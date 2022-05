Kāpēc ieguldīt Skechers un Mattel akcijās

Skechers un Mattel ir labi zināmi amerikāņu uzņēmumi, kuru ražotie produkti tiek pārdoti visā pasaulē. Maksims Manturovs (Maxim Manturov), Freedom Finance Europe investīciju pētījumu vadītājs, iesaka ieguldīt uzņēmuma Skechers akcijās, jo tā izaugsmi varētu veicināt uzņēmuma nostiprināšanās Filipīnu Republikā, klientu bāzes pieaugums un akciju atpirkšanas programmas uzsākšana. Kas attiecas uz Mattel – uzņēmuma akciju vērtība varētu augt, pamatojoties uz jaunu rotaļlietu licenču iegūšanu un veiksmīgu uzņēmuma attīstības stratēģijas īstenošanu.

Kāpēc varētu pieaugt Skechers akciju vērtība?

1.Tirgus paplašināšanās. Uzņēmums ir uzsācis darbību Filipīnu Republikā un vēlas maksimāli palielināt zīmola izaugsmes potenciālu reģionā. Filipīnām ir potenciāls kļūt par galveno Skechers tirgu Dienvidaustrumāzijā — neskatoties uz valsts lielumu, Filipīnās dzīvo vairāk nekā 100 miljoni potenciālo klientu.

2. Atrašanās metaversā. 2022. gada marta sākumā Skechers paziņoja, ka ir parakstījis nomas līgumu ar Decentraland (decentralizēta virtuālās realitātes platforma ar aptuveni 300 000 ikmēneša lietotājiem). No 24. līdz 27. martam virtuālās realitātes platformā Decentraland veiksmīgi norisinājās modes nedēļa, kas bija 100% digitāla. Tajā piedalījās tādi zīmoli kā Dolce & Gabbana, Etro, Estée Lauder, Tommy Hilfiger un Skechers. Dalība šādos pasākumos palīdz piesaistīt jaunus klientus un veidot zīmola atpazīstamību. Turklāt Skechers nesen globāli ir iesniedzis preču zīmju reģistrācijas pieteikumus, lai pārdotu arī virtuālās preces, piemēram, apavus un apģērbus, tādējādi liekot pamatu jaunām izaugsmes iespējām metaversā. Tam varētu būt pozitīva loma uzņēmuma vērtības pieaugumā, ja metaverss turpinās attīstīties.

3.Akciju atpirkšanas programma. Skechers U.S.A. Inc. nesenais lēmums uzsākt akciju atpirkšanas programmu ir padarījis uzņēmuma akcijas investīcijām vēl pievilcīgākas. Programmas ietvaros uzņēmums atpirks parastās akcijas līdz 500 miljonu ASV dolāru apmērā (8% no pašreizējās uzņēmuma apgrozībā esošo akciju tirgus vērtības). Atpirkšanas programma ir apstiprināta no 2022. gada 31. janvāra un tās darbības ilgums būs trīs gadi. Kad uzņēmumi atpērk akcijas, tiek būtiski samazināti to bilances aktīvi un palielināta rentabilitāte. Tāpat, samazinot apgrozībā esošo akciju skaitu un saglabājot tādu pašu rentabilitātes līmeni, palielināsies uzņēmuma peļņa par vienu akciju. Svarīgi piebilst, ka mēnesi pirms šī lēmuma pieņemšanas, investori vērsās pie uzņēmuma vadības ar lūgumu uzsākt akciju atpirkšanas programmu un dividenžu izmaksas programmu. Ņemot vēra, ka uzņēmums ir uzklausījis investorus par akciju atpirkšanas programmas ieviešanu, pastāv iespēja, ka vadības līmenī varētu tikt apsvērtas arī dažādas dividenžu programmas. Ja Skechers sāks maksāt dividendes, akciju cena pieaugs, paplašinot uzņēmuma investoru bāzi.

Skechers finanšu rādītāji ir labi un stabili. Uzņēmums reinvestē peļņu, lai palielinātu un paplašinātu savu darbības jaudu, tostarp esot priekšā saviem galvenajiem konkurentiem. No daudziem aspektiem skatoties, Skechers ir pievilcīgāks par konkurentiem.

Kā veiksmīgi izmantot ieteikumus? Pērciet akcijas par 37,63 ASV dolāriem. Atvēliet akciju iegādei ne vairāk kā 2% no sava portfeļa. Lai izveidotu sabalansētu portfeli, varat izmantot mūsu analītiķu ieteikumus. Rekomendējam pārdot, kad cena sasniedz 52 ASV dolārus.

Kāpēc varētu pieaugt Mattel akciju vērtība?

1. Disneja princeses franšīzes un Ledus sirds rotaļlietu ražošanas tiesību iegūšana. Pirmkārt, šis notikums ir nozīmīgs investoriem – zaudētā peļņa no Disneja licences zaudēšanas 2016. gadā tika lēsta 440 miljonu ASV dolāru apmērā. Otrkārt, tā pati komanda, kas jau veiksmīgi uzlabojusi populāro leļļu Bārbiju pārdošanas rādītājus, attīstīs Disneja rotaļlietu biznesu. Komandas vērtīgā pieredze, visticamāk, palielinās ieņēmumus no Mattel galvenā biznesa – leļļu ražošanas. Uzņēmums varētu gūt labumu no gaidāmā Microsoft un Activision Blizzard darījuma: Mattel jau iepriekš ir veiksmīgi noslēdzis rotaļlietu licences darījumus sadarbībā ar Microsoft, kā arī ar Lucasfilm, Pixar, Marvel un citiem zīmoliem.

Nesenie panākumi cīņā par tiesībām uz produktiem, kas radīti iedvesmojoties no Disneja studijas veikumiem, parādījuši, cik apņēmīgs ir uzņēmums Mattel, lai atgūtu tirgu. Lai gan rotaļlietu figūriņas nav uzņēmuma ienesīgākais segments, potenciālā Activision Blizzard produktu pievienošana sadarbības bāzei varētu pozitīvi ietekmēt ieņēmumus, palielinot arī klientu skaitu.

2. Filma par Bārbiju. Filma, kas tiek uzņemta sadarbībā ar Netflix, varētu palielināt mērķauditorijas interesi par Mattel produktiem un palielināt to tirdzniecības apjomu. Akciju cena varētu sākt iekļaut potenciālos ieguvumus no šī virziena vienlaikus ar filmas ražošanas oficiālo uzsākšanu, kas gaidāma šovasar.

3. Akciju atpirkšanas programma. Mattel akciju vērtība varētu tikai augt no atpirkšanas programmas īstenošanas: uzņēmums 2022. gada februārī paziņoja, ka tā īstermiņa kapitāla pārvaldības mērķis ir īstenot akciju atpirkšanas programmu 200 miljonu ASV dolāru apmērā (2,5% no pašreizējās uzņēmuma apgrozībā esošo akciju tirgus vērtības).

Uzņēmums Mattel pēdējos gados ir guvis lielus panākumus, lai uzlabojot savu finansiālo stāvokli. Neto apgrozījums stabilizējās un pēc tam pieauga, 2021. gadā sasniedzot 18% pieaugumu. Pandēmijas laikā radīto ierobežojumu un mājsēdes dēļ, vecāki meklēja pēc iespējas daudzveidīgākus veidus, kā izklaidēt bērnus. Digitālās ierīces bieži vien nomainīja rotaļlietas. Tāpēc sagaidāms, ka šo divu gadu laikā attīstītais pieprasījums pēc Mattel rotaļlietām palielinās līdzīgu rotaļlietu iegādi un turpinās veicināt pārdošanu. Mattel sāk strauji atgūt popularitāti, un iespaidīgie finanšu rezultāti, par spīti pandēmijai un izejvielu problēmām liecina, ka atjaunotā stratēģija darbojas un Mattel ir veiksmīgi kļuvis par ļoti efektīvu, uz intelektuālo īpašumu orientētu rotaļlietu uzņēmumu.

Kā veiksmīgi izmantot ieteikumus? Pērciet akcijas par 22,36 ASV dolāriem. Atvēliet akciju iegādei ne vairāk kā 2% no sava portfeļa. Lai izveidotu sabalansētu portfeli, varat izmantot mūsu analītiķu ieteikumus. Rekomendējam pārdot, kad cena sasniedz 30 ASV dolārus.

Kā iegādāties Skechers and Mattel Inc. akcijas?

Investīciju kontu iespējams atvērt tiešsaistē aptuveni 10 minūšu laikā. Pēc konta aktivizēšanas uzreiz varēsiet iegādāties uzņēmuma akcijas. Viss, kas jums ir jāizdara – jāaizpilda īsa reģistrācijas veidlapa un jāapstiprina savs konts. To var izdarīt, izmantojot Freedom24 tīmekļa platformu vai Freedom24 iOS vai Android lietotni. Papildu informācija: https://en.freedom24.com/user/signup

