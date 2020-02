Kā atbalstīt un izglābt ceļa locītavas

Celis ir lielākā locītava cilvēka ķermenī. Mēs to lietojam katru dienu – ejot, skrienot, lecot, kāpjot pa kāpnēm, pat apsēžoties un pieceļoties. Nereti ikdienā ceļu locītavas piedzīvo regulāru pārslodzi un pat sīkus ievainojumus, kuriem tā īsti uzmanību pievēršam vien tad, kad nestabilitātes sajūta un sāpes ceļos jau rada nopietnu diskomfortu vai pat ierobežo kustības.

Saudzēt locītavas, pasargāt tās no traumām, atbalstīt un glābt no sāpēm – tagad to var ikviens!

Vācijas zīmola Bauerfeind jaunais ceļa atbalsta GenuTrain modelis tagad ir kļuvis par vienu no izcilākajiem medicīniskajiem ceļa locītavas balstiem. Tas ir pieejams arī pie mums: navlaikasapem.lv

Kas to padara izcilu?

JAUNA ADĪJUMA TEHNIKA liek atbalstam precīzi piegulēt ceļa locītavai un stabilizē to.

ĒRTS POLSTERIS ar spiediena spilventiņu palīdzību efektīvi mazina saišu iestiepuma radītas sāpes.

ELASTĪGS MATERIĀLS ļauj viegli uzvilkt un novilkt atbalstu, vienlaikus noturot to nemainīgi vietā pat aktīvu kustību laikā.

"Par 20% lielāka gaisa caurlaidība. Par 19% vieglāks"

Jaunais ceļa atbalsts GenuTrain tagad sniedz īpašu komfortu. Par 20% lielāka gaisa caurlaidība ļauj ādai vairāk elpot un ceļa atbalstu ērti lietot pat visas dienas garumā. Inovatīvais atbalsts nu ir kļuvis arī par 19% vieglāks, tālab valkātājam ikdienā gandrīz nemanāms.

Ceļa atbalstu GenuTrain ieteicams lietot šādu simptomu gadījumos:

nestabilitātes sajūta celī,

pastiprināts kairinājums,

sāpes,

šķidruma krāšanās locītavas somiņā.

Kā ērtu un efektīvu terapijas palīglīdzekli GenuTrain rekomendējam šādu diagnožu gadījumos:

sastiepums, samežģījums,

artrīts, osteoartrīts, citas deģeneratīvas saslimšanas,

tendinopātija, tendomiopātija, meniskopātija,

pre- vai postoperatīvs kairinājums un iekaisums,

Osguda-Šlatera slimība (OSD jeb apakšstilba paugura traumatisks iekaisums),

nespecifiskas sāpes.

Atbildīga attieksme un aktīva ikdiena, nerimstošs dzīvesprieks un augsta dzīves kvalitāte visa mūža garumā – tāds ir GenuTrain piedāvājums. Vai jūs to izvēlaties?