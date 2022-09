Jaunais Apple Watch tagad arī Latvijā – īpašs uzsvars uz veselības funkcijām

No šodienas oficiāli sākusies jaunā Apple Watch viedpulksteņa pārdošana Latvijā. Atjauninātu ierīču klāsts šoreiz ir jo īpaši plašs, pulksteņiem Apple Watch Series 8 un Apple Watch SE jau esot pieejamiem tirdzniecībā, bet ārkārtīgi izturīgais Apple Watch Ultra viedpulkstenis atlētiem pārdošanā nonāks 23. septembrī.

Ilgāks akumulatora darbības laiks, jaunas veselības uzraudzības funkcijas un ārkārtas zvans arkārtas gadījumā ir tikai dažas no būtiskākajām priekšrocībām, kas atšķir nākamās paaudzes pulksteņus.

Apple Watch ir neaizstājams sabiedrotais ikdienā, kas nēsājams uz rokas un ir ārkārtīgi noderīgs treniņu partneris. Ierīcē iebūvētā tehnoloģija palīdz izsekot jūsu fiziskajām aktivitātēm un dažāda veida treniņiem, atgādinot jums, ka ir jāpakustas, ja pārāk ilgi sēžat.

Jaunajā Apple Watch klāstā ir iekļautas tādas pazīstamas funkcijas kā sirdsdarbības un miega cikli, kā arī uzmanība pievērsta sieviešu veselības rādītāju uzraudzībai.

Ar jauno pulksteņu funkcionalitāti un ekskluzīvajām īpašībām iepazīstina sertificēts iekārtu sistēmu inženieris Andrejs Mihailovs.

Inovatīvas funkcijas veselības uzraudzībai

Nākamās paaudzes Apple Watch 8 ir aprīkots ar uzlabotu procesoru, kas ir vēl ātrāks. Viena no spilgtākajām jaunā modeļa iezīmēm ir uzlabotā veselības uzraudzības funkcionalitāte. Pulkstenim ir divi integrēti temperatūras sensori, kas pārbauda jūsu ķermeņa temperatūru ik pēc 5 sekundēm un spēj noteikt izmaiņas par 0,1 grādu pēc Celsija. Šī funkcija ir īpaši noderīga sievietēm, kuras uzrauga savu ciklu un ovulāciju, izmantojot mākslīgo intelektu un sensorus, kas palīdz vēl precīzāk uzraudzīt šos rādītājus. Regulāra datu uzraudzība sniedz detalizētu informāciju par menstruālo ciklu un ir īpaši noderīga tiem cilvēkiem, kas plāno ģimenes papildinājumu.

Uzlabotais enerģijas taupīšanas režīms nodrošina, ka pulksteni var izmantot līdz pat 36 stundām. Lai arī šī režīma aktivizēšana atspējo dažas funkcijas, ierīce joprojām spēj uzraudzīt būtiskus veselības datus.

Jūs varat droši peldēt, snorkelēt un nodarboties ar ūdens sporta veidiem, jo pulkstenim ir WR50 ūdensizturības sertifikāts un tas ir ūdensizturīgs līdz pat 50 metru dziļumam saskaņā ar ISO 22810:2010 standartu. Apple Watch 8 ir arī IP6X sertifikāts izturībai pret netīrumiem.

Jaunie pulksteņi atbalsta eSIM tehnoloģiju. Par papildu samaksu mobilo sakaru plāns ļauj izmantot pulksteni, lai zvanītu, sūtītu ziņas, izmantotu e-pastu vai sociālos tīklus pat bez telefona. Sīkāku un detalizētāku informāciju var sniegt mobilo sakaru operatori.

Apple Watch 8 ir pieejams alumīnija korpusā četrās dažādās krāsās - pusnakts, zvaigžņu gaismas, sudraba un sarkanā Product Red – vai arī varat izvēlēties nerūsējošā tērauda korpusu trīs dažādās krāsās – grafīta, sudraba un zelta.

Jauni kustības sensori

Lielās izmaiņas jaunajā Apple Watch SE ir uzlabotais S8 procesors, kas ir līdz pat 20% ātrāks par iepriekšējo S5 procesoru. Tas nozīmē lielus veiktspējas un energoefektivitātes uzlabojumus, ko patērētāji noteikti varēs pamanīt.

Ar savu ļoti pievilcīgo cenu šis modelis ir lieliski piemērots tiem, kuri vēlas izmantot galvenās pulksteņa un Apple sistēmas priekšrocības.

Šajā un citos jaunākajos Apple pulksteņos ir iekļauta svarīga jauna funkcija – automašīnas, velosipēda vai motocikla avārijas noteikšana. Lai šī funkcija darbotos, viedpulkstenī ir jābūt mobilajam vai Wi-Fi savienojumam. Negadījuma brīdī ierīce automātiski aicina kopīgot savu atrašanās vietu un ziņot par negadījumu avārijas dienestiem un galvenajām kontaktpersonām. Pulkstenim ir divi jauni kustības sensori, lai noteiktu precīzu trieciena brīdi.

Jaunais Apple Watch SE ir pieejams 3 stilīgās korpusa krāsās (pusnakts, zvaigžņu gaismas un sudraba).

Līdz šim izturīgākais pulkstenis

Tirgū pirmo reizi laistais Apple Watch Ultra sniedz profesionāliem sportistiem vairāk iespēju sasniegt vēl labākus rezultātus. Šim pulkstenim ir lielāks displejs ar safīra kristāla stikliņu un izturīgāks titāna korpuss ar augstāku aizsardzības līmeni. Ierīce labi darbojas ekstremālās temperatūrās no -20 līdz +55 grādiem pēc Celsija. Pulkstenim ir divu frekvenču GPS precīzai pozicionēšanai un 2000 nitu spilgtuma displejs, kas padara to ideāli piemērotu lietošanai ārpus telpām spilgtā saulē.

Apple Watch Ultra ir izturīgākais pulkstenis, ko Apple jebkad ir izstrādājis, ar safīra kristāla displeju, kas ir izturīgs pret triecieniem un plaisām.

Šis modelis ir paredzēts ūdens sporta veidiem, tostarp tādām ekstrēmām aktivitātēm kā kaitsērfings, veikbords, kā arī niršana izklaides nolūkos un brīvā niršana līdz 40 metru dziļumam Ar jauno dziļuma mērītāju varat uzraudzīt pašreizējo un maksimālo sasniegto dziļumu, ūdens temperatūru un zem ūdens pavadīto laiku. Ir arī pielāgojama daudzfunkciju vadības poga ("Action"), kas ļauj jums veikt atlasītās darbības, nepieskaroties ekrānam.

Īpaši ilgs akumulatora darbības laiks ir vēl viens šī pulksteņa nozīmīgs elements. Apple Watch Ultra akumulatora darbības laiks ir līdz pat 36 stundām normālas lietošanas laikā, ko iespējams pagarināt līdz 60 stundām enerģijas taupīšanas režīmā.

Tā kā tas ir paredzēts elites sportistiem, pulkstenī ir integrēta sirēna ārkārtas situācijām ar skaņas diapazonu līdz 180 metriem.

Visām jūsu pulksteņa iespējām

Jaunajām Apple Watch ierīcēm ir jauna operētājsistēma WatchOS 9. Tajā iekļauti uzlabojumi un jaunas funkcijas, lai palīdzētu jums maksimāli izmantot pulksteņa iespējas.

WatchOS 9 ievieš jaunus vairāku sporta veidu treniņus un uzlabotu veselības un fitnesa uzraudzīšanu, kas sniedz detalizētākus datus. Jaunā sistēma ne tikai jums atgādinās iedzert nepieciešamās zāles vai vitamīnus, bet arī sniegs vēl precīzāku informāciju par miega cikliem un kvalitāti.

Apple ļoti koncentrējas uz vides aizsardzību. Uzņēmums uzņemas atbildību par savu ierīču ietekmi uz vidi visā to dzīves ciklā. Uzņēmums pieliek visas pūles, lai panāktu, ka visos tā produktos un iepakojumos tiktu izmantoti 100% pārstrādāti un atjaunojami materiāli. Apple Watch ir izstrādāts, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

No fotografēšanas līdz astronomijai un no sērfošanas līdz kulinārijai, jūs varat lejupielādēt jebkuru jums tīkamu lietotni savā pulkstenī no veikala App Store. Jaunākais Apple Watch ir pieejams visās Apple produktu oficiālajās tirdzniecības vietās. Izvēlieties savējo šeit.