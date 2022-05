Latvijā uzstāsies pasaules diskomūzikas milži – 'Boney M'/'Tribute Show'

Divos ekskluzīvos koncertšovos 27. augustā Dzintaru koncertzālē un 28. augustā Liepājas koncertzālē "Pūt, vējiņi!" Latvijai būs iespēja dzirdēt slavenākās disko grupas "Boney M" dziesmas programmā "The Sounds of Boney M".

Iepriekšējo reizi mākslinieki mūsu valstī bija pavisam nesen – 2019. gadā, kad grupa piedzīvoja savu kārtējo uznācienu publikas priekšā. Uz 26. aprīļa koncertu Rīgas Kongresa namā visas biļetes bija izpārdotas jau ilgu laiku pirms tā norises datuma.

Tas iedrošināja grupas menedžerus ļaut māksliniekiem atgriezties Latvijā vēlreiz un noorganizēt divus grandiozus koncertus.

Šī būs satriecoša iespēja nokļūt krāšņā, straujiem ritmiem bagātā pasākumā, kurā skanēs populāras dziesmas disko stilā un kurā ikviens varēs aktīvi iesaistīties!



Koncertprogrammā "The Sounds of Boney M" būs iekļauti visi grupas pasaulslavenākie hiti – "Daddy Cool", "Ma Baker", "Belfast", "Sunny", "Rasputin", "Rivers of Babylon" u.c.

"Boney M" uz skatuves uzstāsies kopā ar pavadošo grupu "Light Music Band", kuras sastāvā muzicē astoņi profesionāli mūziķi. Šis būs neaizmirstams šovs ar krāšņiem tērpiem, disko dekorācijām un dejotāju performancēm!

Grupas "Boney M" aizsākumi meklējami Otrā pasaules kara laikā, kad 1941. gada vasarā nelielā vācu pilsētiņā Kirnā ādas fabrikas strādnieka un baznīcas kora solistes ģimenē piedzima zēns vārdā Francis – Francis Reiters (Franz Reuther).

Zārbrikenē, kā daudzviet pēckara Vācijā, bija izvietotas neskaitāmas amerikāņu kara bāzes. To iemītnieki Franci pievilka kā magnēts. Te valdīja pavisam citāda gaisotne nekā pie pedantiskajiem un kārtību mīlošajiem vāciešiem. Un, protams, mūzika. Franci saistīja viss, ko sauca par "melno mūziku" – Sems Kuks, Litls Ričards un Otiss Redings. Vietējos krodziņos, kur pārsvarā pulcējās pēc mājām alkstošie amerikāņu karavīri, Francis un viņa repertuārs bija ļoti iemīļoti.

Aiz cieņas pret amerikāņu kultūru viņš sevi uz skatuves pieteica nevis kā Franci, bet Frenkiju – Frenkiju Farianu.

Īstie notikumi sākās 1974. gada decembrī, kad Frenks Farians ierakstīja dziesmu, kas nelīdzinājās nekam, kas bija darīts iepriekš. Ar pseidonīmu Zambie viņš pārveidoja 60. gados populāro jamaikiešu mākslinieka Prinsa Bastera dziesmu "Al Capone".

Vēlāk tā tika nosaukta "Baby Do You Wanna Bump". Vokālās partijas viņš iedziedāja pats – gan izteikti zemo vīrieša balsi, kas tika apstrādāta studijā, gan visas piebalsis falsetā.

1975. gada februārī šo singlu izlaida "Hansa Records" kompānija, un ailē "izpildītājs" bija norādīts nosaukums "Boney M".

Gadu vēlāk sekoja "Boney M" vislielākie panākumi – dziesma "Daddy Cool" satricināja visu pasauli, tā pārliecinoši ieņēma pasaules mūzikas topu pirmās vietas.

1977. gada vasarā bija paredzēts laist klajā otro "Boney M" albumu "Love For Sale". Kā bieži gadās, reklāmas singli iznāca ātrāk – jau maijā pie klausītājiem nonāca dziesma "Ma Baker", kam bija lemts kļūt par visvairāk pirkto disko dziesmu mūzikas vēsturē.

"Ma Baker" atkārtoja iepriekšējā singla "Sunny" panākumus – pirmā vieta Vācijas un Lielbritānijas aptaujās, bet visā pasaulē tika pārdoti astoņi miljoni kopiju.

Noslēdzot 1977. gadu, "Boney M" saņēma veselu birumu apbalvojumu no dažādām ar mūziku saistītām organizācijām, ieskaitot Karla Alena balvu kā veiksmīgākā grupa Lielbritānijā.

Kopš tā laika "Boney M" kļuva par neapstrīdamu līderi diskomūzikas žanra attīstībā.

28. augustā Dzintaru koncertzālē noritēs koncerts "Taiseits Latgolā". Koncertā piedalīsies visi populārākie Latgales mūzikas ansambļi un izpildītāji – "Galaktika", Inga un Normunds, Tihovsku ģimene, Atis Auzāns, "Baritoni", Ginc un es, "Liepavots", Juris Ostrovskis, tautu deju kolektīvs "Cīpars" un citi.

