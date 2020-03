Kā miega trūkums ietekmē imūnsistēmu

Mēs visi zinām, ka miega trūkums vājina mūsu organisma spēju pretoties dažādām saslimšanām, vai ne? Kāpēc tas tik ļoti mūs ietkemē? Kāpēc tieši miegs – vai drīzāk tā trūkums – padara mūsu imūnsistēmu vājāku? Ir pienācis laiks to noskaidrot!

Imūnsistēmas kompleksā darbība

Cilvēka organisms ir kā sarežģīts mehānisms. Imūnsistēma izmanto dažādas ķermeņa daļas, lai palīdzētu mums saglabāt veselību. Tāpēc iepazīsimies ar dažiem iemesliem, kas miega trūkumu sasaista ar vājāku imūnsistēmu.

Citokīni

Citokīni ir olbaltumvielas, kurām ir liela nozīme šūnu savstarpējā komunikācijā. Jūs jau droši vien nojaušat, ka mūsu imūnsistēmas atbilde noteikti ir saistīta ar organismā esošo šūnu savstarpējās komunikācijas spēju. Citokīni tiek ražoti un izdalās miegā, tāpēc – ja jums pēdējā laikā nav sanācis pietiekami izgulēties, jūsu izredzes tikt galā ar infekciju un iekaisumu ievērojami samazinās.

Enerģija

Lai imūnsistēma darbotos, tai ir nepieciešams pietiekami daudz enerģijas. Protams, mēs visi to it kā zinām, bet, iespējams, jūs nezinājāt, ka šos enerģijas resursus organisms saņem tieši nakts laikā. Imūnsistēmas šūnas iziet no asinsrites, limfmezglos "atpūšas" un nākamajā rītā ir gatavas jaunai darba dienai. Ja jūs traucējat šo procesu, pietiekami neizguļoties, šūnas nevar optimāli tikt galā ar savu pienākumu. Arī hormonālu izmaiņu gadījumā papildu enerģija imūnsistēmas stiprināšanai tiek ņemta tieši no muskuļiem.

Hormoni

Trīs mūsu organismam ļoti nozīmīgu hormonu – kortizola, adrenalīna un melatonīna – stāvoklis mainās tieši miegā laikā. Kortizola un adrenalīna līmenis pazeminās, savukārt melatonīna līmenis palielinās, un šajā procesā samazinās to kaitīgo molekulu skaits, kas izraisa iekaisumu.

Antivielas un šūnas, kas cīnās ar infekcijām

Laika periodos, kad organismam netiek nodrošināts pietiekams miega daudzums, samazinās to antivielu un šūnu skaits, kas organismā cīnās ar dažādām infekcijām. Jo mazāk "munīcijas" cīņā pret infekcijām, jo ilgāks laiks nepieciešams to pārvarēšanai, tāpat kā darbinieku trūkums attālina no uzvaras jebkurā projektā.

Vienas no šūnām ir, piemēram, T šūnas, kurām ir dažādas funkcijas attiecībā uz imūno atbildi. Pētījumi liecina, ka T šūnas efektīvākas ir cilvēkiem, kuri pietiekami izguļas, jo tās labāk piestiprinās un nogalina inficētās šūnas.

Sekas

Tagad, kad mazliet vairāk zinām par to, kā miega trūkums ietekmē imūnsistēmas darbību, mums vajadzētu arī noskaidrot, kas notiek, ja imūnsistēma ir novājināta.

Biežākas un ilgstošākas saslimšanas ar vīrusu infekcijas slimībām

Novājināta imūnsistēma nevar cīnīties ar vīrusu infekcijām tikpat efektīvi kā spēcīga. Šī iemesla dēļ mēs slimojam ar saaukstēšanos, gripu un līdzīgām infekcijas slimībām. Ja imūnsistēma nav pietiekami spēcīga, slimību simptomi ir izteiktāki, turklāt arī atveseļošanās process ir ilgāks.

Ietekme uz veselību ilgtermiņā

Miegs ietekmē daudzus procesus, kuri regulē mūsu ķermeņa funkcijas un sistēmas. Tas ietekmē asinsspiedienu, cukura līmeni asinīs, iekaisuma līmeni organismā un hormonu ražošanu. Ja šie rādītāji ilgtermiņā ir ārpus normas – pārāk augsti vai pārāk zemi –, tie izraisa dažādus veselības traucējumus, piemēram, sirds un asinsvadu slimības, gremošanas traucējumus un garīgas saslimšanas. Miega trūkums var arī palielināt saslimšanas risku ar dažiem vēža paveidiem.

Pietiekams miega daudzums

Tātad, cik daudz miega ir pietiekami, lai uzturētu spēcīgu imūnsistēmu un labu veselību ilgtermiņā? Viss ir atkarīgs no mūsu vecuma un citiem ne mazāk svarīgiem faktoriem, piemēram, dzīvesveida un miega kvalitātes. Uzziniet, cik stundas miega mums vidēji ir nepieciešamas dažādos dzīves periodos:

Jaundzimušajiem (0–3 mēneši): 14–17 stundas

Zīdaiņiem (4–12 mēneši): 12–15 stundas

Bērniem (1–2 gadi): 11–14 stundas

Pirmsskolas vecuma bērniem (3–5 gadi): 10–13 stundas

Skolas vecuma bērniem (6–13 gadi): 9–11 stundas

Jauniešiem (14–17 gadi): 8–10 stundas

Pieaugušajiem (18–65 gadi): 7–9 stundas

Senioriem (65+ gadi): 6–8 stundas

