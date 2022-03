Kā izvēlēties labākos aizkarus estētiskam interjeram un veselīgam miegam?

Atrast pareizos aizkarus mājoklim var būt laikietilpīgs process. Turklāt katrā telpā ir savs laiks gaismai, un savs – ikdienas aizklāšanai no nevēlamām acīm. Tāpat aizkari un žalūzijas sniedz ne tikai dizainiskas, bet arī veselības uzlabojošas priekšrocības. Piemēram, atbilstoša gaismas "plūsma" mājas ofisa zonā, tādējādi saudzējot acis, kā arī saldāks miegs tumšā guļamistabā. Kā apvienot aizkaru funkcionalitāti ar mājoklī valdošā interjera estētiskumu? Ļauj JYSK parūpēties par to, lai tev būtu pieejami daudzi un dažādi risinājumi, kas būs piemēroti visām mājokļa telpām un to iemītnieku prasībām.

Ņem vērā, izvēloties aizkarus!

Ja tavā mājoklī ir augsti griesti, izcel tos ar aizkariem, kuri sākas nedaudz virs loga rāmja. Tādējādi padarīsi telpu vēl plašāku, taču mazāk tukšu, aizkariem to aizpildot. Tāpat šāda pieeja ļoti labi iederēsies šaurās istabās ar augstiem griestiem. Pārliecinies, ka aizkarus novietojot augstāk nekā ierasts, tie joprojām sniedzas līdz pašai grīdai. Īpaši gari smagie aizkari dažādās krāsās būs izcila iespēja akcentēt lielizmēra logus. Izvēloties kādu košāku toni, šis akcents nolasīsies gan logā, gana arī pašā telpā.

Aizkaru izvēli nosaka ne vien paša loga izmērs, bet arī telpas platība. Plašā dzīvojamā istabā laba izvēle būs īpaši gari aizkari tumšākos toņos. Tie padarīs lielo telpu mājīgāku un noslēgtāku, turklāt piešķirs istabai radošu akcentu, ja aizkarus papildinās arī kāda papildu krāsu tekstūra. Taču mazākām istabām ieteicams izvēlēties gaisīgākus un vieglākus aizkarus, kuru krāsa pieskaņota kopējam telpas interjeram. Īpaši labi izskatīsies, ja aizkaru krāsa būs spilgtāka par pārējiem telpas interjera elementiem, jo tas nelielajai telpai optiski piešķirs vairākas dimensijas.

Gaismas spēles ar dienas aizkariem





Dienas aizkari ir neatņemama interjera sastāvdaļa, īpaši mājokļos ar plašiem logiem. Tie lieliski iederas kā dzīvojamajā istabā un ēdamistabā, tā guļamistabā un virtuvē. Izvēloties gaišus un nedaudz caurspīdīgus aizkarus neitrālos toņos, telpā radīsi elegantu atmosfēru. Turpretim istabas, kurās trūkst krāsu daudzveidība, atdzīvini ar krāsainiem vai rakstainiem dienas aizkariem. Tāpat plānākos dienas aizkarus iespējams kombinēt ar bieziem nakts vai citas krāsas dienas aizkariem.

Nakts aizkari papildu komfortam





Nākamā aizkaru kategorija ir dekoratīvie nakts aizkari. Tie vislabāk iederēsies vietās, kurās gaismas bloķēšana nepieciešama samērā reti. Gari tumšie aizkari palīdzēs papildināt jau esošo mājokļa dizainu, radot kopējo iespaidu par telpām – galvenais ir izvēlēties pareizo materiālu un krāsu. Piemēram, izvēloties tumšus garos aizkarus, kuru gali noklās arī daļu grīdas, radīsi mierīgu un relaksējošu vidi.

Gaismu aizturoši aizkari saldākam miegam





Vēlies baudīt netraucētu naktsmieru jebkurā diennakts laikā visa gada garumā? Tādā gadījumā tavā guļamistabā noteikti nepieciešami gaismu aizturoši jeb "blackout" aizkari. Tie ir labākā izvēle cilvēkiem, kuri vēlas lielāku privātumu un vēlas tumšu istabu līdz pat pamošanās brīdim. "Blackout" aizkari lieliski piemēroti telpās, kuras diena piepilda ar savu gaismu, savukārt nakts prasa intīmāku noskaņu. Tāpat gaismu aizturošie aizkari, kuru gaismas bloķēšana ir 95%-99%, aiztur arī trokšņus, kā arī siltuma vai aukstuma iekļūšanu telpā, tādējādi rūpējoties arī par energoefektivitāti Tavā mājoklī.

Vienmēr moderns risinājums – žalūzijas





Kur nav aizkaru, tur ir žalūzijas. Arī tām piemīt savs dizaina raksturs, kuru pareizi izmantojot un kombinējot ar telpas pārējo interjeru, vari radīt burvīgu atmosfēru. Žalūzijas savu popularitāti iemantojušas pateicoties to praktiskumam gan uzstādīšanā, gan lietošanā. Tās arī neaizņem daudz vietas pie loga. JYSK sortimentā pieejami daudzveidīgi modeļi un dizaini, atkarībā no nepieciešamā loga noklājuma apjoma un praktiskiem apsvērumiem pašu žalūziju izmantošanai. Tāpat tās iespējams pielāgot gan šaurumā, gan platumā – iespējamie izmaiņu intervāli norādīti pie katra modeļa.

Kā tīrīt aizkarus?

Aizkaru vertikālais novietojums kalpo par labu to tīrībai, jo vairums telpā uzkrājošos putekļus no tiem var vienkārši noraust. Taču aizkari nav pilnībā nosargāti no netīrumiem – ar laiku tie uzkrājas un paliek uz jebkura tekstilizstrādājuma, tādēļ ik pa laikam telpas tīrīšanas sarakstam noteikti pievieno arī aizkarus.

Pirms uzsāc to tīrīšanas procesu, noteikti iepazīsties ar informāciju to etiķetē! Tajā būs norādīti atbilstoši simboli, kuru atšifrējums tevi ievirzīs pareizajās sliedēs aizkaru efektīvākai un pareizai tīrīšanai. Un vienmēr atceries – ja tev ir šaubas par to, vai aizkari izturēs mazgāšanu veļas mašīnā, mazgā tos ar rokām! Tomēr visbiežāk ieteiktais aizkaru mazgāšanas veids veļasmašīnā ir, izmantojot saudzīgo programmu, piemēram, vilnas materiālam. Apgriezienu skaitu centrifūgas iestatījumos izvēlies iespējami zemāku! Neatkarīgi no tā, vai aizkarus mazgāsi ar rokām vai veļasmašīnā, tos ieteicams izkārt, kad tie vēl ir mitri. Tādā veidā žāvēšanas laikā neradīsies nevēlami krokojumi.

Mēs ceram, ka šis padomraksts ir sniedzis gana daudz materiāla pārdomām un aizkaru izvēles veikšanai – atliek vien ieskatīties un ieraudzīt savus īstos aizkarus JYSK.lv plašajā piedāvājumā. Tāpat neaizmirsti sekot JYSK.lv blogam, lai gūtu vairāk noderīgu padomu un iedvesmas tava mājokļa labiekārtošanai!