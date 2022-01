Kā saglabāt veselību vīrusu laikā?

Mūsdienās cilvēki arvien vairāk laika pavada slēgtās telpās, kas aktualizē arī jautājumu par gaisa kvalitāti tajās. Mēs varbūt ikdienā to uzreiz nepamanām, bet tieši gaisa kvalitāte ir tā, kas lielā mērā atbildīga par mūsu labsajūtu, darba spējām, enerģiju un galu galā – arī veselību. Nogurums, galvassāpes, grūtības koncentrēties, alerģijas, tam visam var būt viens risinājums!

Skābekļa nepietiekamība mazina darba spējas un apdraud veselību

Gaisa kvalitāti jeb cilvēkam labvēlīgu telpas mikroklimatu galvenokārt nosaka tādi rādītāji kā temperatūra telpā, mitrums, skābekļa un CO2 daudzums. Ziemas periodā panākt regulāru gaisa apmaiņu un šo rādītāju optimālu balansu bez papildu palīdzības ir visai sarežģīti.

Mūsu platuma grādos ziemā gan dzīvokļu, gan iestāžu un uzņēmumu telpas visbiežāk netiek pietiekami vēdinātas. Patiesībā matemātika ir vienkārša – viens cilvēks stundas laikā "patērē" vidēji 10m3 gaisa. Ja, piemēram, birojā ar 40m2 platību un griestu augstumu 3m pastāvīgi uzturas 4 cilvēki, tad veselībai draudzīgas skābekļa un CO2 proporcijas nodrošināšanai pilnīga gaisa apmaiņa būtu jānodrošina vismaz reizi 3 stundās. Piekritīsit, ka tik apjomīga vēdināšana reti kur tiek veikta. Jo kurš gan gribētu visu dienu salt? Īpaši regulāra telpu vēdināšana un gaisa apmaiņa ir nepieciešama, ja mājās kāds no ģimenes locekļiem ir slims. Gaisa apmaiņa nodrošina vīrusu un baktēriju izvadīšanu no telpas, tādējādi pastāv mazāka iespēja pārējiem ģimenes locekļiem inficēties.

Sekas nepietiekami vēdinātām telpām ir jūtamas jau visai drīz. Ja CO2 līmeņa rādītājs telpā palielinās par 20% no normas, cilvēka organismam sāk parādīties pirmās pazīmes par skābekļa nepietiekamību. Parādās nogurums, koncentrēšanās grūtības, miegainība. Skābekļa nepietiekamībai turpinoties, parādās vēl nopietnāki draudi labsajūtai un veselībai – galvassāpes, paaugstināts pulss, bezmiegs un darba spēju zudums.

Kādēļ bērnudārznieki un skolnieki tik bieži slimo ?

Vēl kāda labi zināma situācija, kuru, jau tuvojoties rudenim, ar bažām gaida teju visi mazu bērnu vecāki – došanās uz pirmsskolas izglītības iestādi visai drīz noved pie atvases saaukstēšanās, slimības lapas un visām ar to saistītām ķibelēm. Arī te vismaz daļa problēmas cēloņu slēpjas dārziņa telpu mikroklimatā. Lai nodrošinātu pietiekamu skābekļa daudzumu, telpas tiek pamatīgi izvēdinātas, kamēr bērni atrodas ārā vai citās aktivitātēs. Taču iedomāsimies, kas notiek, kad aktīvā darbībā sasvīdušie bērni nonāk vēsā telpā? Uz klepu, iesnām un arī nopietnākām saslimšanām ilgi nebūs jāgaida. Arī skolās bērni bieži sūdzas par aukstām skolas telpām un klasēm, jo skolotāji cenšas vēdināt telpas atverot logus, kas savukārt noved pie siltuma zuduma.

Sauss gaiss arī ir kaitīgs mūsu veselībai!

Piekritīsies, ka ziemā un apkures sezonā kopumā daudzi no jums saskaras ar sausu gaisu savā mājoklī vai birojā? Pārāk sauss gaiss nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību – izsausina deguna un mutes gļotādu, kas savukārt rada grūtības elpot un veicina deguna asiņošanu, deguna aizlikšanu.

Sausa gaisa ietekmē rodas arī ādas problēmas – tā kļūst sausāka, var parādīties nieze, ādas lobīšanās, visbiežāk cilvēki izjūt sausas, sasprēgājušas lūpas, sausu rokas ādu un sausu deguna gļotādu. Cilvēkiem, kas cieš no ekzēmas vai aknes, sauss gaiss var saasināt šo problēmu.

Risinājums ir – gaisa rekuperācijas iekārtas!

Pēc unikālas, patentētas tehnoloģijas ražotie "Prana" gaisa rekuperatori ir vienkārši ierīkojamas ventilācijas ierīces, kas nodrošina efektīvu gaisa apmaiņu privātmājā, dzīvoklī, iestādē vai biroju ēkā, tādējādi novēršot ne tikai bezgaisu, bet arī atbrīvo telpu no pārlieku liela mitruma, sausā gaisa, pelējuma, putekļiem un nodrošina optimālu CO2 līmeni visu diennakti.

Lai uzstādītu "Prana" ventilācijas ierīci, nav nepieciešami ilgi, dārgi un komplicēti būvdarbi. Ir jāizveido urbums ārsienā un jāpieslēdz elektrības padeve, un tas viss ir paveicams ne ilgāk kā 2 stundās. Process nebojā ne ārējo, ne iekšējo apdari.

Šāda ventilācija neradīs siltuma zudumus arī pie zemas āra temperatūras īpašā siltuma apmaiņas principa dēļ – siltais gaiss no iekštelpām tiek efektīvi izmantots, lai sasildītu vēso ieplūdes gaisu ziemā, un pilnīgi pretēji vasarā. Ventilācijas efektivitāte ir līdz 91%. Tādējādi telpas siltums nesamazinās, kas veicina ietaupījumu uz apkures rēķina.

"Prana"ventilācijas sistēmai ir augsta energoefektivitāte – A+ pēc ES noteiktajiem standartiem. Ierīce patērē maz elektroenerģijas, kas mūsdienu apstākļos arī ir ļoti nozīmīgs rādītājs. Arī iekārtas apkope nebūs nepieciešama bieži – tikai reizi divos gados.

Izklausās lieliski, vai ne ? Ja šis unikālais telpu ventilācijas risinājums ir izraisījis jūsu interesi, droši piesakieties bezmaksas konsultācijai pie "Prana" oficiālā pārstāvja Latvijā www.pranavent.lv zinošajiem un atsaucīgajiem speciālistiem!