Kā tirgotājiem izmantot aktīvo iepirkšanās sezonu?

Novembra nakts lielā izpārdošana, Ziemassvētku atlaides, maza atelpa un priekšā jau Jaunā gada plauktu tīrīšana. Tuvojas gada lielākais iepirkšanās maratons. Neskatoties uz to, ka iedzīvotāji samazinājuši dažādus tēriņus, lai kompensētu dzīves dārdzību, piemēram, izdevumus izklaidei un ceļošanai, kā arī citus ikdienas izdevumus, svētkus neviens nav atcēlis un vairums tos gribēs izbaudīt. Lai piesaistītu maksimāli daudz pircēju, nepieciešams nodrošināt pēc iespējas labāku klienta pieredzi – pārskatīt, cik ērti un ātri var iepirkties jūsu e-veikalā.

Ja e-veikals, tad cik viegli ir tikt pie preces?

Iepirkšanās no vienas puses ir ļoti vienkāršs process, no otras – tā ietver ļoti svarīgu sastāvdaļu, proti, savas naudas nodošanu cita rokās un uzticību, ka pretī tiks saņemta prece vai pakalpojums. Tas ir vienkārši, ja apmaiņa notiek klātienē, tomēr uzticības faktors spēlē nozīmīgāku lomu, ja iegāde notiek internetā. Līdz ar to katram tirgotājam būtu jārūpējas, lai no pirmā acu uzmetiena ir skaidrs, ka veikals ir uzticams. Profesionāls mājaslapas dizains, plaši un gramatiski pareizi produktu apraksti, informācija par uzņēmumu – tās ir pamata lietas. Nepieciešams arī pietiekami detalizēti aprakstīt, kādā veidā ir iespējams tikt pie preces jeb norādīt piegādes iespējas. Tāpat klientam būs svarīgi zināt, kādā veidā var sazināties ar veikala klientu apkalpošanu. Bieži ir situācijas, kad preci vajag uzreiz, tāpēc ir svarīgi klientam sniegt skaidrojumu par piegādes ilgumu.

Diemžēl Latvijas mazajos e-veikalos un pat dažos lielajos e-komercijas milžos šis ir liels klupšanas akmens – bieži atbilde no e-veikala ir jāgaida vairākas dienas, tālāk jāgaida, kad tiks atsūtīts rēķins un maksājuma uzdevums, un prece tiek izsūtīta tikai pēc tam. Tā vietā e-komercijas milzis "Amazon" jau būs paspējis preci atsūtīt no Vācijas, kur atrodas tuvākā noliktava, un saņemt atpakaļ, ja prece gadījusies nederīga. Skaidrs, ka investīcijas ir tik, cik ir, tomēr, pilnveidot saziņu vai precīzi norādot preces piegādes laiku, ir iespējams apmierināt pircēju vajadzības, tā vietā, lai tie turpinātu meklēt, kur vēl var iegādāties kāroto, jo nesaņem nekādu atbildi.

Padarīt veikalu pieejamu dažādiem klientiem

Ne mazāk svarīgāk ir spēja ērti un ātri palīdzēt klientam norēķināties par kārotajām precēm – gan klātienē, gan e-veikalā. Reti kurš vēlēsies veikt preču apmaksu ar rēķinu. Tāpat daļa nevēlēsies meklēt maksājumu karti, lai ievadītu kartes numuru un pārējos datus, savukārt citi drīzāk būs izvairīgi izmantot apmaksu ar internetbankas saiti. Klātienes veikalos un tirdziņos tirgotājiem gar degunu ies liela daļa klientu, ja nebūs nodrošināta iespēja maksāt ar karti. Ir skaidrs, ka mūsdienās katrs vēlas veikt apmaksu ar sev ērtāko maksājumu veidu un tirgotājam tie ir jānodrošina, citādi iepirkšanās maratona dalībnieki dosies pie citiem. Tas, protams, atkarīgs no pircēju digitālo risinājumu izmantošanas prasmēm, kas Latvijas patērētājiem ir ļoti atšķirīgas, līdz ar to pārāk strauja inovatīvu maksājumu risinājumu ieviešana, nepaturot ierastos, arī var nākt par sliktu. Atslēgas vārds šoreiz ir – dažādība, aptverot klientus ar atšķirīgām digitālajām prasmēm.

Lai ieviestu visus populārākos norēķinu veidus savā e-veikalā, pietiks ar vienu Klix risinājuma integrāciju, izvēloties, kurus maksājumu veidus e-veikals vēlas aktivizēt – maksājumus ar karti, internetbankas maksājumus jeb "Multilink" vai iespēju sadalīt maksājumu vairākās daļās jeb "pērc tagad, maksā vēlāk" ("Klix Pay later").

"Klix" tika radīts bankas "Citadele" paspārnē un uzņēmējam sniedz bankas līmeņa drošību un atbalsta komandu gan IT pusē, gan mārketinga aktivitātēs, kopā veidojot reklāmas kampaņas.

Paplašināt ierasto pircēju loku

Kā šī gada jaunums Latvijas tirgū ir risinājums "pērc tagad, maksā vēlāk", kas būtībā ir preču vai pakalpojumu apmaksa abonementa veidā. Risinājums palīdzēs paplašināt ierasto klientu loku, jo vairāk pircēju var iegādāties jūsu preci. Šobrīd jau ir ierasti mēnesī maksāt par straumēšanas platformām, mūzikas platformām, apdrošināšanas pakalpojumiem u.c., savukārt "pērc tagad, maksā vēlāk" risinājums dod iespēju, piemēram, veļas mašīnas cenu sadalīt mazākos maksājumos. Risinājums pieejams arī klātienes veikaliem, kuriem nav e-veikala.

"Arvien vairāk iedzīvotāju savas Ziemassvētku dāvanas sarūpē, izmantojot internetveikalus, tāpēc rudens ir pēdējais laiks, kad tirgotājiem atjaunot un uzlabot savas e-tirdzniecības platformas un tajā piedāvātās apmaksas iespējas, tādejādi pircējiem nodrošinot pēc iespējas labāku pirkumu apmaksas pieredzi. Pircēji novērtē iespēju maksāt ātrāk un ērtāk – tas uzņēmējiem ļaus pārdot pēc iespējas vairāk. Ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju, klienti novērtē iespēju ātri un vienkārši sadalīt pirkuma summu vairākos maksājumos, ko piedāvā "pērc tagad, maksā vēlāk" jeb "Klix Pay later" risinājums. Šobrīd varam novērot, ka visbiežāk šādu iespēju izmanto elektropreču un mēbeļu iegādei, sadalot summu trīs vai vairāk mazākos maksājumos. Aizvien vairāk tirgotāju saredz pievienoto vērtību iespējai sadalīt pirkumu mazākos maksājumos un bez nepieciešamības integrēties pieslēdz to arī visos savos klātienes veikalos," norāda Eduards Timofejevs, "Klix" produkta vadītājs.

"Klix" partneru lokā ir vairāk nekā 700 veikali Baltijā, un pircēji, pirmo reizi izmantojot apmaksu ar "Klix", var veikt reģistrāciju, kas atvieglos iepirkšanos jebkurā no "Klix" partneru veikaliem un uzņēmumiem. "Klix" partneri ir gan lielie uzņēmumi, piemēram, "airBaltic", Pasažieru vilciens, "Tet", BTA, "Kseukai", "1a", "Mēness aptieka", gan specializēti tirgotāji – "Jahonts", "Gpspro.lv", "Dīvāni un dīvāni" u.c.