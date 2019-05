Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: Palīgs izglītībā un karjerā

Steidzīgajā dzīves ritmā uzsākot mācības, uzdodam jautājumus: "Vai un kā man šīs mācības nākotnē noderēs?" Darba tirgū lielāka vērība tiek pievērsta cilvēku apgūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, nevis mācību ilgumam vai apmeklētajai izglītības iestādei. Savukārt izglītībā vairāk tiek uzsvērti mācīšanās rezultāti, lai potenciāliem izglītības guvējiem skaidri parādītu, kā mācību laikā apgūtais noderēs tālākajā dzīvē. Mācīšanās rezultāti ir noteiktā mācību posmā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences. Izglītības politikas līmenī tiek veidoti instrumenti, kas palīdzētu ne vien atrast sev piemērotu izglītību, bet arī noteikt esošo zināšanu, prasmju un kompetenču līmeni.

Viens no instrumentiem ir vienota izglītības kvalifikāciju klasifikācija – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra. Šī sistēma ne vien apraksta kvalifikāciju mācīšanās rezultātus, bet arī sakārto izglītības kvalifikācijas pēctecīgos astoņos līmeņos, sākot no pamatskolas līdz doktora grādam. Sākot no 2013.gada augstākajā izglītībā un no 2017.gada profesionālajā izglītībā, atbilstošais ietvarstruktūras līmenis tiek norādīts izsniegtajos izglītības dokumentos, kas dod iespēju absolventiem plānot turpmāko izglītību, bet darba devējam noteikt, kāda līmeņa kvalifikācija nepieciešama darba veicējam.

Ņemot vērā izglītības tradīcijas, katra valsts veido savu ietvarstruktūru, saskaņojot to ar vienotu Eiropas mēroga sistēmu – Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru. Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja salīdzināt dažādu valstu kvalifikācijas un to mācīšanās rezultātus. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra tika izveidota 2010.gadā un pielīdzināta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai 2011.gadā, taču, līdzīgi kā attīstās izglītības sistēma, arī Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra pastāvīgi attīstās, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu notikušās reformas un izmaiņas.

Lai raksturotu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru, tās izveidi un pilnveidi, Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas nacionālais koordinācijas punkts Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai 2018.gadā sagatavoja valsts ziņojumu. Šis ziņojums ir būtisks Latvijas izglītības politikā, jo parāda nozīmīgu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras uz izglītības sistēmas attīstību kopš 2011.gada.

Ziņojums ir pieejams Latvijas Nacionālā koordinācijas punkta mājaslapā, sadaļā "Publikācijas" (http://www.nki-latvija.lv).