Kāpēc 'Ugears' 3D koka konstruktors ir ideāla svētku dāvana? Tūlīt uzzināsiet

Tuvojas Jaunais gads, un mums visiem vienmēr ir viena problēma – dāvanu izvēle radiem, draugiem, paziņām. "Ugears" vēlas jums palīdzēt šajā grūtajā uzdevumā un mazliet pastāstīt par sevi un saviem produktiem.

Dzirdot vārdus "koka konstruktors", "3D mīkla", daudzi iedomājas kaut ko līdzīgu "Lego", bet viss ir daudz nopietnāk. Iespējams, Jūs jau esat dzirdējuši par "Ugears" – koka konstruktoriem, kas pārvēršas par neticamiem mehānismiem. Šī ir dāvana ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, un, kā liecina mūsu prakse, it īpaši pieaugušajiem!

Mēs visi lieliski zinām, ka vienmēr ir grūti izvēlēties foršu, neaizmirstamu dāvanu. Gribās, lai dāvana nebūtu bezjēdzīga un sagādātu daudz patīkamu un spilgtu emociju.

Tieši šādiem gadījumiem tika izgudroti koka mehāniskie modeļi "Ugears". Katrs "Ugears" konstruktors ir mākslas darbs, kurā katrs pārnesums, katra svira un viss mehānisms kopumā ir pārdomāts līdz sīkākajām detaļām.

"Ugears" konstruktoriem ir vēl viens knifiņš – pēc montāžas tos var interesanti izmantot. Ja citos konstruktoros aizrauj tikai pats process, tad šeit rezultāts ir ne mazāk svarīgs. Saliktie modeļi "atdzīvojas", proti, visi modeļi ir mobili.

"Ugears" konstruktori tiek samontēti, neizmantojot līmi vai mikroshēmas, padarot tos par absolūti ekoloģiskiem un nekaitīgiem. Katrā komplektā ir instrukcija un numurētas detaļas. Pašas detaļas piestiprinās viena pie otras pēc mozaīkas principa, bet zobu bakstāmie un gumijas lentes

tiek izmantotas palaidējelementu izveidošanai.

Konstruktori ir izgatavoti no dabīga materiāla – īsta koka. Atverot kastīti ar jaunu konstruktoru, jūs sajutīsiet tā smaržu – šo sajūtu ne ar ko nevar salīdzināt. Gatavs konstruktors lieliski iederas jebkurā interjerā un atgādina par cilvēku, kas to uzdāvināja. Šie modeļi ir ideāli piemēroti tiem, kas vēlas redzēt sev apkārt dabīgas lietas. Konstruktoru var atstāt "tīrā" formā vai arī to var nokrāsot ar akrila krāsām.

Mūsu katalogā ir daudz dažādu sarežģītības pakāpju modeļu – gan "pieredzējušiem inženieriem", gan " galdniekiem-iesācējiem ". Izvēle paliek jūsu ziņā! Kādu dāvanu izvēlēsiet?

Pasūtījumi tiek pieņemti tiešsaistē, izmantojot mūsu tiešsaistes

veikalu:

https://ugears.lv/catalog/

10% atlaide visiem, kas pērk jebkuru modeli līdz 31. decembrim ar PROMO

CODE: UGEARS2020