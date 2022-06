Kas ir SUP un kā izvēlēties piemērotāko inventāru

SUP kā aktīvās atpūtas un sporta veids pastāv jau daudzus gadu desmitus, taču aptuveni pirms piecpadsmit gadiem notika pavērsiens, kas supošanu pacēla jaunā līmenī. Laikā, kad tirgū parādījās piepūšamie SUP dēļi, aizsākās īsta SUP revolūcija! Par SUP mīļotāju nu var kļūt jebkurš, jo, lai uzglabātu SUP inventāru, vairs nav nepieciešama sava garāža vai privātmāja. Šobrīd SUP ir tik vienkārši un ērti salokāms, ka tā glabāšanai pietiek vien ar atsevišķu plauktu vienistabas dzīvoklī. Neticami, bet pat lielais SUP dēlis, salocīts kopā ar izjauktu airi, iepakots somā, ērti ietilps jebkura auto salonā vai būs paķerams līdzi vilcienā un pat lidmašīnā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šodien daudzi no mums, ja ne paši airējuši, vismaz ir redzējuši, kā, stāvot uz dēļa, ļaudis airē kādā no Latvijas upēm vai ezeriem. Taču laiska atpūta nav vienīgais, ko var sniegt SUP. Ar atbilstoši izvēlētu SUP dēli var doties pat vairāku dienu garos piedzīvojumos. Vienā piegājienā ar labu SUP dēli pieveikt Salacu vai Gauju mūsdienās vairs nav neiespējami.

Supošana turpina savu izaugsmi arī kā sporta veids. Šovasar jau devīto gadu notiks Latvijas SUP čempionāts un Latvijas pārstāvji dodas startēt arī uz SUP Pasaules čempionātu. Tāpat uz SUP dēļiem notiek fitnesa, jogas un pilašu treniņi – tieši tik daudzpusīgs ir SUP.

Kā sākt supot un pilnveidot savas prasmes?

Ja vēlies iemācīties airēt uz SUP dēļa, savu uzmanību pievērs divām galvenajām lietām – laika apstākļiem un kvalitatīvam, piemērotam inventāram.

Izvēlies dienu, kad nav stipra vēja. Spēcīgā vējā var nākties vairāk cīnīties ar pašu vēju un tā radītajiem viļņiem, nekā izbaudīt un sajust SUP. Tomēr arī vējainākās dienās var atrast piemērotus maršrutus aizvējā, piemēram, Rīgā Andrejostā, pilsētas kanālā. Šis kanāls ir piemērots supošanai gandrīz vienmēr un jebkādos laikapstākļos. Ja esi dabas mīļotājs, šo aktivitāti vari baudīt arī kādā meža ieskautā ezerā.

Tieši kvalitatīvs un piemērots inventārs ļaus ātri piecelties kājās un jau pēc neilga laika droši baudīt aizraujošās sajūtas, ko sniedz stāvēšana uz ūdens virsmas. Taču, līdzīgi kā daudzās citās jomās, arī SUP dēļu tirgus ir piesātināts ar lētiem un nekvalitatīviem produktiem, kas var būtiski sabojāt pirmo SUP pieredzi. Tie var būt nestabili, mīksti, ar vājām gaitas īpašībām un ne vienmēr piemēroti supošanas apgūšanai. Tāpēc pirmajās reizēs ļoti nozīmīgi ir izvēlēties kvalitatīvu un, vislabāk, universālu SUP dēli.

Lai pirmo reizi izmēģinātu SUP, pēc inventāra vari doties uz SUP nomu. No "Supfit.lv" nomas vari doties airēt turpat Andrejostā vai ņemt līdzi somā kompakti sapakotu inventāru uz paša izvēlētu ezeru, upi vai pat jūru. Nomas darbinieki tevi saprotami apmācīs gan par inventāra lietošanu, gan pareizu airēšanu un vieglāko veidu, kā uz dēļa piecelties kājās.

Ja vēlies doties braucienā kopā ar pieredzējušu SUP airētāju, ir iespēja pievienoties profesionālu instruktoru vadītiem SUP braucieniem. Viņi tev palīdzēs, apmācīs un sniegs atbalstu uz ūdens. Brauciena beigās tu uz SUP jau jutīsies komfortabli.

Ja esi jau supojis, bet gribi uzlabot savas airēšanas prasmes, tad Tev jādodas uz SUP skolu. Sena gudrība un pieredze rāda, ka vieglāk, ērtāk un patīkamāk kaut ko darīt ir tad, ja to darām pareizi. Šo pilnīgi noteikti var attiecināt arī uz SUP airēšanu.

Kā izvēlēties piemērotāko un labāko inventāru?

Ja esi nolēmis sev vai ģimenei iegādāties SUP dēli, tad ir vērts nedaudz iedziļināties un atrast piemērotāko variantu. Vispirms pašam ir jāatbild uz dažiem vienkāršiem, bet svarīgiem jautājumiem – kādās ūdens tilpnēs airēsi, cik garus attālumus vēlies pieveikt, cik bieži plāno airēt? Svarīgi saprast, vai SUP dēlis tev būs vajadzīgs laiskai atpūtai, tūrismam un jaudīgiem piedzīvojumiem vai treniņiem un sportam.

Visus SUP dēļus var iedalīt trīs kategorijās, kuras palīdzēs izvēlēties piemērotāko dēli tieši tavam braukšanas stilam.

Universālie SUP dēļi būs piemēroti laiskai atpūtai, nelieliem tūrisma braucieniem un vingrošanai. Tūrisma SUP dēļi ļaus gan nodoties laiskai atpūtai, gan doties garākos braucienos un airēt sportiskāk. Savukārt sporta SUP dēļi būs labi sabiedrotie treniņos un sacensībās. Šeit tu vari atrast plašāku ieskatu SUP dēļu modeļos, kas tev palīdzēs izdarīt pārdomātu izvēli.

Gluži tāpat kā pērkot apavus vai divriteni, ir vērts izvēlēties kvalitatīvu SUP inventāru. "Red Paddle Co" ir vienīgais uzņēmums pasaulē, kuram piepūšamie SUP dēļi ir ražošanas un izstrādes pamatprodukts. Tas nozīmē, ka visi uzņēmuma resursi tiek koncentrēti tieši šī produkta attīstīšanai. "Red Paddle Co" SUP dēļu ražošanā liek lietā gan inovācijas, gan unikālas ražošanas tehnoloģijas. Tas "Red Paddle Co" SUP dēļus padara ļoti kvalitatīvus, izturīgus un ilgmūžīgus, ļaujot ražotājam piedāvāt piecu gadu garantiju inventāram. Turklāt dēļu sniegums uz ūdens būs būtiski labāks un ļaus tev pilnībā izbaudīt SUP burvību.