Latvija, iepazīsties - saulespuķu sēklas 'Jinn'

Laba ziņa pārtikas veikalu īpašniekiem un parastiem Latvijas iedzīvotājiem. Šogad uzņēmums SIA "Agro Trans A" sadarbībā ar krievijas ražotāju "SMART" palaida Latvijas tirgū jaunu, kvalitatīvu un garšīgu produktu - ceptas saulespuķu sēklas "Jinn".

Daži pircēji jau ir paguvuši pamanīt Latvijas veikalu plauktos uzkodas košā iepakojumā zem zīmola "Jinn".

Tās ir kvalitatīvi apceptas, smaržīgas, tīras un lielas saulespuķu sēklas no Krievijas, kurus ir iemīļojuši pircēji no Vladivostokas līdz pat Madridei. Daudzās Eiropas savienības valstīs - Vācijā, Beļģijā, Francijā, Spānijā, Holandē, Čehijā un Itālijā, - šīs zīmols ir viens no vislabāk atpazīstamiem zīmoliem apceptām saulespuķu sēklām, kas atrodamas veikalu plauktos.

Šķiet, ka tās ir tikai saulespuķu sēklas. Bet, ja skatāmies plašāk, tas ir produkts ar visaugstāko apcepšanas kvalitāti no dabiskām augstas kvalitātes izejvielām bez GMO. Saulespuķu sēklas "Jinn", klasiskās vai ar jūras sāli - ekoloģiski tīrs produkts bet garšas pastiprinātājiem, aromatizatoriem un krāsvielām. Atslēga pircēju mīlestībai ir unikāla izejvielu apstrādes tehnoloģija, kā arī ražošana ar vislabākajām Eiropas iekārtām.

Saulespuķu sēklas "Jinn" - garšīga un iemīļota uzkoda pircējiem, bet veikalu īpašniekiem - droša partneru prece, kura ikdienā nes peļņu, jo tai ir augsts un stabils pieprasījums.

Plašāka informācija ir pieejama http://jinn.lv , turpat arī var pasūtīt produkciju.

Kvalitatīvas apceptas saulespuķu sēklas "Jinn" mīl un pērk millijoni cilvēku jau visā Eirāzijā, bet tagad arī Latvijā!

