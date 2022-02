Kā saņemt visvieglāk saprotamo KASKO polises piedāvājumu?

Atšķirībā no OCTA apdrošināšanas polises, kuras iegāde visiem transportlīdzekļu īpašniekiem ir obligāta, KASKO polises iegāde gulstas uz katra automašīnas īpašnieka paša sirdsapziņas. Tomēr viens ir skaidrs – neviens nevar paredzēt nākotni, un gan sevi, gan savu īpašumu labāk apdrošināt, pirms ir par vēlu. Taču kā saprast, kurš apdrošinātājs piedāvā vislabāko variantu tieši jūsu vajadzībām? octa24.lv/kasko piedāvā ne tikai OCTA polises salīdzināšanas rīku, bet arī iespēju bez maksas salīdzināt KASKO polišu piedāvājumus, lai jūsu izvēli padarītu vienkāršāku!

KASKO iegādes apjukums

KASKO ir brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas sedz zaudējumus transportlīdzekļa bojājumu gadījumā neatkarīgi no tā, kurš situācijā ir vainīgais. Tas nozīmē, ka, kombinācijā ar OCTA apdrošināšanas polisi, avārijas gadījumā transportlīdzekļa īpašnieks ir materiāli pasargāts jebkurā gadījumā. Ja transportlīdzekļa īpašnieks ir iegādājies KASKO apdrošināšanas polisi, no savas puses jāsedz tikai pašrisks – šī summa jau iepriekš ir noteikta iegādātajā KASKO apdrošināšanas polisē.

Atšķirībā no OCTA apdrošināšanas polises, kuras termiņš ir atkarīgs no iegādātās polises, KASKO polise ir derīga 12 mēnešus, taču apmaksu par to ir iespējams veikt vairākos maksājumos – reizi ceturksnī vai reizi pusgadā, tādējādi manāmi atvieglojot polises iegādi.

Ja OCTA polises iegādē svarīgākais faktors ir cena, un izdevīgāko variantu noteikt ir salīdzinoši vienkārši, tad, izvēloties KASKO polisi, var nākties saskarties ar zināmu apjukumu. Apdrošinātāju piedāvājumi var atšķirties visdažādākajos veidos – gan pēc cenas, gan apdrošināšanas ņēmēja pašriska apmēriem, gan arī pēc riskiem un limitiem, kurus polise sedz. Apdrošinātāji visus šos nosacījumus parasti apraksta ļoti detalizēti, taču šī informācija nav nedz ātri uztverama, nedz bieži vien līdz galam saprotama.

Salīdzināt šķietami nesalīdzināmo

Salīdzināt polises segtos riskus ne vienmēr ir vienkāršs uzdevums, jo dažādi apdrošinātāji vieniem un tiem pašiem riskiem bieži vien izmanto dažādu terminoloģiju un piedāvā dažādus limitus. "octa24.lv" šo problēmu atrisina, demonstrējot visu nepieciešamo informāciju par katra apdrošinātāja piedāvātajām KASKO polisēm vizuāli viegli uzskatāmā veidā.

"octa24.lv" katram lietotājam sagatavo individuālu apdrošināšanas piedāvājumu, kurā norādīta svarīgākā informācija par attiecīgajām KASKO polisēm, kuras piedāvā lielākie apdrošinātāji – tādi kā "Ergo", "If", "Gjensidige", "Baltijas Apdrošināšanas Nams" un citi. Piedāvājumā uzskatāmās tabulās iekļauti varianti ar izdevīgāko pašrisku, varianti bez pašriska, minimālās pretaizdzīšanas sistēmu prasības, apdrošinātie riski un, protams, limiti.

Apdrošināšanas limits ir summa, kuru transportlīdzekļa īpašnieks var saņemt gadījumā, ja īstenojas kāda no situācijām, kuru sedz KASKO apdrošināšanas polise. Un šīs limitu summas katram apdrošinātājam ir atšķirīgas. Ar limitu salīdzināšanu parasti ir arī vislielākās problēmas – par spīti atšķirīgajai terminoloģijai, ir iespējams salīdzināt to, kuras polises sedz kurus riskus, taču ne to, kāds ir šo risku apdrošināšanas limits. Par hidrotriecienu viens apdrošinātājs var piedāvāt 2000 eiro lielu limitu, kamēr cits – 6000 eiro. Un tā nenoliedzami ir liela atšķirība. "octa24.lv" sagatavotajā piedāvājumā ir norādīta visa šī informācija – un tas ir vairāk, nekā daži apdrošināšanas sabiedrības nodrošina paši saviem klientiem.

Tā kā katra apdrošinātāja piedāvātās KASKO polises ir krasi atšķirīgas, apdrošināšanas piedāvājumā ir arī iekļauta sadaļa, kurā tiek uzskaitīti tie bonusi, kurus nav iespējams tiešā veidā salīdzināt vienu ar otru. Tādējādi lietotājiem tiek nodrošināta pēc iespējas pilnīgāka informācija, lai polises izvēli padarītu vēl vienkāršāku.

Kā saņemt KASKO polišu salīdzinājumu?

Kas lietotājam jādara, lai šādu salīdzinājumu saņemtu? Mājaslapas www.octa24.lv sadaļā KASKO apdrošināšanas ņēmējam nepieciešams vien ievadīt sava transportlīdzekļa reģistrācijas un apliecības numurus, un pēc tam aizpildīt īsu anketu, kurā jāievada papildinformācija – dati par sevi un pašu transportlīdzekli. Pēc veidlapas iesniegšanas ar viņu aptuveni divu stundu laikā (vai, ja veidlapa tiek aizpildīta brīvdienā, – tuvākajā darba dienā) sazinās konsultants, kas uz e-pastu nosūta apdrošināšanas piedāvājumu – tajā norādīta visa svarīgākā informācija par KASKO apdrošināšanas polisēm, kas apdrošināšanas ņēmējam ir pieejamas.

Tāpat pie konsultanta būs iespējams precizēt jebkurus jautājumus, kas radīsies šī procesa laikā. Kurus autoservisus ir iespējams izmantot noteiktiem riskiem? Kas tiek un kas netiek segts?

Lai gan KASKO apdrošināšanas polišu piedāvājumu salīdzinājumus piedāvā vairākas platformas, "octa24.lv" ir vienīgā vieta, kur visi pieejamie piedāvājumi tiek izvietoti vizuāli uzskatāmā veidā, balstoties uz vienotu terminoloģiju, turklāt nodrošinot pēc iespējas plašāku informāciju. Izmantojot šo pakalpojumu, jebkurš transportlīdzekļa īpašnieks var bez jebkādām grūtībām salīdzināt KASKO polises piedāvājumus un atrast tieši sev piemērotāko!

"octa24.lv" par KASKO polises iegādi norēķināties var jebkuras bankas klienti. Tāpat lietotāju ērtībai ir pieejama arī platformas mobilā versija, kas KASKO polises iegādi padara vēl pieejamāku – jebkurā vietā, jebkurā laikā. Un no jebkuras ierīces.

Ar "octa24.lv" sevis un sava transportlīdzekļa nepasargāšanai vairs nav nekādu attaisnojumu!