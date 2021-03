Kas patiesībā ir izslavētais preparāts EPSORIN?

Daudzi mūsu lasītāji uzdod jautājumus – kas ir šis populārais preparāts, par ko dzirdamas tik daudz labas atsauksmes? Vai tās gadījumā nav kārtējās "interneta brīnumzāles", kur veikli darboņi ar nereāliem solījumiem muļķo pircējus?

Atbildam. Visu "interneta brīnumzāļu" galvenā pazīme ir neskaidra izcelsme, nezināms pārdevējs un viltotas atsauksmes par produktu. Visbiežāk krāpnieku lapās nav norādīta nekāda informācija par pārdevēju un ražotāju, vai tā tiek viltota.

Neviena no šīm "brīnumzālēm" nav reģistrēta ne Latvijas, ne ES reģistros. Nevienam nav zināms, kas ir to sastāvā, un vai to lietošana ir droša un vismaz nekaitīga veselībai.

Tiek izmantotas viltotas atsauksmes par produktu un protams, tās nav atrodamas arī nevienā no Latvijas aptiekām.

Runājot par Epsorīnu. Tā ražotājs ir Latvijas uzņēmums ar nevainojamu reputāciju, kas veiksmīgi darbojas jau 15 gadus. Epsorīns ir reģistrēts PVD un legāli tirgojams visā Eiropas Savienībā jau no 2011. gada. Runājot par atsauksmēm, Epsorīnam tādu nav maz, bet – atšķirībā no krāpnieku shēmām – šīs atsauksmes ir īstas un to izcelsme ir viegli pārbaudāma, kā arī tās snieguši arī Latvijā plaši pazīstami cilvēki, kas šo preparātu izvēlējušies savas veselības nostiprināšanai. Par atsauksmju viltošanu likums paredz smagu atbildību – neviens reāls Latvijas uzņēmums to darīt neatļautos.

Kas ir Epsorīns un ziemeļbriežu panti?

Pantu dziednieciskās īpašības cilvēce pazīst jau vairāk kā 2000 gadus, austrumu medicīnā tie tiek vērtēti pat daudz augstāk kā slavenais žeņšeņs.

Epsorīns ir ziemeļbriežu jauno radziņu – pantu – ekstrakts. Tas ir absolūti dabīgs un unikāls preparāts – tam nav analogu, ne sastāva, ne iedarbības ziņā. Ar īpašas, KF Zinātņu akadēmijā izstrādātas un patentētas tehnoloģijas palīdzību ekstraktā ir pārnestas un saglabātas visas pantos esošās Bioloģiski aktīvās vielas (BAV) to dabiskajās proporcijās un kvalitātē. Pat ēdot neapstrādātus pantus, Jūsu organisms no tiem nespētu iegūt tik daudz vērtīgo vielu, kā lietojot šo ekstraktu.

Kāda ir Epsorīna iedarbība?

Epsorīns ir organismu stiprinošs, atjaunojošs un regulējošs preparāts. Tā sastāvā ir praktiski visi cilvēka veselībai nepieciešamie vitamīni, minerālvielas un aminoskābes. Pateicoties bagātajam sastāvam, Epsorīns pozitīvi ietekmē katru cilvēka organisma šūnu – sākot no matu un nagu, beidzot ar sirds, nervu un asins šūnām. Pateicoties spēcīgajai aminoskābju buķetei, Epsorīns ir arī spēcīgs organismu tonizējošs un spēcinošs preparāts. Bez tam, pantu preparāti ir sevi pierādījuši arī kā drošākie un efektīvākie imūnregulātori pasaulē.

Vai pret to mēdz būt alerģiskas reakcijas? Esmu samērā alerģiska.

Sāksim ar to, kas ir alerģija. Tā ir imūnsistēmas kļūdaina reakcija – tāda kā imūnsistēmas hiperaktivitāte. Ja cenšas to stimulēt – var pastiprināt alerģiju. Epsorīns ir īpašs ar to, ka tas, atjaunojot BAV līdzsvaru organismā, imūnsistēmu nevis stimulē, bet regulē. Līdz ar to tas neizsauc alerģiskas reakcijas.

Preparāts tiek ražots uz spirta bāzes – vai par to ir jāsatraucas?

Sāksim ar to, ka spirts ir labākais dabīgais konservants – pretējā gadījumā būtu jāizmanto ķīmiskie, ko mēs nevēlamies. Spirts – tik mazās devās kā Epsorīna dienas devā – ir absolūti nekaitīgs. Katra cilvēka organismā gremošanas procesos, tas veidojas krietni lielākā daudzumā. Lai gan Epsorīna spirta saturs pārsniedz 40%, tā ieteicamā dienas deva ir tikai 1 mililitrs, līdz ar to, izdzerot glāzi kefīra, Jūs varat uzņemt pat 3 reizes lielāku spirta devu kā ar Epsorīnu.

Vai Latvijā ir tik daudz ziemeļbriežu? Un vai tos nogalina, lai iegūtu pantus?

Diemžēl Latvijā audzēto briežu panti augstā vides piesārņojuma dēļ neatbilst mūsu augstajām kvalitātes prasībām ne ekoloģiskās tīrības, ne pat ķīmiskā sastāva ziņā.

Kā izejvielu mēs izmantojam tikai Jakutijā no savvaļas ziemeļbriežiem iegūtu izejmateriālu. Tieši Jakutijas neskartā un bioloģiski aktīvā daba ir tā, kas nodrošina Epsorīna augsto kvalitāti un ekoloģisko tīrību.

Briežus, protams, pantu dēļ nenogalina – pantu ievākšana tiem nenodara ne vismazāko kaitējumu. Pantu iegūšanu var salīdzināt ar vilnas cirpšanu aitām. Briežiem tie ātri ataug, jo to reģenerācijas ātrums ir nepārspējams – līdz pat 2 cm diennaktī. Augšanas ātrums izskaidro arī to milzīgo bioloģisko potenciālu, kas ražošanas procesā tiek koncentrēts ekstraktā.

Internetā atrodami video, kur preparātu slavē tādi slaveni cilvēki, kā Juris Kulakovs, Jānis Paukštello, arī rakstnieks Māris Bērziņš – vai Jūs viņiem par to maksājat?

Nē, tāpat kā citi cilvēki, kas piekrituši sniegt atsauksmes par Epsorīnu, viņi ir mūsu klienti, kas lieto Epsorīnu savas veselības uzlabošanai un ir piekrituši dalīties pieredzē ar citiem, lai atklātu sabiedrībai šo lielisko preparātu. Epsorīna iedarbība runā pati par sevi – nekas nav jāizdomā, mēs tikai aizsūtam operatoru ar kameru. Dabisku produktu ražotājiem – pretēji sintētisko preparātu ražotājiem – augstās pašizmaksas dēļ nav tādu reklāmas budžetu, lai varētu algot ārstus un slavenības savai reklāmai.

Epsorīns nav lēts. Kādā Rīgas aptiekā es redzēju cenu pat virs 70 eiro.

Jā, tā jau saka, ka labas mantas nemēdzot būt lētas. Augstvērtīgu ziemeļbriežu pantu cenas pasaules tirgos pērn sasniedza pat 450 eiro par kilogramu; arī ražošanas process ir sarežģīts un laikietilpīgs. Tirgojam, cik lēti vien varam, lai nepaliktu mīnusos un spētu attīstīties. Pērkot no mums pa tiešo cenas ir patīkamākas kā aptiekās – ikdienas cena preparātam ir 55 eiro. Piedāvājam arī elastīgu atlaižu sistēmu pastāvīgajiem klientiem, pa laikam ir arī akcijas piedāvājumi jauniem klientiem.

Lūdzu, pastāstiet sīkāk – cik man izmaksātu Epsorīna regulāra lietošana?

Es teikšu – sākot no 7 eiro mēnesī. Rēķinot par Zelta klienta cenām 1 pudelīti pusgadā, ar to Jūsu vecumā ir pietiekami. Vecākiem cilvēkiem gan rekomendējam lietot pa pudelītei 3‑4 mēnešos, vadoties pēc pašsajūtas.

Izklausās lētāk par sintētiskajiem vitamīniem, bet vai ar to man pietiks?

Jā, Epsorīns ir ļoti koncentrēts preparāts – pārtraukumi tā lietošanā ir obligāti. Bez pārtraukuma tos lietot nav atļauts. Jā, ja parēķina – sanāk pat izdevīgāk kā sintētika.

Lūdzu, nosauciet 3 iemeslus, kāpēc man būtu jāizvēlas Epsorīns?

Iemeslu ir daudz vairāk, bet galvenais:

Pirmkārt, Epsorīns ir optimāls un dabisks veids, kā uzturēt Jūs organisma bioķīmisko līdzsvaru ideālā kārtībā. Jūs nekad nevarat zināt, kas tieši Jums organismā pietrūkst tā normālai darbībai – tas satur praktiski visu Jūsu organismam nepieciešamo, tātad aizpildīs jebkuru deficītu, pirms jūs to pamanīsiet ārējās organisma reakcijās.

Otrkārt, pandēmijas laikā ir īpaši svarīgi, lai Jūsu imūnsistēma strādātu pareizi un ātri pieveiktu visus iebrucējus, un šeit nu labāku palīgu par Epsorīnu Jums neatrast.

Treškārt, jūs bez šaubām vēlaties nodzīvot ilgu un veselīgu mūžu, kam šķērslis galvenokārt ir BAV deficīts organismā. Nodrošinot regulāru to papildināšanu un līdzsvara atjaunošanu papildus pareizam uzturam un aktīvam dzīvesveidam, Jūs pamatoti varat cerēt uz lielisku veselību līdz pat sirmam vecumam.

Paldies, es labprāt izmēģināšu. Kādas atlaides varu iegūt pirmajam pirkumam?

Jā, šobrīd ir īstais brīdis sākt – šobrīd preparāts nopērkams ar atlaidi. Tā cena mūsu e‑veikalā ir 49 eiro, bet ja pirksiet visai ģimenei – tātad vismaz 3 pudelītes pirmajā pirkumā – tad cena par pudelīti jau būs tikai 44 eiro. Pērkot pirmajā pirkumā trīspaku, Jūs automātiski kļūsiet arī par mūsu Zelta klientu un turpmāk no mums varēsiet preparātu iegādāties ar 25% atlaidi. Jā, tas būs izdevīgi.

Vai varu pirkt arī aptiekā?

Protams. Mūsu sadarbības aptieku karti Jūs varat apskatīt šeit: Kur nopirkt Epsorīnu

Uz aptiekām gan neattiecas mūsu atlaides – tās iegūstamas tikai pērkot no mums pa tiešo: www.epsorin.lv. Piegādes ar Omniva pakomātiem arī mēs piedāvājam bez maksas. Par nelielu papildu samaksu ir pieejamas arī kurjera un starptautiskās piegādes.

Kur varu piepazīties ar preparāta sastāvu?

Visa informācija par Epsorīnu ir pieejama tā oficiālajā mājas lapā internetā: www.epsorin.lv

Papildu jautājumus par preparātu varat uzdot arī, izmantojot mūsu konsultāciju tālruņus 22300061 vai 67796699.

Paldies par interviju. Noteikti vēlēšos to izmēģināt – slimošana vienmēr izmaksā dārgāk nekā profilakse. Un atcerēsimies – pat labākais uztura bagātinātājs neaizstāj pareizu un sabalansētu uzturu!