Kā labāk justies pēc slodzes – stāsta Zanda Zariņa-Rešetina

Neatkarīgi no tā, vai esi profesionāls sportists, amatieris vai pat tikai iesācējs, kas uzsāk ieviest fiziskās aktivitātes savā ikdienā, ir jāatceras, ka tavs nākamais treniņš sākas ar atjaunošanos no iepriekšējā treniņa. No tā, cik atjaunojies būs tavs ķermenis pēc fiziskas slodzes, būs atkarīgs arī tas, cik labi spēsi aizvadīt nākamo treniņu!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tādēļ šoreiz ne par pašiem treniņiem, bet par to, kā palīdzēt savam ķermenim atjaunoties un sagatavoties nākamajām aktivitātēm! Stāsta fitnesa trenere Zanda Zariņa Rešetina.

Kā palīdzēt ķermenim atjaunoties – kas ir mani "must have" atjaunošanās rīki?

Mani "must have" atjaunošanās rīki ir vibrējošais masāžas rullis, masāžas bumbiņa un perkusijas pistole, bet pēc smagākiem treniņiem arī gaisa kompresijas zābaki. Visus šos atjaunošanās rīkus piedāvā viens no vadošajiem pasaules ražotājiem "Therabody".

Jāmin arī tas, ka visus šos rīkus var izmantot ne tikai pēc treniņa, bet arī pirms – lai uzlabotu asins plūsmu, atvieglotu mīksto audu sāpes un aktivizētu simpātisko nervu sistēmu, kas parasti sagatavo ķermeni aktīvām darbībām. Īpaši pirms jogas vai stiepšanās treniņa ieteiktu izmantot pašmasāžas rulli, ar tā palīdzību atbrīvojot muskuļu fasciju un jogas pozas vai stiepšanās vingrinājumi padosies daudz brīvāk.

"Theragun" masāžas pistoles ir vienkārši lietojamas un efektīvas, tās palīdz ātrāk atjaunoties pēc treniņiem un šo masāžu var veikt gan pats sev, gan ar trenera palīdzību.

Kas ir perkusijas pašmasāža?

Perkusijas masāža ir mīksto audu manipulācijas veids, kas paredzēts, lai samazinātu muskuļu sāpes un palielinātu kustības amplitūdu. Tā ir dziļa muskuļu masāža, veicot ātrus un garus vertikālus sitienus, izraisot neiromuskulāru aktivizēšanu. Perkusijas masāžas rīki nodrošina muskuļu stimulāciju, lai uzlabotu asinsriti un limfas plūsmu, kā arī mazina pienskābes daudzumu, padarot atjaunošanos efektīvāku.

Lai sasniegtu minētos efektus, ļoti svarīgi pievērst uzmanību masāžas pistoles tehniskajiem rādītājiem. Tāpat kā masierim jābūt ar gana spēcīgām rokām, lai patiešām spētu izkustināt mūsu nogurušos muskuļus, tā arī mašāžas pistolei jābūt ar pietiekošu jaudu un amplitūdu. Pretējā gadījumā bezjēdzīgi vibrēsim pa muskuļu virsmu, bet cerēto rezultātu nesasniegsim.

Es pati "Theragun" izmantoju ne tikai savām vajadzībām, bet iekļauju to savu klientu treniņprocesā. Theragun ir masāžas "pistole", ko izmantoju perkusijas masāžas terapijai, lai mazinātu muskuļu saspringumu un sāpes pēc treniņiem, tāpat arī pašmasāžas rulllis tiek lietots gan pirms treniņa iesildīšnās daļā muskuļu aktivizācijai, gan atsildoties – muskuļu atslābināšanai. Šie rīki ir vienkārši lietojami un efektīvi, tie palīdz ātrāk atjaunoties pēc treniņiem un šo masāžu var veikt gan pats sev, gan ar trenera palīdzību.

Pirms jogas vai stiepšanās treniņa ieteiktu izmantot pašmasāžas rulli, ar tā palīdzību atbrīvojot muskuļu fasciju, un jogas pozas vai stiepšanās vingrinājumi padosies daudz brīvāk.

Kādi ir pašmasāžas ieguvumi?

Protams, pie intensīviem un regulāriem treniņiem pašmasāžas rīki pilnībā nevar aizstāt sporta masāžas, kuras veic fizioterapeits vai masieris, tomēr tie labvēlīgi ietekmē atjaunošanās procesu un pilnīgi noteikti pagarina laika posmu starp vizītēm pie fizioterapeita. Ja regulāri pēc fiziskajām aktivitātēm tiek lietoti pašmasāžas rīki, tad terapeitu nākas apmeklēt retāk, bet tie, protams, to pilnībā neaizstāj.

Ar pašamasāžas rīkiem ir iespējams izmasēt visu ķermeni sākot no pēdām, beidzot līdz pat sprandai. Theragun ir ļoti ērts masāžas rīks, jo pateicoties tā trijstūra veida rokturim, kā arī PRO modeļa masāžas galvas mainīgajam leņķim, ar to var piekļūt pat pašiem visgrūtāk sasniedzamajiem muskuļiem.

Cik bieži ieteicams veikt pašmasāžu?

Bieži saņemu jautājumu – pēc kādiem treniņiem nepieciešams veikt pašmasāžu? Slodze paliek slodze, un muskuļiem, kuri ir bijuši noslogoti, ir nepieciešama masāža. Ieteicams pēc treniņa pašmasāžu sākt ar pēdām un tad virzīties uz augšu, jo pēdas tiek iesaistītas gandrīz ikvienā treniņā. Pašmasāžas ilgumam katram muskulim nevajadzētu būt ilgākam par 30-60 sekundēm. Būtiski ņemt vērā to, ka pašmasāžai nevajadzētu radīt pārlieku lielas sāpes un diskomfortu. Ja jūtat izteiktas sāpes – samaziniet spiedienu uz muskuļa virsmu un vibrācijas stiprumu.

Sasniedz šī gada sportiskos mērķus ar "Therabody Theragun" savā arsenālā!

Kā pārliecināties par pareizi veiktu pašmasāžu? Izmanto "Therabody" aplikāciju

Ja Tevi māc šaubas, kā pareizi lietot šos atjaunošanās rīkus – "Therabody" ir izstrādāta aplikācija ar ļoti saprotamām pamācībām un demonstrācijām. Visas "Therabody" masāžas pistoles ir arī pievienojamas pie aplikācijas caur "Bluetooth" savienojumu, kas ļauj kontrolēt masāžas pistoli izmantojot viedtālruni. Ļoti ērti un droši arī iesācējiem!

Sasniedz savus šī gada mērķus ar efektīvu atjaunošanos

Ja arī tu šogad plāno sportot vairāk, padarīt savu ķermeni spēcīgāku un sasniegt augstākus mērķus, noteikti atceries, ka ķermeņa atjaunošanās ir daļa no izcila rezultāta. Uzzini vairāk par atjaunošanās procesu un nenokavē "Therabody" īpašo gada sākuma akciju!