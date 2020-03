Kā e-komercija var palīdzēt apkārtējai videi

Lai arī ko mēs domātu par Grētu Tūnbergu, nevar noliegt, ka pasaule, pateicoties viņas aktivitātēm, sāka atzīt klimata pārmaiņu problēmas, apkārtējās vides aizsardzības un atbildīgas dabas resursu izmantošanas nepieciešamību.

Šo jautājumu saasināja e-komercijas pieaugums, jo šāds biznesa modelis paredz apjomīgus iepakojuma materiāla un preču sūtījumus, kas neizbēgami izraisa oglekļa pēdas nospiedumu.

Tajā pašā laikā saskaņā ar kompānijas "Nielsen" pētījumu 81% respondentu visā pasaulē – neatkarīgi no dzimuma un vecuma – atzinuši, ka piekrīt apgalvojumam: "Ir ārkārtīgi svarīgi vai ļoti svarīgi, lai uzņēmumi realizē programmas vides uzlabošanai." Tātad ir liela daļa cilvēku, kuriem patiešām rūp ilgtspējīga attīstība.

Ko īsti nozīmē patērētājiem tik svarīgais termins "ilgtspējīga attīstība"? Būtībā ilgtspējīga attīstība (sustainability) ir līdzsvars, kas ļauj cilvēkiem iegūt to, kas viņiem nepieciešams, tajā pašā laikā veltīgi netērējot planētas resursus un neizmantojot tos ļaunprātīgi.

Kā e-komercija var palīdzēt rūpēties par ilgtspējīgu attīstību un vidi? Šogad konference "eCOM360" apvienos digitālās pasaules līderus, piemēram, "Lego", "Wish", "Google", "Heineken", "Hugo Boss", "Twitter" un daudzus citus, lai uzzinātu, kā tieši šīs kompānijas maina biznesa procesus, pārejot uz "zaļākiem" darbības principiem, un ko iegulda ilgtspējīgā attīstībā.

Saruna par to, ka nepieciešams mainīt pieeju dabas resursiem, īpaši svarīga ir tāpēc, ka e-komercijas apjomi ar katru gadu ievērojami pieaug un, šķiet, nedomā apstāties. Taču vienlaikus ar pieaugošo tirdzniecību internetā pieaug tās negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi, jo visām šīm kartona kārbām, plastmasas maisiņiem un putuplasta pildvielām, kurās mēs saņemam savus pasūtījumus, ir kaut kur jānonāk. Un parasti tas viss nonāk izgāztuvēs vai, vēl ļaunāk, jūrā.

"Uzņēmums "Loop US" izgudroja atkārtoti izmantojamu iepakojumu, pēc kura ASV tirgū ir milzīgs pieprasījums. "Tide", "The Body Shop", "Gillete", "Dove", "Colgate" un daudzi citi pasaules zīmoli, kas rūpējas par apkārtējo vidi, uzsākuši sadarbību ar "Loop US", lai cilvēki varētu veikt pirkumus internetā, neatstājot ietekmi uz apkārtējo vidi," tā Gļebs Vrevskis, konferences "eCOM360" organizētājs.

Zaļi un progresīvi domājoši nav tikai ārzemju, bet arī vietējie uzņēmumi. Pieredzē par vides aizsardzības aktivitātēm Latvijā var dalīties tādi zīmoli kā "Omniva", "Barbora" un "Be-With".

"Vairāk nekā trešdaļa pircēju iepērkoties izvēlas izmantot videi draudzīgos papīra maisus," informē Sanita Bērziņa, pārtikas preču e-veikala "Barbora" vadītāja. Savukārt zīmola "Be-With" radītāja Anna Andersone atzīst, kā rūpes par vides aizsardzību ir viens no pamatelementiem apģērbu ražotāja stratēģijas izstrādē. Redzot, ka mūsdienu pircējam ir svarīgi, lai prece būtu ne tikai kvalitatīva, bet arī videi draudzīga, "Be-With" rada apģērbu, kura dizains vēl ilgi būs aktuāls, tādā veidā paildzinot tā valkāšanas laiku, turklāt tas tiek ražots no dabai draudzīgiem materiāliem.

Protams, ilgtspējīga attīstība nozīmē ne tikai iepakojuma veida izvēli. Tā saistīta gan ar pašu biznesa modeli, gan loģistiku, darbinieku piesaisti utt. Daudzi zīmoli ilgtspējīgas attīstības jēdzienā ietver arī labdarību. Piemēram, no katra veiktā pirkuma zīmols pārskaita noteiktu naudas summu labdarības fondam vai ziedo vienu preces vienību.

Kāpēc interneta uzņēmumiem ir nepieciešams domāt par ilgtspējīgas attīstības modeli?

1. Agri vai vēlu tas būs jādara visiem bez izņēmuma. Jau tagad daudzas valstis sāk ieviest prasības, kas reglamentē ietekmi uz vidi, ekonomiku un sociālo jomu. Šī tendence ar laiku tikai pastiprināsies.

2. Tas palīdzēs biznesam ietaupīt naudu. Interesantākie risinājumi parādās ierobežotos apstākļos, jo nākas domāt ārpus "rāmja". Piemēram, pārāk liels iepakojuma apjoms var palielināt piegādes izmaksas, kas noteikti ietekmēs uzņēmuma peļņu, nemaz nerunājot par ietekmi uz planētu.

No otras puses, ja iepakojuma nebūs vispār, preces piegādes laikā varētu sabojāties. Tas savukārt novedīs pie liekiem izdevumiem, saistītiem ar preču atgriešanu un/vai kompensācijām. Un tas kaitē visiem: uzņēmumam, klientam un videi. Tāpēc ir svarīgi pielikt papildu pūles un nākt klajā ar radošiem veidiem, kā nodrošināt optimālu iepakojuma daudzumu un veidu.

3. Tas palīdzēs jūsu zīmolam. Klienti arvien vairāk un vairāk sāk rūpēties un uztraukties par vidi un sociāli ekonomisko taisnīgumu. Tas jo īpaši attiecas uz mileniāļiem. Viņi uzdod vairāk jautājumu par biznesu, par precēm un to izcelsmi, viņi meklē zīmolus, kas vislabāk atbilst viņu vērtībām. Protams, tas ietekmē tiešsaistes pirkumus.

Pat ja mileniāļi nav jūsu mērķauditorija, fokuss uz ilgtspējīgu attīstību rāda, ka jūsu zīmols ir kaut kas vairāk nekā tikai uzņēmums, kas vienkārši pārdod preces. Tas ir uzņēmums, kam ir sava vērtību skala un kas par kaut ko rūpējas. Būt zīmolam ar izteiktām vērtībām nozīmē piesaistīt un noturēt vairāk klientu, kas būs gatavi kļūt par zīmola advokātiem un maksāt par produktu vairāk, ja uzņēmuma vērtības un redzējums atbilst viņu pašu nostādnēm.

Rezumējot jānorāda, ka ilgtspējīgas attīstības principu ieviešana uzņēmumam nevis kaitēs, bet drīzāk palīdzēs.

Turpinājumā daži praktiski padomi, kā jebkurš bizness, tai skaitā e-komercijas jomā, var kompensēt oglekļa pēdas nospiedumu, ieviešot nelielas izmaiņas ikdienas procesos:

vasarā noregulējiet gaisa kondicionētāju par pāris grādiem augstāk;

izmantojiet birojā santehniku ar zemu ūdens patēriņu;

nomainiet kvēlspuldzes pret LED vai luminiscences spuldzēm;

gaismas intensitātes regulācijai izmantojiet sensorus;

sekojiet līdzi tam, ko un cik daudz jūs izdrukājat;

veidojiet tādu korporatīvo kultūru, kas veicinās saudzīgu attieksmi pret uzņēmuma resursiem.



Un vēl daži padomi saistībā ar iepakojumu:



izvēlieties videi draudzīgu iepakojumu, piemēram, pārstrādātas kastes un piepūšamo iepakojumu;

nesūtiet preces vairākās kastēs, ja tās var salikt vienā kastē un sūtīt vienlaicīgi;

piedāvājiet klientiem atlaides vai balvas, ja viņi atsakās no iespējas atgriezt preci;

piedāvājiet atlīdzību, ja klients izvēlas lēnākas piegādes iespējas, kā to dara "Amazon";

papīra kvīšu vietā izvēlieties elektroniskās;

pastāvīgi analizējiet, ko vēl varētu uzlabot savā jomā.



Raksts ir sagatavots sadarbībā ar konferences "eCOM360", kas 2020. gada 17. aprīlī notiks Rīgā, organizatoriem. Konference "eCOM360" veltīta e-komercijai, tajā piedalīsies vadošo uzņēmumu pārstāvji no ASV, Eiropas un Āzijas. Biļetes var iegādāties šeit.