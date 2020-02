Kā izvairīties no nekvalitatīva permanentā meikapa?

Kura sieviete gan nevēlas katru rītu pamosties skaista ar starojošu ādu un teju perfektu meikapu? Mūsdienu skaistuma industrija piedāvā daudz un dažādas metodes, kā palēnināt novecošanās procesus un kā izcelt pašu skaistāko. Viena no tām – mikropigmentācija jeb permanentais meikaps guvis plašu atzinību arī Latvijā, diemžēl bieži nākas sastapties ar ne pārāk veiksmīgiem mikropigmentācijas gadījumiem. Latvijā vadošais mikropigmentācijas un kosmetoloģijas centrs SKY BEAUTY stāsta, ko ņemt vērā, izvēloties savu meistaru.

Mikropigmentācija

Mikropigmentācija ir procedūra, kuras laikā ar speciāla aparāta palīdzību ādā tiek ievadīta krāsviela, kas iekrāso uzacis, acu vai lūpu kontūrlīnijas, tādējādi imitējot vai paspilgtinot no dabas dotos sejas apveidus. Kvalitatīvs permanentais meikaps ir noturīgs, rezultāts atkarībā no ādas tipa, vecuma, pigmenta, dzīvesveida u.c. faktoriem svārstās no 1 – 5 gadiem. Visātrāk krāsa izzūd no uzacīm (1 – 2 gadu laikā), tad no lūpām (2-5 gadi), bet visnoturīgākā ir acu kontūrlīnija (3– 5 gadi). Permanentā meikapa ideja slēpjas tajā, ka ilgtermiņā klientei ir iespējams mainīt meikapa formu vai intensitāti, atbilstoši savām vēlmēm vai modes tendencēm.

Kvalitātes rādītāji

Tā kā permanentais meikaps šobrīd ir kļuvis ļoti iecienīts sieviešu vidū, palielinājies arī šīs procedūras meistaru skaits, diemžēl ne visi meistari ir atbilstoši izglītoti un sertificēti. Lai uz savas sejas nebūtu jāpiedzīvo nekvalificēts meistara veikums, SKY BEAUTY iesaka ņemt vērā vairākus faktorus:

Cena

Mikropigmentācija vienmēr ir bijusi un būs premiāla procedūra. Cenu nosaka gan meistara izglītība un kvalifikācija, gan arī aparātu mūsdienīgums un krāsvielas kvalitāte. Ja cena procedūrai ir neadekvāti zema, pašiem jāuzdod jautājums, kāpēc, uz kā rēķina tiek ietaupīts?

Kvalifikācija un pieredze

Lai meistars varētu veikt mikropigmentācijas procedūru, ir jābūt akreditētas mācību iestādes diplomam par iegūtu profesionālo izglītību, kā arī apliecībai par apmeklētiem minimālo higiēnas prasību kursiem. Labs meistars savu profesionālo izglītību turpina un zināšanas papildina regulāri, par to liecina gan iegūtie sertifikāti, gan arī labas klientu atsauksmes.

Drošība

Pirms procedūras nepieciešams pārliecināties gan par to, vai meistaram ir atbilstoša kvalifikācija veikt procedūru, gan arī, vai tiek ievērotas higiēnas prasības – izmantotas vienreizējās adatas, saskarsmes virsmas pārklātas ar plēvi, lietoti cimdi, cepurīte, maska, vai apkārtējā vide ir piemērota procedūras veikšanai. Neievērojot higiēnas normas, pastāv risks inficēties ar hepatītu un HIV.

Ja rodas kaut mazākās šaubas par aprīkojuma kvalitāti vai meistara kvalifikāciju, sargājot sevi, procedūru neveiciet!

Kā izvēlēties meistaru?

Meistara izvēle ir gaumes lieta, tomēr svarīgi ir iepazīties ar meistara iepriekšējiem darbiem, aplūkot jau sadzijušu darbu fotogrāfijas, jo rezultāts uzreiz pēc procedūras un pēc sadzīšanas atšķiras. SKY BEAUTY meistari lepojas ar saviem permanentā meikapa darbiem, jo jau pašā procedūras sākumā vienojas ar klientu par pat vissīkākajām procedūras niansēm un paredzamo rezultātu.

Rezultāts

Ir svarīgi saprast, ka sadzijis gala rezultāts vienmēr būs nedaudz atšķirīgs no tā, kā uzacis, acis vai lūpas izskatījās uzreiz pēc procedūras. Katrs ķermenis un dzīšanas procesi ir atšķirīgi, tāpat arī izmantotie pigmenti. Nelielas krāsas izmaiņas uz siltāku vai vēsāku toni ir norma, kuru ir viegli koriģēt, tomēr, ja uzacis pēc procedūras kļuvušas zaļas vai zilas – tā jau ir meistara neprofesionalitāte un kļūda. Diemžēl ik mēnesi SKY BEAUTY salonā tiek veiktas 45 – 50 nekvalitatīva permanentā meikapa lāzera korekcijas, lai dzēstu neprofesionālu meistaru veikumu uz klientu sejām. Tas ir vēl viens rādītājs, ka skopais maksā divreiz, un liek jautāt, vai ir vērts ietaupīt uz savas sejas estētikas rēķina?

Permanentais meikaps ir brīnišķīgs veids, kā parūpēties par savu skaistumu ilgtermiņā, kā ietaupīt laiku un uzlabot pašapziņu. Atliek vien izvēlēties pareizo meistaru un pārliecināties, ka jūsu viedoklis par kvalitāti, drošību un estētiku sakrīt!

