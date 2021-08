Ledusskapis, kas ļauj pielāgot tā dizainu un krāsu virtuves interjeram

Latvijā pieejami jaunie "Samsung Bespoke" ledusskapji, kuri izceļas ar modernu un pielāgojamu dizainu un krāsām. Atkarībā no patērētāju vēlmēm un vajadzībām, ikvienam ir iespējams izvēlēties virtuves interjeram atbilstošāko ledusskapja modeli, krāsu un materiālu. Moduļus var ērti savienot un konfigurēt. Piemēram, ja nepieciešama lielāka ietilpība, ieteicams izvēlēties divus moduļus, kombinējot arī to krāsas. Ledusskapja dizaina izcilību apliecina prestižā "iF Product Design Award" zelta godalga.

"Bespoke" ledusskapji pieejami septiņās dažādās krāsās – lavandas, bēšā, gaiši zilā, matēti melnā, baltā, melnā, metāla krāsā. Pateicoties "SpaceMax"TM augstas efektivitātes izolācijas sistēmai, ledusskapis ir ne tikai praktisks, bet arī lieliski iekļaujas interjerā. Tā sienas ir plānas, bet dziļums – 600 mm. Ledusskapis lieliski saplūdīs ar pārējām virtuves mēbelēm un tā 390 litru ietilpība nodrošinās iespēju uzglabāt vēl vairāk produktu. Patērētāji var izvēlēties tādu ledusskapja apdari un krāsas, kas vislabāk atspoguļos to personisko gaumi. Visi modeļi ir identiski pēc dziļuma un augstuma, lai nodrošinātu vienotu kopskatu, uzstādot tos vienu otram blakus. Tādējādi iekārtojot virtuvi, iespējams izvēlēties ledusskapi, kas atbilst lietotāju dzīvesveidam, ģimenes lielumam un virtuves izkārtojumam.

"Uzņēmums pastāvīgi meklē veidus, kā pielāgot ierīces ikviena lietotāja dzīves veidam. Līdz ar ledusskapja Bespoke pievienošanos Samsung produktu klāstam, esam radījuši personalizējamu un pielāgojamu sadzīves tehniku, kas ļauj ikvienam patērētājam atspoguļot tā individuālo stilu. Ledusskapis izceļas ne tikai ar uzlabotu veiktspēju, bet arī ekskluzīvu dizainu, kas paplašina tā funkcijas. Personalizācijas rezultātā tas no praktiskas virtuves ierīces ir kļuvis par unikālu mājokļa dizaina elementu," uzsver Sergejs Kostjučenko, "Samsung Electronics Baltics" sadzīves elektronikas biznesa direktors Baltijas valstīs.

Ledusskapis aprīkots ar plašu funkciju klāstu, kas nodrošina konsekventu un efektīvu dzesēšanu, lai ēdiens ilgāk saglabātos svaigs:

"All-Around Cooling" tehnoloģija nodrošina vienmērīgu temperatūru visos nodalījumos. Temperatūra tiek pastāvīgi monitorēta un vēsais gaiss cirkulē caur stratēģiski izvietotām ventilācijas atverēm. Pārtikas produkti tiek uzglabāti optimālā temperatūrā, nodrošinot, ka tie ilgāk saglabās savu svaigumu.

nodrošina vienmērīgu temperatūru visos nodalījumos. Temperatūra tiek pastāvīgi monitorēta un vēsais gaiss cirkulē caur stratēģiski izvietotām ventilācijas atverēm. Pārtikas produkti tiek uzglabāti optimālā temperatūrā, nodrošinot, ka tie ilgāk saglabās savu svaigumu. Pateicoties "Metal Cooling" funkcijai , ēdienu iespējams uzturēt svaigu, neatkarīgi no tā, cik bieži tiek atvērtas ledusskapja durvis. Ledusskapja aizmugurējā sienā ir iestrādāta metāla plāksne, kas saglabā nepieciešamo aukstumu un novērš vēsā gaisa zudumus, kad tiek atvērtas durvis.

, ēdienu iespējams uzturēt svaigu, neatkarīgi no tā, cik bieži tiek atvērtas ledusskapja durvis. Ledusskapja aizmugurējā sienā ir iestrādāta metāla plāksne, kas saglabā nepieciešamo aukstumu un novērš vēsā gaisa zudumus, kad tiek atvērtas durvis. "No Frost" tehnoloģija uzlabo gaisa cirkulāciju, saglabājot nemainīgu temperatūru un palīdzot novērst apsarmojuma veidošanos, kā arī ledus uzkrāšanos. Šī tehnoloģija nodrošina, ka daudz ātrāk tiks sasniegta vajadzīgā temperatūra, mazinot slodzi uz dzesēšanas sistēmu. Līdz ar to ledusskapis kalpos ilgāk un būs energoefektīvāks, ļaujot samazināt arī elektrības patēriņu.

uzlabo gaisa cirkulāciju, saglabājot nemainīgu temperatūru un palīdzot novērst apsarmojuma veidošanos, kā arī ledus uzkrāšanos. Šī tehnoloģija nodrošina, ka daudz ātrāk tiks sasniegta vajadzīgā temperatūra, mazinot slodzi uz dzesēšanas sistēmu. Līdz ar to ledusskapis kalpos ilgāk un būs energoefektīvāks, ļaujot samazināt arī elektrības patēriņu. Uzglabā produktus svaigus – divreiz ilgāk. "Optimal Fresh +" tehnoloģija ļauj produktu uzglabāšanas kasti izmantot gan kā vienu atvilktni, gan sadalīt divās zonās ar dažādu dzesēšanas temperatūru. Labā puse paredzēta, lai uzglabātu augļus un dārzeņus. Savukārt, kreisā puse būs vēsāka un piemērotāka gaļas uzglabāšanai.

tehnoloģija ļauj produktu uzglabāšanas kasti izmantot gan kā vienu atvilktni, gan sadalīt divās zonās ar dažādu dzesēšanas temperatūru. Labā puse paredzēta, lai uzglabātu augļus un dārzeņus. Savukārt, kreisā puse būs vēsāka un piemērotāka gaļas uzglabāšanai. Optimālu produktu mitrumu iespējams nodrošināt, aktivizējot "Humidity Fresh +" funkciju. Tā nodrošinās, ka produkti saglābās savu oriģinālo tekstūru, aromātu un garšu. Augļu un dārzeņu uzglabāšanai tiks radīta ideāla vide, tāpēc tie saglabāsies kraukšķīgi, svaigi un sulīgi vēl ilgāk.

Pielāgojams ledusskapja izkārtojums

Daudzfunkcionālais plaukts "Rack & Shelf" būs piemērots dažāda izmēra vīna pudelēm vai citiem nestandarta iepakojumiem. Savukārt, divpakāpju salokāmo plauktu iespējams ērti novietot ledusskapja aizmugurējā daļā, lai priekšpusē atbrīvotu vietu lielākiem produktu iepakojumiem. Tāpat papildu nodalījumu var iegūt, izbīdot plauktu uz āru.

Tavs unikālais ledusskapja dizains

Izveido savu unikālo virtuves iekārtojumu ar pielāgojamajiem ledusskapjiem – kombinē dažādas krāsas, izvēloties savai gaumei un virtuves interjeram piemērotāko dizainu. "Bespoke" ledusskapji pieejami lavandas, bēšā, gaiši zilā, matēti melnā, baltā, melnā, metāla krāsā, sākot no 640 eiro (atkarīgs no izvēlētā modeļa un funkcijām). Papildu informācija: https://www.samsung.com/