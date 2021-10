Kā nopirkt 52 stundas brīvā laika gadā

Elektroierīču izplatītāja Baltijas valstīs uzņēmuma "ACC Distribution" pārstāvji novērojuši, ka šī gada vasara bez žēlastības samazināja cilvēku vēlmi sēdēt mājās un nodarboties ar mājas darbiem. Gaisa temperatūra "aicināja" ērti iekārtoties pie ūdens un būt kopā ar ģimeni un tuviniekiem. Kā stāsta tehnoloģiju eksperti, tendence turpinās arī rudenī, kad cilvēki atgriežas darbā, sāk mācības vai pievēršas jaunām nodarbēm. Lai labāk sevi realizētu, acīmredzami sāk trūkt laika mājas darbiem, taču, izmantojot jaunākos "Ecovacs Robotics" viedos mājsaimniecības palīgus, beidzot visi var veltīt vairāk laika ģimenei, draugiem vai vaļaspriekiem. "Ecovacs" ir izveidojis tādu produktu sortimentu, lai tehnoloģiju varētu izmantot cilvēki ar dažādiem ienākumiem un katrs atrastu viņa vajadzībām piemērotāko mājas tīrīšanas asistentu. Ja vismaz stundu nedēļā mājas uzkopšanas darbus veiks robots, gada laikā cilvēks varēs baudīt vismaz 52 stundas brīvā laika, ko veltīt tikai sev.

Godalgots robots katrai ģimenei

"Ecovacs Robotics" bija progresīvo mājas robotikas jauninājumu celmlauzis vēl krietni pirms tam, kad šī koncepcija kļuva moderna. Cilvēki, kas uzņēmumā strādā vairāk nekā 20 gadus, cenšas panākt, lai robots kļūtu par parastu ierīci katras ģimenes dzīvē, mudinātu cilvēkus dzīvot viedi un baudīt dzīvi ar stilīgām un funkcionālām ierīcēm. Ņemot vērā katras ģimenes un indivīda vajadzības, uzņēmums ir izveidojis visdažādākos robotus, kas sūc un mazgā grīdu, kā arī spodrina logus.

"Ecovacs Robotics" šogad saņēma "Plus X Award" balvu, ko piešķīra Vācijas produktu un tirgus vērtēšanas institūts pēc iedzīvotāju aptaujas, kurā viņi bija aicināti novērtēt preču zīmes, kuras saistās ar augstākās klases pakalpojumiem. Šī balva pauž patērētāju tiešo viedokli un ir skaidrs rādītājs, ka "Ecovacs Robotics" ir izpelnījies klientu atzinību un viņi ir apmierināti ar izstrādātajiem putekļsūcējiem robotiem. Atliek tikai skaidri definēt savas vajadzības, izlemt, cik naudas varat tam atvēlēt, un no plašā sortimenta izvēlēties piemērotāko mājas palīgu.

Sūc vēl jaudīgāk, veic mitro uzkopšanu vēl labāk

Viedā "Deebot N8" ģimenes putekļsūcēju robotu sērija vienlaikus sūc un mazgā grīdu. Šie putekļsūcēji nodrošina augstāko kvalitāti vidēju cenu segmentā. Turklāt tie izmanto īpaši precīzas navigācijas un objektu atpazīšanas tehnoloģijas.

"Deebot N8" robotos var regulēt ūdens līmeni, lai drāna mazgājot būtu mitrāka vai sausāka. Vēl viena ierīces labā priekšrocība – par 53% pieaugusi sūkšanas jauda salīdzinājumā ar "Ozmo 950" putekļsūcēju un integrēta "TrueMapping" tehnoloģija ar "dToF" lāzera sensoriem, kas dažu sekunžu laikā precīzi nosaka un attēlo vidi.

Pēc atvaļinājuma atgriezieties tīrā mājā un ļaujiet robotam to uzkopt

Cilvēkiem, kam īpaši svarīga ir māju estētika un tīrība, kas jūtas labi, atgriežoties nevainojami sakoptās mājās, būtu jāpievērš uzmanība "Deebot N8 Pro" un "Deebot N8 Pro+" robotiem. Tajos integrētā tehnoloģija ļauj putekļsūcējiem no 0,1 līdz 10 metru attāluma fiksēt šķēršļus, tādus kā uz grīdas atstātas mantas, aizkari vai krēslu kājas, tāpēc roboti, sūcot grīdu, izvairīsies no iestrēgšanas pēc saskares ar mēbelēm, augstiem sliekšņiem, kā arī no nokrišanas pa kāpnēm. Šīm ierīcēm ir "TrueMapping" tehnoloģija, kas ļauj ātri un precīzi noskenēt vidi, novērtēt attālumu, grīdas segumu un šķēršļus. Abiem šiem modeļiem ir arī par 73 % lielāka sūkšanas jauda salīdzinājumā ar "Ozmo 950" putekļsūcēju. Šajos robotos integrētā "OzmoTM" tehnoloģija palīdz kvalitatīvi izmazgāt grīdu, neatstājot pielipušus netīrumus. Šīs kategorijas robotus ir viegli vadīt ar īpašu lietotni tālrunī, bet, ja robotam nepietiek enerģijas, tas pēc uzlādes stacijā var atgriezties un pabeigt darbu.

Automātiskās attīrīšanās stacija ļaus vismaz mēnesi aizmirst par putekļsūcēja robota kopšanu

"Deebot N8+" un "Deebot N8 PRO+" robotus var iegādāties ar automātiskās attīrīšanās staciju, kurā ietilpst 2,5 litri putekļu un netīrumu. Ja tiek lietota šāda stacija, apmēram mēnesi pēc katras sūkšanas nebūs jālauza galva, vai netīrumu konteiners nav pilns. Minētā stacija ietilpst "Deebot N8+" un "Deebot N8 PRO+" komplektācijā, kā arī lieliski darbojas ar "Deebot T8" un "T9" produktu sēriju, tikai tādā gadījumā stacija ir jāiegādājas atsevišķi.

Putekļsūcēji roboti lielām telpām un dzīvnieku mīļiem

"Ozmo 950" robots patiks cilvēkiem, kas nevēlas tērēt daudz naudas. Pateicoties īpaši lielajam baterijas tilpumam, kas sasniedz 5200 mAh, robots nodrošina tīrību lielās telpās. "Deebot U2 Pro" robots ir orientēts uz dzīvnieku mīļiem, jo tam ir "Max+" režīms, kas garantē papildu sūkšanas jaudu, kā arī inovatīvi piederumi ar birsti, uz kuras neuztinas spalvas, un īpaši lielu putekļu tvertni. Tas ir projektēts, lai varētu uzkopt tur, kur uz grīdas netrūkst dzīvnieku spalvu.

Divreiz lielākā sūkšanas jauda un viedā vadība ļaus aizmirst sadzīves rūpes

Kā stāsta eksperti vienā no lielākajiem elektronikas ierīču vairumtirdzniecības uzņēmumiem "ACC Distribution", šobrīd visvairāk pircēju uzmanības gūst progresīvie "Deebot T9" sērijas putekļsūcēji roboti. Jaunās paaudzes putekļsūcēji roboti "Deebot T9" ir konstruēti tā, lai to jauda būtu par 113 % lielāka nekā priekšgājēja "T8" jauda un sasniegtu 3000 Pa, tāpēc tas efektīvi iztīra visus netīrumus un dubļus. Plāksnīte, kas vibrē līdz 480 reizēm minūtē, nodrošina maksimālu kontaktu ar grīdu, tāpēc ar šo "OzmoTM Pro 2.0" tehnoloģiju tiek uzveikti pat grūti iztīrāmi traipi. Mitrās uzkopšanas funkcija darbojas par 50 % klusāk nekā "T8" modelim, turklāt ir iespēja izvēlēties vienreizējās vai daudzkārt izmantojamas mazgāšanas paliktņa grīdas drānas.

Visi "Deebot" modeļi tiek vadīti ar labi attīstītu mobilo lietotņu palīdzību. Tās ļauj ikvienam pašam plānot un iestatīt sūkšanas režīmus, biežumu un intensitāti, turklāt darīt to no jebkuras vietas. "Ecovas Home" lietotnē tiek attēlots reālistisks 2D vai 3D mājas attēls. "Deebot T9" modeļos tiek izmantots 3D plāna skats, kurā priekšmeti un mēbeles tiek attēlotas kā modeļi. Vienlaikus lietotnē var saglabāt trīs kartes, tas nozīmē, ka putekļu sūcējs robots "Deebot T9" neapmaldīsies pat trijos jūsu mājokļa stāvos vai lieliski atcerēsies, kur un kādi priekšmeti ir izvietoti jūsu darba telpā, kad to turp nogādāsiet. Minētā ierīce katru dienu var efektīvi iztīrīt aptuveni 250 kvadrātmetru platību.

Beidzot putekļsūcējs robots ne tikai izsūks māju, bet arī izplatīs patīkamu aromātu

Vēl viena minētā putekļsūcēja robota priekšrocība – jaunākā "Ecovacs" putekļsūcēja robota īpašnieki varēs ne tikai redzēt tīru mājokli, bet arī saost to. "Deebot T9" novērš mājdzīvnieku izplatītās smakas un citus nevēlamus aromātus. Putekļsūcējā integrētais gaisa atsvaidzinātājs sūkšanas laikā izplata izvēlēto aromātu, kas saglabājas vēl ilgi pēc tīrīšanas. "Ecovacs Home" lietotnē var iestatīt, kad un kurā telpā ir jāieslēdz gaisa atsvaidzinātājs.

"Deebot T9" putekļu sūcēju robotu var iegādāties kopā ar automātiskās attīrīšanās staciju. Tajā ietilpst ap 2,5 litriem putekļu un netīrumu. Tātad aptuveni mēnesi varēsiet aizmirst par robota uzraudzību un netīrumu tvertnes iztukšošanu, jo ierīce par to parūpēsies pati.

Mirdzoši logi, sēžot uz dīvāna

2018. gadā "Ecovacs" veiktā pētījumā tika noskaidrots, ka viens no nepatīkamākajiem mājas darbiem cilvēkiem ir logu mazgāšana. To darīt nepatīk 49 % respondentu. Ir pagājuši vairāki gadi, taču, palielinoties pieprasījumam pēc logu mazgāšanas robotiem, ir skaidrs, ka tendences nav mainījušās. Šī iemesla dēļ ražotājs turpina pilnveidot logu mazgāšanas robotus. Jauno "Winbot 920" logu mazgāšanas robotu lietot ir īpaši ērti, jo viedā tehnoloģija "Win-Slam 2.0", kas izplāno tīrīšanas ceļu, ļauj robotam rūpīgi notīrīt stiklu, braukājot uz priekšu un atpakaļ. Robots aptver visu stikla virsmu, jaunā mikrošķiedras drāna ne vien rūpīgi notīra putekļus, bet arī neatstāj uz stikla pēdas, pēc darba beigšanas robots atgriežas tīrīšanas sākuma punktā. Šī viedierīce ir piemērota arī bezrāmju stikliem: tā spēj noteikt stikla malas neatkarīgi no tā, vai rāmis ir vai nav. Šīs īpašības dēļ minētais logu tīrīšanas robots noder lielu vai grūti sasniedzamu spoguļo un ziemas dārzu stikla tīrīšanai.

"Winbot 920" logu tīrīšanas robotu var vadīt ar balsi vai lietotni. Kamēr robots dara savu darbu, nav jāstāv tam blakus, jo informācija par tīrīšanas progresu reālajā laikā ir redzama mobilajā tālrunī. Runājot par drošību, "Ecovacs" tai ir pievērsis daudz uzmanības un ieviesis daudzpakāpju "Winbot" drošības sistēmu. Robots spēj pats piesūkties pie stikla, ja pārtrūkst elektrības padeve, ierīce vienalga paliek pie stikla. Visbeidzot – ierīce tiek piestiprināta arī ar karabīni. Lai transportēšanas laikā aizsargātu robotu no putekļiem vai iespējamiem bojājumiem, ražotājs šī robota pārnēsāšanai un glabāšanai ir izstrādājis speciālu ērtu somu.