Kā saimniekot mājās gudri un samazināt elektrības patēriņu pat par 70%

Gatavojoties ziemai, daudzi ne vien domā, bet arī sper reālus soļus, lai samazinātu pieaugošos elektrības rēķinus. Viens no veidiem, kas patiešām var jūtami samazināt izmaksas ilgtermiņā, ir energoefektīvu sadzīves tehnikas ierīču lietošana. "Samsung" augstākās energoefektivitātes ierīces ne tikai patērēs mazāk elektroenerģiju, bet tajās iestrādāti inovatīvi risinājumi, kas ļaus saimniekot mājās gudrāk.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Domājot par ilgtspējīgu saimniekošanu, virtuve noteikti būs viena no galvenajām zonām, kurai jāpievērš pastiprināta uzmanība. Tajā esošās sadzīves tehnikas iekārtas ir nepārtraukti pieslēgtas elektrībai vai tiek darbinātas regulāri. Mājsaimniecībās teju katru nedēļu vai ik pārdienas tiek ieslēgta arī veļas mazgājamā mašīna. Sadzīves ierīču izmantošana veido lielu daļu no mājsaimniecības enerģijas patēriņa, tādēļ "Samsung", attīstot savu redzējumu par ilgtspējīgu mājokli, izmanto un pievērš īpašu uzmanību progresīvām enerģijas taupīšanas tehnoloģijām.

Energoefektīva saimniekošana

Samsung arī Baltijas reģionā spēris nākamo soli un elektroenerģiju iespējams taupīt ar mākslīgā intelekta palīdzību. Samsung ledusskapjos, veļas mazgājamajās mašīnās un veļas žāvētājos iestrādājis AI jeb mākslīgā intelekta tehnoloģiju, kas palīdzēs ietaupīt ne tikai elektrību, bet arī citus resursus. Mākslīgais intelekts analizēs lietotāja paradumus un pielāgos iekārtas iestatījumus, sniedzot praktiskus padomus, kurus no režīmiem izvēlēties un ko optimizēt efektīvai ierīču darbībai.

Inovatīvākās iekārtas, kurām ir augstākā energoefektivitātes klase, var būt dārgākas, salīdzinājumā ar citas klases iekārtām. Tomēr zemāka cena ir īstermiņa ieguvums – iegādājoties energoefektīvākās ierīces, tā brīža izdevumi var būt lielāki, bet ilgtermiņā patērētājs iegūs daudz vairāk. Agrāk pircēji nepievērsa uzmanību energomarķējuma klasēm, jo elektrība uz esošo tēriņu fona bija lēta. Taču tagad katras energoefektīvas iekārtas ieguvums ir būtisks atspaids mājsaimniecības tēriņos. Piemēram, attiecībā uz ledusskapi, ieguvums 10 gadu periodā var sasniegt pat 1000 eiro.

Inovatīvas tehnoloģijas

Jau šobrīd "Samsung" ledusskapji, kas savā kategorijā ir novērtēti kā labākie energoefektivitātes ziņā, ir aprīkoti ar digitālā invertora kompresoru. Ledusskapis patērēs aptuveni par 30% mazāk enerģijas nekā viena ātruma asinhrono motoru kompresori.[1] Enerģijas patēriņu palīdzēs samazināt arī "No Frost" tehnoloģija, kas nodrošina vienmērīgu dzesēšanu, novēršot apsarmojuma veidošanos, tādā veidā palielinot iekārtas kalpošanas laiku un novēršot ar ledusskapja atkausēšanu saistītos enerģijas zudumus. Savukārt ledusskapja aizmugurējā sienā ir iestrādāta metāla plāksne, kas saglabā nepieciešamos aukstumu un novērš vēsā gaisa zudumus, kad tiek atvērtas durvis. Tas arī ļauj izmantot mazāk elektroenerģijas, it īpaši zinot, ka ledusskapja durvis noteikti tiek virinātas gana bieži.

Energoefektīvi iespējams pagatavot arī vakariņas. "Samsung Dual Cook" cepeškrāsnī maltīti var gatavot tikai tajā cepeškrāsns daļā, kurā ievietots ēdiens. Izmantojot pusi no krāsns, attiecīgi tiek ekonomēts gan elektrības patēriņš, gan izmaksas par to. Savukārt, ja tiek gatavoti vairāki ēdieni, tad katrā no krāsns nodalījumiem var uzstādīt dažādus gatavošanas režīmus un gatavot dažāda tipa ēdienu vienlaikus, kas atkal ļauj ietaupīt gan izmaksas, gan arī laiku.

Ja veļa tiks mazgāta pēc iespējas zemākā temperatūrā, arī tiks ietaupīti resursi. "Samsung" veļas mazgājamajās mašīnās iestrādātā Ecobubble tehnoloģija ļauj efektīvi mazgāt apģērbu arī vēsā ūdenī, samazinot elektroenerģijas patēriņu pat par 70%. Savukārt veļas mašīnā iestrādātā "QuickDrive"TM tehnoloģija ļauj samazināt mazgāšanas ciklu līdz pat 50% un enerģijas patēriņu – par 20%, neietekmējot tīrīšanas veiktspēju. Arī veļas mašīnas energoefektivitāti ļauj uzlabot mākslīgais intelekts un "AI Wash" funkcija, kura izmanto četru dažādu veidu sensorus, automātiski nosaka veļas svaru un aprēķina nepieciešamo ūdens un mazgāšanas līdzekļa apjomu. Pateicoties mākslīgā intelekta funkcijai, mazgāšanas cikla laikā sensors uzraudzīs apģērbu tīrības pakāpi un pēc nepieciešamības pielāgos mazgāšanas līdzekļa daudzumu, mainīs vai paildzinās mazgāšanas režīmu.

"Samsung" A+++ kategorijas veļas žāvētāji ir īpaši saudzīgi un veļu žāvē 60 grādu temperatūrā, salīdzinot ar standarta kondensatora veļas žāvētājiem, kuru temperatūra var sasniegt pat 120 grādus. Jaunajiem žāvētājiem ir digitālā invertora motors, kas nodrošina vai nu žāvēšanas laika vai enerģijas patēriņa ekonomiju. Tas tiek panākts, nosakot veļas svaru, mitruma daudzumu un pielāgojot žāvēšanas jaudu.

Lietotāju sirdsmieram – 20 gadu garantija

Lai nodrošinātu ilgāku ierīču kalpošanas laiku, "Samsung" arī Latvijā piedāvā savu ražoto iekārtu galvenajām komponentēm 20 gadu garantiju, kas ir ilgākā uzņēmuma piedāvātā garantija Eiropā un ASV. Lietotājiem garantija nozīmē papildu sirdsmieru, zinot, ka viņi varēs izmantot savas ierīces daudzus gadus. Garantija būs attiecināma uz digitālajiem invertora motoriem un kompresoriem, kas paredzēti pielāgotiem produktiem, t.sk. arī ledusskapjiem, veļas mazgājamajām mašīnām un žāvētājiem.

Uzzini vairāk par augstas energoefektivitātes ierīcēm "Samsung.lv"!





[1] Samazina enerģijas patēriņu par 15%, izmantojot AI algoritmu, kas optimizē kompresora ātrumu un atkausēšanas ciklu, un ietaupa papildu 15%, pielāgojot iestatīto temperatūru. Pieejams konkrētiem ledusskapju modeļiem no 2022. gada decembra pēc Wi-Fi atjauninājuma. Rezultāti var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem un modeļa.