Ko uzņēmējiem nozīmē digitālā transformācija?

Lai arī uzņēmumi šobrīd investē digitalizācijā, nereti šīs investīcijas uzreiz nenes gaidītos rezultātus. Kādēļ tā? Gan pētījumi, gan uzņēmēju pieredze rāda, ka, lai gūtu panākumus, ir būtiski stratēģiski izvērtēt, kā efektīvi aptvert visas digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, kā arī domāt par risinājumiem ilgtermiņā. Digitālās tehnoloģijas var būtiski atvieglot darbu un palielināt konkurētspēju, ja tās izmanto pilnvērtīgi, taču tas nozīmē, ka līdzi tehnoloģijām jāmaina arī procesi, kas šīs tehnoloģijas ļautu pilnvērtīgi izmantot.

Ar iedvesmojošu digitālās transformācijas pieredzi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konferencē "Latvija. Level up!" šī gada 25. novembrī iepazīstinās 10 Latvijas un starptautiskie eksperti.

Dizaina mijiedarbība starp tehnoloģijām, produktiem, vidi un cilvēku

Digitālā transformācija nozīmē pārmaiņas. Tās ir balstītas digitālos risinājumos gan valsts pārvaldē, gan biznesa vidē un arī sabiedrības ikdienas paradumos. Tas nenozīmē tikai prasmes vai digitālu risinājumu lietošanu – drīzāk tās ir konceptuālas izmaiņas cilvēku domāšanā kopumā, kas paredz noteikt vienotu attīstības virzienu valsts pārvaldē, tautsaimniecībā un sabiedrībā. Un digitālie rīki ir instruments šī mērķa sasniegšanai.

Ar Latvijas uzņēmēju panākumiem varam lepoties starptautiskā mērogā. Tomēr digitalizācijas process ir straujš, un ir būtiski saglabāt konkurētspēju Eiropas un pasaules līmenī. Lai digitalizācijas jautājumi būtu mazo un vidējo uzņēmēju ikdiena, valstij ir svarīgi nodrošināt digitālos pamatinstrumentus un transformācijai labvēlīgus apstākļus un vidi. Savukārt pašiem uzņēmējiem – nebaidīties lietot digitālo risinājumu sniegtās iespējas un ieraudzīt ieguvumus, ko sniedz procesu pilnveide – pozitīva klientu pieredze un citi ieguvumi.

Dažādi digitālie risinājumi ļauj daudz ērtāk, ātrāk un lētāk risināt ar biznesa procesu ikdienu saistītus jautājumus. Piemēram, oficiālās e-adreses un droša elektroniskā paraksta lietošana ļauj sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm jebkurā sev ērtā vietā un laikā, vienuviet saņemt visu svarīgo informāciju un izvairīties no krāpnieciskiem sūtījumiem. Digitālā transformācija noteikti nebūtu jāuztver kā bieds vai slogs, bet gan kā iespēja panākt lielāku efektivitāti un produktivitāti.

Tehnoloģijas biznesa procesu veicināšanai

Tādi jēdzieni kā biznesa procesu optimizēšana vai klientu pieredzes uzlabošana uzņēmēju ikdienā ir ienākuši uz palikšanu. Mākslīgais intelekts un datu apstrādes sistēmas var paveikt lielu daļu darba cilvēku vietā, ļaujot koncentrēties uz radošu, inovatīvu ideju izstrādi un savas konkurētspējas un peļņas palielināšanu. Uzdevums nav jauns – jauns ir tikai veids, kā to paveikt.

Šobrīd Covid-19 ietekmē gan Latvijā, gan pasaulē vērojama augoša interese par digitālajām iespējām un procesu optimizāciju. Tomēr Latvijas uzņēmumiem joprojām ir pieejamas daudz neizmantotas digitālo risinājumu iespējas – par to liecina 2021. gada 12. novembrī publicētais Eiropas Komisijas veidotais Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI). Sadaļā "Tehnoloģijas integrācija uzņēmējdarbībā" Latvija ierindojas 23. vietā: mākoņpakalpojumus izmanto 18%, lielo datu tehnoloģijas – 9%, sociālos medijus – 19% uzņēmumu. Tikai 11% mazo un vidējo uzņēmēju pārdod savas preces tiešsaistē, un tikai 7% no mazo un vidējo uzņēmumu apgrozījuma veido e-komercija.

Veiksmīgs digitalizācijas piemērs ir Norvēģija, kur Covid-19 situācijas ietekmē radās jauni uzņēmēju atbalsta veidi, viens no tiem – projekts WINK, mobilais tirdzniecības, tirgus un pakalpojumu risinājums restorāniem jeb "digitālais restorāns", kas bija viena no pirmajām šāda veida iniciatīvām Norvēģijā. Projekts piedāvā digitālo ēdienkarti, lojalitātes programmas, līdzņemšanu, iepriekšējo pasūtīšanu, galdiņu rezervēšanu, ar kases sistēmām integrētu ieņēmumu pārvaldību, klientu atsauksmes pilnībā integrētā un lietotājam draudzīgā risinājumā. Šis risinājums ļauj uzņēmumiem samazināt darbaspēka izmaksas, paaugstināt efektivitāti virtuvē, samazināt pārtikas izšķiešanu un samazina gaidīšanas laiku, vienlaikus palielinot ieņēmumus, pārdošanas apjomu un apgrozījumu.

Prasmes – kopīga atbildība

DESI pārskatā tiek izcelti Latvijas rādītāji telekomunikāciju pakalpojumu pieejamības jomā – Latvijai ir gandrīz pilnīgs 4G pārklājums (99,9%) un augsta gatavība 5G sakaru tehnoloģijas ieviešanai. Tas ir pamats, lai izmantotu digitālā laikmeta iespējas, un būtisks nosacījums produktivitātes pieauguma veicināšanai uzņēmējdarbībā, tomēr iedzīvotāju digitālās prasmes arvien nav pietiekamas, lai izmantotu digitālā laikmeta iespējas un veicinātu produktivitātes pieaugumu uzņēmējdarbībā. Prasmju veicināšana ir sabiedrības kopīga atbildība – uzņēmējiem ir būtiski veicināt savu darbinieku iemaņas, valsts un pašvaldību iestādēm svarīgi atbalstīt sabiedrību kopumā un uzņēmējus.

Latvijas uzņēmēji atbalstu var saņemt Latvijas Digitālās inovācijas centrā, kas kalpo kā digitalizācijas gids mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, sniedzot biznesa procesa analīzi, mācības un vispārīgu atbalstu projektu ieviešanā. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sniedz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un mājražotājiem bezmaksas individuālās konsultācijas uzņēmēja digitālās vizuālās identitātes izveidei, lai palielinātu tirgus konkurētspēju. Pēc padoma uzņēmēji var vērsties arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas projektā "Gudrā Latvija & Digitālā brieduma tests", kura mērķis ir sniegt iespējami vienkāršu, saprotamu atbalstu uzņēmējiem, veicinot izpratni par uzņēmējdarbības procesu transformēšanas nepieciešamību. Par sabiedrības digitālajām prasmēm rūpējas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija programmas "Dari digitāli" ietvaros, izglītojot digitālos līderus un veicinot iemaņu un zināšanu tālāku nodošanu dažādās sabiedrības grupās.

Ja vēlaties uzzināt, kā digitālo transformāciju savā ikdienā ievieš tādi veiksmīgi uzņēmumi kā Printify, LMT, SEB, KPMG un dažādas starptautiskas organizācijas, pievienojieties konferencei "LATVIJA. LEVEL UP!", kas notiks ceturtdien, 25. novembrī, no plkst. 13.00 līdz 16.15 tiešsaistē starptautiskās konferences 5G Techritory ietvaros. Pasākums būs vērojams DELFI tiešraidē, Latvija.lv Facebook.com kontā un 5G Techritory platformā.

Konferenci "LATVIJA. LEVEL UP!" rīko VARAM programmas "Dari digitāli" ietvaros. Konferences programma pieejama šeit.

