpat ikvienu iPhone dokumentu vai fotogrāfiju var ērti pārvietot uz Mac datoru—failu izvēlnē izvēlieties iespēju "Insert Photo", nospiediet "Take Photo" vai "Scan Document" un atradīsit tos lietotnē "Pages". Vai nofotografējiet saburzītu čeku ‒ tā PDF versiju atradīsit, izmantojot lietotni "Finder".

"Izvēloties darbiniekiem "iPhone" tālruņus, viņi iegūst ne tikai darbam nepieciešamos rīkus, bet kļūst produktīvāki, radošāki, efektīvāki un darbs rit drošāk, savukārt uzņēmumi ietaupa laiku un naudu," uzsver Mihailovs.

Mobilo tālruņu pārvaldība nekad nav bijusi tik viegla

Kompānija "Apple" dzīvi padara ērtāku ne tikai uzņēmumu darbiniekiem, bet arī IT speciālistiem. Ar "Apple Biznesa pārvaldnieku" darbinieku ierīces var iestatīt pat neizpakotas, tām nav nepieciešams veikt manuālu konfigurāciju, ar iepriekš izveidotiem profiliem un lietotnēm tiek nodrošināta piekļuve visiem nepieciešamajiem rīkiem reāllaikā.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta mobilo tālruņu lietotāju privātajiem datiem un to konfidencialitātei. Mobilo ierīču pārvaldības (MDM) protokols ļauj IT speciālistiem pārvaldīt "Apple" ierīces, taču ierobežo piekļuvi noteiktai lietotāja informācijai un iestatījumiem. Neatkarīgi no izvēlētā darba režīma, MDM sistēma neļauj piekļūt privātiem lietotāju datiem, tostarp e-pasta vēstulēm, ziņām, meklēšanas vēsturei vai ierīces atrašanās vietai bez lietotāja piekrišanas.

IT speciālisti var ne tikai ērti un vienkārši attālināti nodrošināt ierīču atbalstu un pārvaldīt iestatījumus, bet sniegt darbiniekiem piekļuvi noteiktiem pakalpojumiem un programmām, iegādāties darbiniekiem programmas un e-grāmatas, kā arī kopīgot noteiktas programmas visiem uzņēmuma darbiniekiem.

"iPhone tālruņi ir droši, viegli pārvaldāmi, savietojami ar ikdienas lietotnēm un tiem viegli nodrošināt atbalstu. Visi šie aspekti nozīmē to, ka, neskatoties uz tālruņa modeli, klasi, kā arī to, vai darbinieki pārstāv privāto vai publisko sektoru, "Apple" produkti ir piemēroti jebkurai organizācijai", rezumē Mihailovs.