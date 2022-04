Kā veidot pasīvus ienākumus ar kriptovalūtas palīdzību

Ar katru dienu savu līdzekļu ieguldīšana kļūst arvien populārāka, kas ir loģiski, jo tieši ieguldīšanu var nosaukt par vienu no pamatveidiem, kā izveidot pasīvu ienākumu avotu. Pēdējo gadu laikā cilvēku rīcībā parādījies vairāk brīvu līdzekļu, kā arī paaugstinājies finanšu pratības līmenis, kas kļuvis par vienu no galvenajiem iemesliem investīciju popularitātei. Tam par apliecinājumu kalpo arī liels skaits tirdzniecības platformu, veidu un paņēmienu, kur ieguldīt savu naudu.

Kriptovalūtas popularitātes iemesls

Par vienu no tādiem paņēmieniem var droši nosaukt kriptovalūtas – ieguldījumi tajās atrodas gandrīz vai pirmajā vietā. Tas nav nekāds pārsteigums, jo internets un sociālie tīkli ir pilni ar stāstiem par ātru bagātības iegūšanu ar minimāliem ieguldījumiem, un šie stāsti nevienu neatstāj vienaldzīgu, jo visiem taču gribas ātri un viegli nopelnīt.

Varētu teikt, ka cilvēka aicinājums šajā gadījumā ir vienkāršs – iegūt ļoti daudz, tai pat laikā gandrīz neko neieguldot un ar minimālu piepūli. Šī iemesla dēļ kriptovalūtas ieņem pirmās pozīcijas virtuālajā sarakstā "Kā man kļūt bagātam?", ko katrs no mums kaut vienu reizi savā dzīvē ir raudzījis izveidot.

Ja izanalizē veiksmīgas peļņas pieredzes stāstus, kas ir saistīti ar kriptovalūtām, var viegli pamanīt, ka gandrīz visi no tiem ir saistīti ar agrīnām investīcijām digitālās monētās – un tieši tajā tolaik slēpās galvenais risks. Atcerieties 2014. gadu – maz bija cilvēku, kas būtu varējuši iedomāties, ka Bitcoin cena pieaugs līdz neiedomājamiem augstumiem jau pēc gada. Bet 2011. gadā līdzīgas investīcijas vispār šķita kaut kas neticams un galīgi ne uzmanības vērts

Ko no šī var secināt? Tajās dienās risks zaudēt visu bija neticami augsts, un ir grūti noticēt, ka visi panākumus sasniegušie cilvēki tiešām bija gatavi riskēt, pat ja viņiem nebija garantijas par labvēlīgu iznākumu.

Šodien kriptovalūtas saistās ne tikai ar investīcijām, ir arī citi, ne mazāk populāri un nozīmīgi to izmantošanas virzieni:

Treidings (kriptovalūtas maiņa)

Mainings (kriptovalūtas rakšana)

Tehnoloģijas

Viedie līgumi

Maksājumu līdzekļi

NFT.

Ar pašreizējām sabiedrības zināšanām par kriptovalūtām, var būt drošs, ka tā ir nākamā naudas versija, kas reiz izspiedīs visas šodien pieejamās valūtas to šī brīža formā. Ne velti daudzas centrālās bankas lielākajās un attīstītākajās valstīs strādā, lai izveidotu savu digitālo naudu. Tieši zināšanas un tehnoloģijas, kurās kriptovalūtas ir balstītas, ievada šo darbu kvalitatīvi jaunā līmenī.

Mūsu kompānija nodarbojas gan ar kriptovalūtu pārdošanu, gan ar sarežģītākiem instrumentiem, kas ir saistīti ar tirdzniecību. Par vienu no instrumentiem – kopiju tirdzniecību (jeb copy-trading) – runāsim tālāk šajā rakstā.

Kas ir kopiju tirdzniecība?

Kopiju tirdzniecības būtību var viegli saprast jaun no paša nosaukuma. Ja runājam pavisam vienkāršiem vārdiem, tā ir tirdzniecības stratēģija, kas palīdz tirgotājiem kopēt darījumus, ko veic citi investori kriptovalūtu biržās. Kopiju tirdzniecība dod iespēju izmantot citu cilvēku investīciju zināšanas un pieredzi. Jums nav nepieciešams analizēt akciju tirgus dinamiku un tendences, lai izlemtu, kādas akcijas pirkt, pārdot vai paturēt. Jūs varat vienkārši sekot profesionālam investoram. Pieņemsim, ka esat izvēlējies personu, kas pastāvīgi ģenerē lielākus ienākumus savā portfelī. Tādējādi kopēšana, teorētiski, ļaus jums sasniegt to pašu rezultātu.

Kopiju tirdzniecība lielā mērā ir pasīva. Jūs atstājat smago darbu – ieguldīšanas principu izvēli – kādam citam, kas ļaus gūt peļņu savā portfelī, netērējot jūsu laiku, pētot tirgu. Diversifikācijas noteikumi un risku vadība šajā gadījumā arī tiek pielietota, jo investīciju lēmumus pieņem profesionāls investors, kura interesēs, protams, ir iegūt pēc iespējas lielākus ienākumus.

Tomēr vajadzētu atcerēties par to, ka jūsu panākumi ir atkarīgi no tā investora, kura kustībām jūs sekosiet līdzi. Neviens investors nav ideāls, kad runa ir par izpratni par to, kad pirkt vai pārdot, vai kaut kur ieguldīt. Tātad kopiju tirdzniecība nozīmē noteiktu risku. Jūs cerat, ka profesionāla treidera stratēģija nesīs vislielāko peļņu, tomēr simtprocentīgu varbūtību nevar garantēt neviens. Tieši šī iemesla dēļ ļoti rūpīgi jāizvēlas investors, lai ne tikai nezaudētu ieguldītos līdzekļus, bet, protams, gūtu arī peļņu.

Ieguldīšanas stratēģija

Jāmin, ka, neskatoties uz dažādām iespējām nopelnīt ar kriptovalūtu palīdzību, to joprojām ir grūti nosaukt par vieglu naudu. Jums ir nepieciešama, kā minimums, izpratne par galvenajiem akciju tirgus principiem, kā arī jāvelta šim procesam laiks.

Ja investē bez jebkādas noteiktas stratēģijas, tad tas atgādina spēli kazino. Jā, ir izredzes, bet tās ir vienādas ar tīru veiksmi. Vai jūs atceraties kaut vai dažus gadījumus, kad cilvēks ir sasniedzis panākumus, atkal un atkal laimējot kazino milzīgu summu? Noteikti nē, jo šādi gadījumi ir diezgan reti un tie ir izņēmumi, kas tikai apstiprina likumsakarību.

Tāpēc, ja jūs vēlaties, lai ieguldījumi kriptovalūtā nestu stabilus pasīvos ienākumus, ir nepieciešams izstrādāt konkrētu stratēģiju. Tikt skaidrībā ar to palīdzēs šādi instrumenti.

Laiks

Spēja noteikt tirgus kustības laiku bieži vien ir galvenais veiksmīgu ieguldījumu stratēģiju komponents, ko pamatoti var uzskatīt par bāzi visiem investoriem. Citiem vārdiem sakot, ir ļoti svarīgi pareizi izvēlēties laiku, lai pirktu un pārdotu jebkurus aktīvus – vai tā būtu kriptovalūta, akcijas vai pat dabas resursi.

Ir daudz datu, kas ļauj prognozēt tirgus kustību – fundamentāli, tehniski, kvantitatīvi vai ekonomikas dati.

Investīciju apjoms

Katrs iesācējs investīciju pasaulē uzdod sev jautājumu – cik daudz naudas ir nepieciešams ieguldīt? Atbilde vienlaikus ir vienkārša un sarežģīta.

Pirmais, ko vajadzētu paturēt prātā, ka nav nepieciešams ieguldīt uzreiz visus līdzekļus, kas jums ir, ja jums nāksies atteikties no kādām dzīves pamatlietām. Citiem vārdiem sakot, ieguldiet tikai brīvo naudu. Un otrais: ienākumi no ieguldījumiem augs vienlaicīgi ar jūsu investīciju portfeli, tāpēc ir ļoti svarīgi regulāri to papildināt. Ne velti daudzi investori uzskata par optimālu stratēģiju "labāk ieguldīt nelielus līdzekļus, bet regulāri".

Ko darīt, kad ir kursa lejupslīde?

Jebkurš tirgus, vai tas būtu akciju vai kriptovalūtas tirgus, ir ciklisks: pēc tam, kad jūsu aktīvu cena pieaugs, vienmēr sekos samazinājums. Tāpēc, lai neaizietu mīnusos, kad biržās iestājas panika, iesakām ievērot dažus padomus.

Nesteidzieties pārdot kriptovalūtu, kurai samazinās cena. Tirgus atjaunosies pēc jebkuras korekcijas, bet jūs zaudēsiet daļu no saviem aktīviem.

Ieguldiet krītošā kriptovalūtā. Nopērkot to par zemāku cenu, jums būs iespēja neitralizēt kritumu ilgtermiņa periodā, savukārt pēc kāda laika portfeļa ienesīgums varēs arī pieaugt.

Atcerieties par to, ka portfelim ir jābūt diversificētam. Tas ir, neieguldiet tikai vienā kriptovalūtā pat tad, ja uzskatāt, ka tā ir pietiekami perspektīva.

Vidējā dolāra vērtība

Šī ir pietiekami populāra stratēģija, kad investors pērk kriptovalūtu pēc vienādiem laika intervāliem un par vienu un to pašu summu, neatkarīgi no tā, cik tās cena tirgū ir augsta vai zema attiecīgajā brīdī. Tādējādi jūs ignorējat tirgus apstākļus un negaidat ideālu laiku, lai iegādātos aktīvus.

Līdzīga pieeja ir ideāli piemērota pasīviem ieguldījumiem. Tā arī ļaus izlīdzināt augstu kriptovalūtu volatilitāti, un jums nebūs jāseko tirgus stāvoklim un jāgaida ideālu brīdi pārdošanai vai pirkšanai.

Regulāra pirkšana

Šī ir praktiska stratēģijas "Vidēja dolāra vērtība" īstenošana. Mūsu kompānija nodrošina programmatūru šīs stratēģijas īstenošanai.

Kā jau tika minēts, šī stratēģija ļauj atlikt līdzekļus ieprogrammētiem kriptovalūtas pirkumiem. Viss, kas jums nepieciešams, ir izvēlēties summu un biežumu, kā arī dot rīkojumu biržai veikt automātisko darbību, pērkot to, ko esat norādījuši.

Daži klienti saka, ka šāda pieeja ļauj atvieglot aktīvu uzkrājumu un pieļaut mazāk kļūdu, jo īpaši, ja cilvēks tikai sāk savu ceļu kriptoinvestīciju pasaulē. Citi uzskata, ka tas ir vienkārši un ērti, turklāt nav jātērē daudz laika, lai sekotu pārmaiņām tirgū.

Lai kāda būtu jūsu izvēlētā stratēģija, vienmēr paturiet prātā, ka kriptovalūtu cena ilgtermiņā augs, tātad jūs esat uz pareizā ceļa. Galvenais – sekot noteiktam plānam, kas balstās uz loģiku un aprēķiniem, un neveikt nepārdomātas, emocionālas darbības.