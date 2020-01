Kā atpūsties Igaunijā divatā par 69 eiro?

Verskas kūrorta ārstniecības centrs tūrisma izstādei-gadatirgum 'Balttour' sagatavojis īpaši izdevīgu piedāvājumu!

Sātīga vakariņu bufete, neierobežota Ūdens atpūtas centra un pirts kompleksa izmantošana, nakšņošana divvietīgā numurā, uzmundrinoša rīta pelde, trenažieru zāles izmantošana un bagātīgs brokastu galds – vai tiešām Igaunijā ir iespējams divām personām to visu baudīt tikai par 69 eiro? Jā, protams!

Nav runa par nakšņošanu teltī brīvā dabā vai citur askētiskos apstākļos. Jūs baudīsiet spa atpūtu vienā no iecienītākajiem kūrortiem Igaunijā, turklāt viss nepieciešamais iekļauts cenā. Nekādu slēpto papildu izdevumu vakariņās, nedz arī ierobežojumu Ūdens atpūtas centra apmeklēšanā.

Piedāvājums "Atpūta divatā" par 69 eiro papildus nakšņošanai Verskas sanatorijas vai Ūdens atpūtas centra viesnīcā ietver arī bagātīgas vakariņas un brokastis restorānā "Lahe", neierobežotu Ūdens atpūtas centra un pirts kompleksa izmantošanu to darba laikā, kā arī trenažieru zāles apmeklējumu un rīta peldi. Piektdienās tam tiek pievienota arī bezmaksas ieeja uz deju vakaru kafejnīcā "Lahe". Un arī tas vēl nav viss. Ja dodaties kopā ar saviem bērniem līdz 5 gadu vecumam, viņiem atpūta kopā ar vecākiem ir pilnīgi bez maksas.

Viss, kas jums jādara, lai saņemtu šo lielisko piedāvājumu – laikā no 31. janvāra līdz

2. februārim jāapmeklē starptautiskā izstāde-gadatirgus "Balttour" Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē un jāsameklē Verskas kūrorta ārstniecības centra stends. Tajā uz vietas varēsiet iegādāties piedāvājumu "Atpūta divatā" par 69 eiro, kura parastā cena ir 92 eiro.

Kādā veidā, ar kuru un kad to izmantot – tas jau paliek jūsu izvēlē. Piedāvājums "Atpūta divatā" par 69 eiro ir spēkā līdz 2020. gada beigām – varat doties atpūtā kaut vai tuvākajās dienās, sagādāt pārsteigumu mīļotajai Sieviešu dienā vai māmiņai Mātes dienā, ieplānot braucienu uz Versku vasarā vai nākamajos Ziemassvētkos. No februāra līdz jūnijam piedāvājumu var izmantot tikai nedēļas nogalēs, nakšņojot Ūdens atpūtas centra viesnīcā. Sākot ar jūliju attiecībā uz nedēļas dienām un viesnīcas izvēli ierobežojumu nav – papildus Ūdens atpūtas centra viesnīcai jūs gaidīs arī atjaunotā sanatorijas viesnīca.

Ekskluzīvo piedāvājumu Verskas kūrorta ārstniecības centrs piedāvā vienīgi šajās trīs dienās, no 31. janvāra līdz 2. februārim, pārdodot to uz vietas Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā starptautiskajā izstādē-gadatirgū "Balttour". Vēlāk vai citviet Latvijā to iegādāties nevarēs.