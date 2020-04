Kā pārdot savu īpašumu pašam?

Ja ir pienācis brīdis, kad esi nolēmis pārdot savu īpašumu, nav svarīgi, vai tā ir māja, vai dzīvoklis, kā arī vai tas atrodas Rīgā, Jūrmalā, Liepājā vai jebkurā citā Latvijas vietā. Lai iespējami ātri un par vēlamo cenu pārdotu savu īpašumu, ir jāņem vērā daži svarīgi soļi vai tā sauktie nerakstītie likumi, par kuriem zina ikviens nekustamo īpašumu aģents, bet ļoti bieži neaizdomājas pārdevējs, kurš nevēlas tērēt naudu komisijas maksām un ir nolēmis īpašumu pārdot pats. Nekustamo īpašumu sludinājumu portāla inch.lv ekspertu komanda ir apkopojusi piecus svarīgākos soļus veiksmīgai un ātrai sava īpašuma pārdošanai.

1. Nosaki atbilstošu cenu

Ja esi nolēmis savu īpašumu izlikt pārdošanā, vispirms precizē un nosaki cenu, kura atbilst īpašuma faktiskajai tirgus vērtībai. Īpašuma novērtēšanu vislabāk uzticēt sertificētam īpašuma vērtētājam vai arī noskaidrot to pašam, detalizēti izpētot sludinājumus ar līdzīgām iezīmēm, piemēram, ēkas konstrukcija (koka, mūra), jaunceltne, tādas pašas sērijas daudzdzīvokļu māja, stāvs, kurā atrodas īpašums, skats pa logu u.c., atlasot tos kartē, maksimāli tuvu sava īpašuma adresei. Atceries! Nav labi savu īpašumu pārvērtēt, tikai tāpēc ka atrasts viens vai pāris sludinājumu ar īpaši augstu cenu. Tas pats attiecas uz sava īpašuma novērtēšanu par zemu. Izmanto inch.lv plašo sludinājumu klāstu, lai izpētītu nekustamo īpašumu tirgu atbilstoši savām vajadzībām un noteiktu sava īpašuma cenu, kas atbilst īpašuma faktiskajai tirgus vērtībai.

2. Sagatavo savu īpašumu sludinājumiem

Šis ir ārkārtīgi svarīgs solis, kurš daudzos gadījumos, atstāts bez ievērības, var nozīmēt to, ka neskaitāmi potenciālie pircēji nemaz neiepazīstas ar sludinājuma aprakstu. Pētījumu rezultāti liecina, ka iespēja piesaistīt vairāk klientu un pārdot dzīvokli vai māju pieaug par 20% tad, ja sludinājuma fotogrāfijas ir izteiksmīgas un augstas kvalitātes. Fotogrāfiju uzņemšanai var pieaicināt profesionālu fotogrāfu, bet, ja tomēr esi nolēmis veikt sava īpašuma fotosesiju paša spēkiem, paturi prātā, ka nekustamā īpašuma sludinājums, praktiski bez izņēmumiem, būs lemts neveiksmei, ja bildēs būs redzama netīrība un nekārtība, piemēram, izmētātas drēbes, sadzīves lietas vai kosmētika, virtuve ar netīru trauku kalniem, netīrs spogulis vai paša fotogrāfa atspīdums spogulī, uzņemot fotogrāfiju u.c.

Sliktais piemērs

Labais piemērs

3. Sludinājuma publicēšana

Cena ir noteikta, fotogrāfijas gatavas, atlikusi tikai sludinājuma izvietošana publiskos portālos. Jāpatur prātā, ka šis aspekts ir viens no svarīgākajiem soļiem, jo līdzās atbilstošai cenai un skaistām īpašuma fotogrāfijām ir jābūt izteiksmīgam un pārdomātam nekustamā īpašuma aprakstam. Pirms publicēt sludinājumu, ir nepieciešams rūpīgi apdomāt, kādu informāciju pievienot nekustamā īpašuma aprakstā. Bieži pie nekustamo īpašumu sludinājumiem ir novērojami ļoti gari apraksti, kuru lasīšana ne tikai garlaiko potenciālo pircēju, bet vairumā gadījumu ietver nevajadzīgu informāciju. Tiesa gan, nevajadzētu krist galējībās un pie sludinājuma aprobežoties ar vienu vai diviem teikumiem. Aprakstam ir jābūt ne pārāk garam, pārskatāmam un viegli uztveramam.

Publicējot sludinājumu nekustamo īpašumu sludinājumu portālā inch.lv, tas šobrīd tev pieejams bez maksas, un līdzās 10000 aktīvu sludinājumu ir iespējams ne tikai ātri un ērti sasniegt potenciālos pircējus, bet arī nepārtērēt milzīgu naudu sludinājumos.

4. Zvans no potenciālā pircēja

Esi saņēmis zvanu no potenciālā pircēja. Tikšanos nevajadzētu nolikt uz laiku, kad jau ir satumsis. Tas nesniegs nepieciešamo priekšstatu par pārdodamo īpašumu, kā arī var radīt negatīvu iespaidu par telpu to vizuāli samazinot. Ja iespējams, izvēlies nekustamo īpašumu parādīt gaišajā dienas laikā. Sarunā ar potenciālo pircēju esi laipns, nenovirzies no sarunas tēmas un necenties slēpt informāciju par nekustamo īpašumu, kuru pircējs var atklāt, apskatot to klātienē. Esi gatavs atbildēt uz jautājumiem par komunālajiem maksājumiem, apsaimniekošanas maksu un citām nekustamā īpašuma īres un uzturēšanas izmaksām.

5. Tikšanās ar pircēju

Ir pienācis laiks tikties ar nekustamā īpašuma potenciālo pircēju. Noteikti ierodies īsu brīdi pirms noteiktā laika. Pārliecinies, ka esi parūpējies par tīrību īpašuma telpās un tur nav nekā tāda, kas var radīt priekšstatu par nekārtību. Pirms pircēja ierašanās izvēdini īpašuma telpas. Ir vēlams, lai līdzās svaigam gaisam, telpās būtu arī patīkams aromāts, piemēram, pētījumi liecina, ka kafijas un maizes smarža asociējas ar māju sajūtu.

Lai gan sākotnēji var likties, ka nekustamā īpašuma pārdošana paša spēkiem ir sarežģīta un diez vai būs pa spēkam, pārdomāta sludinājuma sagatavošana, kā arī tīrs un sakārtots nekustamais īpašums, ir nepārprotamas veiksmes atslēgas ceļā uz ātru un veiksmīgu pārdošanu.

inch.lv