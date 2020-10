Kā nesaslimt un izdzīvot Covid-19 ēnā

Šis rudens mūsu imunitātei būs īsts pārbaudījums – līdzās sezonāliem vīrusiem un gripai nu mūs apdraud arī koronavīruss. Pats labākais, ko vīrusu uzbrukuma brīdī varam darīt, – visiem spēkiem spēcināt organismu un pārbaudītiem līdzekļiem stabilizēt imunitāti.

Ātrā palīdzība tava organisma aizsargspējām!

Šoruden varēsim justies drošāk, ja zāļu plauktiņā būs ortomolekulārās medicīnas izstrādāts produkts Orthomol Immun. Tikko būs sajūta, ka sāk kņudēt kaklā vai degunā, vai varbūt mājās, darbā jau kāds būs saslimis, vai jaušams nogurums, Orthomol Immun parūpēsies, lai tavs organisms saņemtu nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas un ātri spētu atvairīt vīrusu. Šo saaukstēšanās sezonā populāro un iedarbīgo vitamīnu un minerālvielu kompleksu piedāvā visaugstākās kvalitātes uzturvielu ražotājs Orthomol (Vācija). Produkts paredzēts pieaugušajiem ar imūnās sistēmas vājumu, hroniskiem iekaisīgiem procesiem, piemēram, biežām elpceļu infekcijām, biežām saaukstēšanās slimībām vai pat pēc ķīmijterapijas. Piemērots profesionāliem sportistiem imunitātes uzturēšanai intensīvu slodžu laikā. Pētījumos pierādīta divkārtīga organisma imūnās atbildes uzlabošanās, pateicoties bagātīgajā sastāvā esošajiem vitamīniem, karotinoīdiem, mikroelementiem (tādiem kā cinks, selēns, dzelzs, varš un mangāns), citrusaugu bioflavonīdiem, kuri pastiprina lielās C vitamīna devas iedarbību.

Kāpēc tik efektīvs?

Mēs neviens neslimotu, ja ar uzturu saņemtu visas vielas, kas mums nepieciešamas. Diemžēl tālu pagātnē palikuši laiki, kad cilvēks, staigājot pa mežiem un pļavām un ēdot visvisādus augus un sēkliņas, uzņēma patiešām ļoti daudz dažādu uzturvielu. Ortomolekulārā medicīna ir solis šajā virzienā – tās produkti nodrošina organisma veselībai nepieciešamās uzturvielas pietiekamā daudzumā un bioķīmiski pamatotās kombinācijās.

Mēs nevaram izvairīties no vīrusiem, bet varam stiprināt savas organisma aizsargbarjeras. Un tieši tas, sava unikālā sastāva dēļ, ir pa spēkam Orthomol Immun.

Kad apdraud elpceļu infekcija, pirmā vīrusam pretim stājas gļotāda. Taču uzbrukumu tā var atvairīt tikai tad, ja šūnas ir veselas. Ja vīruss tiek tālāk, pie darba ķeras neitrofilie leikocīti (ne velti tajos ir visaugstākā C vitamīna koncentrācija!), pēc kaujas organismā atstājot brīvos radikāļus. Lai tos varētu neitralizēt, ir nepieciešami antioksidanti. Līdz ar to šūnām jāstrādā bez apstājas – nepārtraukti jābūt kaujas gatavībā, jāspēj saglabāt veselas šūnu un organellu membrānas, nepārtraukti jāražo enerģija, lai iebrucējus varētu iznīcināt. Tādēļ uzturvielu patēriņš imūnajās šūnās ir tik augsts. Un kaut nedaudz iedziļinoties organisma bioķīmiskajās norisēs, kļūst skaidrs, ka nozīme ir uzturvielu kopumam, precīzāk – to daudzveidībai.

Turklāt jāņem vērā – jo lielāks ikdienā stress, jo vairāk uzturvielu nepieciešams stresa reakciju nodrošināšanai un jo mazāk to atliek imūnajām šūnām. Tāpēc ar uzturu vien – lai cik tas daudzveidīgs un veselīgs, mēs nespējam nodrošināt, ka visi bioķīmiskie procesi organismā notiek tā, kā no dabas paredzēts.

Imunitātes palīgi

C vitamīns – no šī vitamīna pietiekama daudzuma organismā ir atkarīga imūno šūnu aktivitāte.

Cinks – tam ir tieša pretvīrusa iedarbība. Cinka nepietiekamība organismā izraisa arī A vitamīna nepietiekamību.

A vitamīns – būtisks imūnās sistēmas šūnu aktivators. Tas nodrošina gļotādu aizsardzības spējas pret baktērijām un vīrusiem.

B6 vitamīns – labvēlīgi ietekmē imūnās atbildes reakciju.

E vitamīns – uzlabo imūnās atbildes reakciju, būtiski samazina infekciju, tostarp elpceļu infekciju risku.

D vitamīns – imūnās sistēmas modulators.

Dzelzs – nepieciešams daudzu imūno funkciju procesos.

Selēns – nozīmīgs ne tikai kā antioksidatīvās sistēmas elements, bet arī kā imunitātes nodrošinātājs.

Kas ikdienā nāk par labu tavai imunitāti

Ir vairākas lietas, ko ikdienā varam ievērot, lai mūsu organisms labāk spētu tikt galā ar vīrusu.

* Pirmais un pats svarīgākais – atcerēties, ka stress veselībai ir pats lielākais ienaidnieks, jo vājina mūsu aizsargspējas. Tāpēc būtu jācenšas izvairīties no stresa situācijām, cik nu tas vispār ir iespējams, apzināti cenšoties vairāk darīt to, kas sniedz labsajūtu un gandarījumu.

* Nezaudē saikni ar saviem draugiem! Cilvēki, kuriem svarīga draudzība, dzīvo ilgāk. Varbūt vērts šoruden atjaunot arī kādas pabalējušas, bet vēl arvien nozīmīgas draudzības saites?

* Neviens vēl nav atcēlies teicienu, ka katram mākonim ir sava sudraba maliņa. Ja būsi uz pozitīvisma viļņa, arī tavs organisma aizsargmehānisms būs ar pluszīmi. Centies pārāk ilgi nedomāt par sliktajām lietām un pēc iespējas vairāk savā dzīvē vairot labo.

* Smejies! Pētnieki atklājuši, ka imunitāti stiprina pat smieklīgu video skatīšanās.

* Atceries par fiziskām aktivitātēm. Sportošana nudien ir vienkāršs veids, kā stiprināt savu imunitāti un atbrīvoties no stresa. Tiem, kuri ar sportu nav draugos, pietiks pat ar pusstundu dienā, kas veltīta kaut pastaigai vai jogai.

* Izgulies! Lai imunitātei būtu spēks cīnīties ar vīrusiem, pieaugušam cilvēkam nepieciešamas gulēt 7 līdz 9 stundas.

* Nē alkoholam! Pārāk bieža glāzītes cilāšana novājina imunitāti un palielina risku saslimt. Ja atmetīsi smēķēt, savi imūnsistēmai izdarīsi nenovērtējamu pakalpojumu. Turies pa gabalu arī no cigarešu dūmiem.

* Atceries bieži mazgāt rokas – vislabāk ar ziepēm un ūdeni.

* Ja domā iegādāties četrkājaino draugu, dari tā. Suns tiešām ir cilvēka veselības labākais draugs, jo liek regulāri izkustēties. Turklāt suņu (vispār mīļdzīvnieku) saimniekiem ir zemāks asinsspiediens un holesterīna līmenis, kā arī veselāka sirds.

* Dievini seksu! Pētījumos atklāta saikne starp intīmajām attiecībām un imunitāti – jo biežāk sekss, jo veselīgāka imunitāte un cilvēks retāk saaukstējas.