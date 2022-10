Latvijā darbu sāk automašīnu abonēšanas platforma 'SIXT+'

Brauc ar jaunu automašīnu jau šodien bez ilgtermiņa saistībām un ikdienas rūpēm par auto uzturēšanu – to piedāvā jaunais automašīnu abonēšanas pakalpojums "SIXT+", kas jau šobrīd pieejams privātpersonām un uzņēmumiem visā Latvijā. Abonē automašīnu, veic fiksētu mēneša maksājumu, brauc ar jaunu auto un pārtrauc abonementu jebkurā brīdī – bez līgumsoda!

Izaicinājumiem pilnais laiks, inflācija, procentu likmju kāpums un neskaidrība par rītdienu ietekmē ikvienu. Arī auto tirgus piedzīvo līdz šim nepieredzētas pārmaiņas visā pasaulē. To rezultātā strauji kāpušas gan jaunu, gan lietotu automašīnu cenas, kā arī to apkopes un uzturēšanas izmaksas. Tas liek iedzīvotājiem un uzņēmējiem arvien rūpīgāk izvērtēt lēmumus par automašīnas iegādi un autoparku attīstīšanu, lai pasargātu sevi no jaunām un ilgstošām saistībām.

Kas ir automašīnu abonēšana?

"SIXT+" auto abonēšana ir jauns pakalpojums, kurā apvienots labākais, ko sniedz auto noma un auto līzings. Tas ir viens no veidiem, kā nodrošināt ērtu ikdienas pārvietošanos un visas privātās automašīnas piedāvātās priekšrocības, vienlaikus saglabājot kontroli par ikmēneša izdevumiem. "SIXT+" autoparkā pieejams plašs automašīnu klāsts ar jauniem un mazlietotiem auto no tādiem pieprasītiem ražotājiem kā "Toyota", "Volkswagen", "KIA", "Škoda" un citiem. Visas automašīnas iespējams abonēt par fiksētu mēneša maksu, kurā iekļautas visas ar auto uzturēšanu saistītās izmaksas. Automašīnas ir pieejamas uzreiz bez nesamērīgas pirmās iemaksas.

Piemērota gan privātpersonām, gan uzņēmumiem

Automašīnu abonēšana ir piemērota cilvēkiem, kuriem ikdienā nepieciešama sava automašīna, kas būtu vienmēr pieejama, atšķirībā no koplietošanas auto pakalpojumiem. Tāpat auto abonēšana piemērota jauniem un augošiem uzņēmumiem, kuriem ir svarīgs attīstības ātrums, paredzama naudas plūsma un minimālas saistības. Nebūs jāuztraucas arī par automašīnas apkopi vai remontu, jo arī tas ir iekļauts fiksētajā mēneša maksā.

Jauns auto – vienas darba dienas laikā

Automašīnas abonēšanu var veikt "SIXT+ Baltics" aplikācijā vai internetā www.sixtplus.lv, kur starp vairākiem desmitiem uzreiz pieejamiem automašīnu modeļiem būs iespējams izvēlēties piemērotāko. Automašīnas izvēle un pieteikuma aizpildīšana aizņems vien dažas minūtes. Pēc pieteikuma apstiprināšanas un apmaksas veikšanas jau tajā pašā dienā var doties pakaļ jaunajam auto vai pasūtīt tā piegādi līdz mājām. Tālāk atliek vien baudīt abonēšanas priekšrocības. Gadījumā, ja vēlēsieties atteikties no auto abonēšanas, to varēsiet izdarīt jebkurā laikā bez līgumsoda. Savukārt, ja mainīsies vajadzības un prasības pret iepriekš izvēlēto auto, to varēsiet nomainīt uz citu ik pēc gada.

Viss iekļauts – pašam jārūpējas vien par degvielas un logu šķidruma uzpildi

Automašīnas abonēšanas maksā ir iekļauta auto lietošana ar noteiktu maksimālo nobraukumu un atļauto lietošanas teritoriju, kā arī visi nepieciešamie ikdienas pakalpojumi – automašīnas apdrošināšana, tehniskās apkopes, ikdienas remontdarbi, vasaras un ziemas riepas, riepu glabāšana un maiņa, tehniskā apskate, palīdzība uz ceļa, kā arī aizvietošanas auto pēc nepieciešamības. Vienīgais, par ko būs jārūpējas pašam – logu šķidrums un degviela.

Starptautiskā pieredzē balstīts, bet izstrādāts Baltijā

"SIXT" ir viens no vadošajiem mobilitātes pakalpojumu sniedzējiem pasaulē, kas Baltijā strādā jau 19 gadus, šobrīd pārvaldot ap 7000 automašīnu. "SIXT+" auto abonēšana ir nākamais solis uzņēmuma sniegto auto nomas un pilna servisa auto līzinga pakalpojumu klāstā. Automašīnu abonēšanas pakalpojums ir balstīts uz "SIXT" starptautisko pieredzi, bet tās platformu izstrāde notikusi tepat Latvijā, izstrādājot mūsdienīgu un digitālu automašīnu abonēšanas pakalpojumu, ar "premium" kvalitātes servisu un īpaši pārdomātu izdevīgumu. Vairāk par automašīnu abonēšanu www.sixtplus.lv.