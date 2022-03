Kā pabarot augus pavasarī ar piemērotu mēslojumu?

Istabas augi, zaļumi uz balkona un palodzes, dārza puķes, ogu un augļu krūmi, mauriņš – visiem dzīvajam vajadzīgas uzturvielas, lai spētu zaļot, dzīt asnus un gatavināt ražu. Mēslojums, ko iestrādājam zemē, augus nodrošina ar nepieciešamajām uzturvielām. Vienkāršā valodā runājot, mēslojums augiem ir tas pats kas ēdiens cilvēkam! Pavasaris ir īstais laiks pabarot gan telpaugus, gan sava dārza augus. Taču kā orientēties plašajā mēslojuma produktu piedāvājumā?

Augu mēslojumus var iedalīt divās galvenajās grupās:

Organiskais mēslojums , kas ir gan dažāda veida dzīvnieku mēsli, gan rūpnieciski gatavoti produkti no dažādām dzīvnieku un augu valsts izejvielām, gaļas ražošanas blakusproduktiem – kaulu vai asins miltiem, jūraszālēm vai citām dabīgām sastāvdaļām.

Ķīmiskais mēslojums – satur sintētiskas, mākslīgas augu barības vielas un minerālvielas, kas iegūtas ķīmiskos procesos.

Izvēloties mēslojumu, svarīgi pievērst uzmanību to sastāvam un aktīvajām vielām. Piemēram, pavasarī augiem vairāk nepieciešams slāpeklis, kas palīdz augt, izdīgt un atmosties no ziemas (ķīmiskais simbols N). Augļu un ziedu fāzei sākoties – vasaras vidū un rudenī – augiem vairāk nepieciešamas fosfors (P). Savukārt vēlā rudenī un ziemā – kālijs (K), kas stiprina un palīdz pārciest ziemu.

Ķīmiskā mēslojuma lietošana prasa specifiskas zināšanas un ar to var piesārņot augsni ar kaitīgām vielām. Ķīmiskās vielas paliek zemē pat gadiem vai arī nonāk notekūdeņos un līdz ar to arī gruntsūdeņos. Tādējādi gan cilvēku veselības, gan dzīvās dabas labad ieteicams izvēlēties dabiskos mēslojumu. Turklāt tas ir teju obligāts priekšnoteikums, ja grasāties mēslot augus, kas pēc tam dos ražu, un ko lietosiet uzturā.

Dabisks mēslojums var būt gan veikalā nopērkams, gan tāds, ko iegūst, piemēram, no dzīvnieku mēsliem – kūtsmēsli, putnu un zirgu mēsli. Taču augsnes bagātināšanā ar dzīvnieku un putnu mēslu lietošanu ir jāuzmanās – šis mēslojums ir ļoti koncentrēts, var apdedzināt auga saknes un dārzā ievazāt dažādus kaitēkļus.

Latvijā radīts superprodukts taviem augiem!

Pēdējos gados dārzkopju sirdis gan Latvijā, gan ārvalstīs iekarojis tepat mūsu valstī radīts dabiskais mēslojums "MēsLolojums". Tas ir universāls ilgas iedarbības produkts, kas īpaši piemērots lietošanai pavasarī un apgādā augu ar nepieciešamo visā tā aktīvās veģetācijas laikā. Šis produkts satur slāpekli, kas atmodina augus un palīdz lolojumam sazaļot pēc ziemas miera, stimulē jaunu asnu dzīšanu, lapošanu un augšanu. "MēsLolojums" ir piemērots:

Dārzeņiem un ogām

Telpaugiem

Ziedaugiem un krūmiem

Dobēs un siltumnīcās

Labībai un mauriņam

Lietojot "MēsLolojumu", vari būt drošs, ka nepiesārņosi nedz augsni, nedz notekūdeņus. Tā sastāvā izmantoti tikai dabiskas izcelsmes produkti. Šis mēslojums darbosies visu sezonu, sniedzot augam sabalansētas augšanai un zaļošanai nepieciešamas uzturvielas, jo tā aktīvās vielas trūdēšanas procesu rezultātā augsnē izdalās pakāpeniski. Tādējādi vari būt pārliecināts, ka "MēsLolojums" neapdedzinās auga saknes, kā tas bieži notiek, izmantojot ķīmisko mēslojumu vai pārāk koncentrētu organisko mēslojumu – dzīvnieku mēslus vai kompostu.

Šī mēslojuma granulas augsnē pamazām sadalās, un trūdēšanas process īpaši aktīvi notiek tieši siltuma ietekmē – siltajā laikā aktīvo vielu izdale palielinās, kas sakrīt ar auga metabolisma periodu un aktīvo veģetācijas laiku.

Ērti! Vienreiz iestrādāts zemē, tas turpina darboties visu sezonu – tādējādi nav nepieciešama atkārtota mēslošana, kas ir lielisks veids, kā ietaupīt laiku. "MēsLolojums" turpina augsnē darboties pat līdz vienam gadam. Dabisku procesu rezultātā "MēsLolojums" augsnē laika gaitā noārdās, zemē neatstājot nekādas kaitīgas pēdas.

Audzē savam vēderam un atsakās no ķimikālijām!

"MēsLolojumu" savā dārzā iecienījusi arī TV3 laika ziņu diktore Rūta Dvinska, kura piemājas dobes un siltumnīcu iekopusi par prieku pašai, vīram un mazajām meitiņām Grietai un Dorai. Rūta stāsta, ka, sekojot vecāku piemēram, arī meitiņas kļuvušas par īstenām dārzniecēm – kāds pods vienmēr atvēlēts arī bērnu eksperimentiem.

"Es, dārzā saimniekojot, vados pēc principa, ka viss, ko liekam zemē un ar ko barojam augus, galu galā nonāk ēdāja ķermenī. Mēs neaudzējam krāšņumam, vairumam, bet mūsu pašu vēderiem. Tie būs mūsu bērni, kas noplūks augli no krūma vai izraus dārzeni no dobes un turpat apēdīs. To vienmēr paturu prātā, un tāpēc mūsu dārzā ķimikālijām nav vietas. Augus šī iemesla dēļ labprāt mēsloju ar mūsu pašu "MēsLolojumu – tas ir pilnībā dabisks un krietni atvieglo ikdienu. Granulas tik vien kā jāiestrādā zemē sējot, stādot vai pārstādot, un nav jāveic atkārtota mēslošana," viņa stāsta.

Kādas ir galvenās "MēsLolojuma" priekšrocības?

Draudzīgs rokām un augu saknēm;

Uzlabo augu šūnu fizioloģisko stāvokli;

Veicina humusa veidošanos augsnē;

Atjauno augsnes auglību un uzlabo tās struktūru;

Palīdz uzturēt augsnes mitrumu;

Pazemina nitrātu saturu augļos un dārzeņos, uzlabojot to kvalitāti;

Uzlabo augļu un dārzeņu garšu, sekmē vitamīnu daudzuma palielināšanos tajos;

Palīdz augiem maksimāli uzņemt vērtīgās augsnē esošās barības vielas;

Nomāc patogēnās nematodes un palielina augu imunitāti;

Neitralizē smagos metālus, pesticīdus un ķīmiskā mēslojuma sāļu kustību augsnē.

