Jaunuzņēmuma dibinātāji māca, kā ieguldīt gudri

Investelligently.com — unikāla globāla analītikas platforma, kas sniedz detalizētu finanšu analīzi par visiem Nasdaq Baltic biržā kotētajiem uzņēmumiem, — ir uzsākusi savu darbu Latvijā.

Šis rīks palīdzēs investoriem ietaupīt laiku, labāk novērtēt un prognozēt uzņēmumu finanšu stāvokli un pieņemt pamatotus lēmumus par ieguldījumiem.

"Investelligently.com sniedz iespēju gūt unikālu ieskatu Nasdaq Baltic biržā kotēto uzņēmumu finansēs. Finanšu datu augstā detalizācijas pakāpe ļauj ieraudzīt lietas, kas dažkārt paslīd garām pat profesionāļiem," stāsta Vitālijs Šostaks, viens no platformas investelligently.com izveidotājiem.

Jaunuzņēmuma dibinātāji cer, ka šis analītiskais rīks palīdzēs investoriem panākt to, ko sola platformas nosaukums, proti, ieguldīt gudri.

Mazāk nekā gads platformas izstrādei

Lai izveidotu šo unikālo platformu ar ļoti augstu finanšu datu detalizācijas pakāpi un interaktīviem biznesa analītikas pārskatiem, bija vajadzīgs mazāk nekā gads.

"Detalizētie finanšu dati, ko mēs apkopojam par uzņēmumiem, kā arī mūsu viegli lietojamie analītiskie pārskati ļauj daudz ātrāk un vieglāk analizēt uzņēmumu finanses, ņemot vērā visus aspektus, kā arī pieņemt gudrākus lēmumus par to, kur ieguldīt. Investoriem vairs nav jāmeklē finanšu rādītāji daudzos tūkstošos lapu publicēto finanšu pārskatu. Tagad cilvēki var ērti vienā vietā atrast finanšu analīzi par noteiktiem uzņēmumiem," skaidro Rokas Toomsalu, viens no platformas investelligently.com izveidotājiem.

Investelligently.com operatīvi nodrošina precīzu, pārbaudītu un uzticamu finanšu informāciju, tostarp ne tikai kotēto uzņēmumu standarta finanšu pārskatus, bet arī sīku informāciju par konkrētām finanšu pozīcijām un citiem darbības pamatrādītājiem.

Platformā ir arī saites uz uzņēmumu publicētajiem finanšu pārskatiem, lai katru rādītāju varētu viegli izsekot un ātri pārbaudīt.

Arī uzņēmumi atzīst šo informāciju par noderīgu

"Galvenais platformas mērķis ir sistematizēt un automatizēt Nasdaq Baltic kotēto uzņēmumu finanšu analītikas datus. Tas ļauj ātrāk un rūpīgāk novērtēt uzņēmumu finanšu stāvokli, kā arī pieņemt veiksmīgus lēmumus par ieguldījumiem. Šo strukturēto informāciju var izmantot ne tikai investori, kuri interesējas par finanšu tirgiem, bet arī paši uzņēmumi, lai novērtētu partneru, konkurentu vai ekonomikas nozaru finanšu tendences," stāsta Vitālijs Šostaks, definējot mērķauditoriju.

Ikviens var bez maksas izmēģināt jauno platformu un novērtēt tās funkcionalitāti, pievienoto vērtību un ieguvumus, salīdzinot uzņēmumus savā starpā ar daudzu rādītāju palīdzību vai atlasot pievilcīgus uzņēmumus atbilstoši noteiktiem parametriem.

"Mēs redzam, ka daudziem Baltijas finanšu tirgu investoriem nav pieejama augstas kvalitātes, visaptveroša finanšu informācija ērti pārskatāmā formātā. Protams, ir profesionālas informācijas sistēmas, piemēram, Bloomberg un Reuters, bet to cenas ir pieejamas tikai nelielam skaitam institucionālo investoru. No otras puses, ir vairākas ieguldījumu platformas individuāliem investoriem, tomēr tās pārmērīgi vienkāršo uzņēmumu analīzi, norādot vien dažus apkopotus rādītājus. Mēs nodrošinām detalizētus finanšu datus par katru Nasdaq Baltic biržā kotēto uzņēmumu un skaidrojam, kā tos analizēt un novērtēt. Un to visu piedāvājam par cenu, ko var atļauties ikviens investors," stāsta Vitālijs Šostaks.

Jaunās platformas investelligently.com radītāji nesniedz ieteikumus par to, kur ieguldīt, bet māca, kā izmantot šo rīku un pašiem pieņemt lēmumus.

"Mēs būsim kā IKEA — sniegsim investoriem norādījumus par to, kā visu pareizi izdarīt pašiem," smaida Rokas Toomsalu.

Labāka finanšu pratība

Tiem, kuri vēlas iemācīties ieguldīt vai paplašināt savas zināšanas, analītikas platforma investelligently.com piedāvā daudzus bezmaksas izglītojošus video ar atsevišķu uzņēmumu finanšu analīzi.

"Mēs arī uzlabojam cilvēku finanšu pratību — skaidrojam, kādi uzņēmumu finanšu rādītāji ir svarīgi, kā tos salīdzināt, kāda informācija ir mazāk svarīga un kādiem negatīviem aspektiem jāpievērš uzmanība. Mēs piedāvājam jums rīku un mācām, kā to izmantot. Mēs sniedzam ieteikumus par to, kā loģiski un stratēģiski pieņemt lēmumus, nevis "spēlēt kazino" un cerēt uz veiksmi," norāda Toomsalu.

Šī analītikas platforma palīdz cilvēkiem iemācīties investēt kā īstiem profesionāļiem — gūstot noderīgu finanšu informāciju un pieņemot gudrus lēmumus.

Jaunās platformas investelligently.com izveidotāji ir izvēlējušies uzsākt darbu ar Nasdaq Baltic kotētiem uzņēmumiem, bet viņu plāni ir daudz ambiciozāki — pavisam drīz viņi sāks darbību arī citos tirgos.