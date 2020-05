Līdz ar t/c 'Origo' paplašinātās ēkas pirmās kārtas atvēršanu, darbu uzsācis A-klases biznesa centrs 'Origo One'

"Linstow Center Management" (LCM) noslēdzis būvniecības darbus pie tirdzniecības centra "Origo" jaunās ēkas pirmās kārtas, kuras 4. līdz 6. stāvā nupat durvis vēris moderns biznesa centrs "Origo One", kas piedāvā funkcionālus un transformējamus A klases birojus. Nekustamo īpašumu attīstītājs atklāj, ka jaunā biznesa centra pirmie nomnieki ir starptautiskā un nacionālā līmenī pazīstamu zīmolu nesēji – "Narvesen & Caffeine", kam drīzumā pievienosies "Hili Properties", "Colliers International", "LETA" un "TVNET".

Jaunais biznesa centrs "Origo One" ir inovatīvs attīstības projekts, kurš atbilst "Linstow" stratēģijai par pilsētvides jauktas izmantošanas attīstību, tāpat kā tas notiek Norvēģijā. Jaunā biznesa centra "Origo One" viena no galvenajām priekšrocībām tirgū nenoliedzami ir tā atrašanās vieta. Jau šobrīd šī teritorija pilda Rīgas galvenā sabiedriskā transporta mezgla funkcijas. Taču, raugoties "Rail Baltica" projekta kontekstā, vietas nozīmība jau tuvākajā laikā ieņems būtiskāku lomu arī starptautiskā līmenī. Turklāt jaunie biroji ir aprīkoti ar mūsdienīgākajiem tehnoloģiju risinājumiem. Tie būs transformējami, mobili un funkcionāli. Savukārt "Origo One" paplašinātās zaļās zonas radīs unikālu pilsētvides telpu, ko izbaudīt.

"Esam mērķtiecīgi gājuši uz to, lai "Linstow Center Management" ieguldījums jauno un esošo objektu attīstībā būtu vienlaikus arī ilgtermiņa ieguldījums sabiedrības labklājībā un ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanā. Biznesa centrs "Origo One" jau projektēšanas stadijā ir ieguvis otru augstāko saņemto BREEAM vērtējumu starp biroju centriem Latvijā. Tas apliecina LCM apņemšanos ēku veidot ne tikai ārēji pievilcīgu, bet arī patīkamu apmeklētājiem un darbiniekiem, kas tajā uzturēsies ikdienā, nodrošinot optimālu dienas un āra apgaismojumu, telpu akustiku un termālo komfortu," atklāj Andis Kublačovs, LCM projektu direktors.

"Biroju centra projekta interjera dizaina izstrādi uzticējām Latvijas Dizaineru savienības Gada balvu laureātam, arhitektūras un interjera dizaina kompānijai ar 25 gadu plašu starptautisko pieredzi - SIA "xcelsior". Pateicoties lieliskajai sadarbībai ar projekta vadītājiem un dizaina autoriem Artūru Martinsonu un Zani Straumi, izdevies izveidot unikālu plānojumu un labiekārtojumu: kopplatībās nodrošināta grafiskā navigācija, noteikts dalījums neitrālās-lietišķās un aktīvās zonās, uzmanību veltot vides pieejamībai cilvēkiem ar invaliditāti. Īpaši izceļamas ir zaļās sienas un zaļās zonas, piemēram, ceturtajā stāvā iekārtoti pieci stilistiski un simboliski atšķirīgi dārzi, kas iezīmē dažādus vēsturiskus laika posmus pasta ceļu un komunikācijas attīstībā. Esam nodrošinājuši komfortablu, funkcionālu un estētisku vidi darbam, nesteidzīgai atpūtai un neformālām sapulcēm, radot dabas tuvuma sajūtu pašā pilsētas centrā," atklāj "Linstow" tirdzniecības centru komercdirektore Evija Majevska.

"Origo One" ierīkoti pieci apzaļumoti iekšpagalmi, tos papildina plašas terases un intensīvs iekštelpu apzaļumojums. Katram birojam savs pagalms Rīgas centrā - tas ir ārkārtīgi būtisks faktors darba produktivitātes un emocionālā komforta paaugstināšanai," labiekārtojuma ideju skaidro SIA "xcelsior" arhitekts Artūrs Martinsons.

Šī gada 20.aprīlī kā biznesa centra pirmais nomnieks darbu uzsāka mazumtirdzniecības franšīzes tīkla uzņēmums SIA "Narvesen Baltija", radot īpašu atmosfēru zīmolu "Narvesen & Caffeine" centrālajam birojam ar interjera dizaineres Martas Gailes palīdzību.

""Narvesen" jau 20 gadu ir līderis "convenience" tirgus segmentā Latvijā, ar katru gadu paplašinot lojālo klientu loku: vairāk nekā 75% Latvijas iedzīvotāju iepērkas "Narvesen" ikdienā. Vēlme attīstīties un būt tuvāk saviem klientiem ir dabiska ikvienam biznesam, arī mums. Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka "Narvesen" birojs pārceļas tuvāk pilsētas centram, izvēloties vienu no dzīvīgākajiem Rīgas krustpunktiem un mūsdienīgu, uz izaugsmi iedvesmojošu vidi. Esam gandarīti par "Origo One" aizvadīto pirmo mēnesi, kuru gan ir ietekmējuši ar Covid-19 saistītie ierobežojumi, tomēr šis laiks ir apliecinājis "Narvesen" un "Caffeine" spēju rast jaunas izaugsmes iespējas arī sarežģītā situācijā," pauž SIA "Narvesen Baltija" rīkotājdirektore Dace Dovidena.

Jaunajā tirdzniecības centra Origo apmeklētājiem tagad ir pieejami vairāki jauni veikali un pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Reserved, Lindex, Sinsay, Euronics, Costa Coffee, Skechers, Smartserviss, Vizionette, Boost Juicebar, IQOS, kā arī jau iemīļoti zīmoli, tostarp pilsētas centrā lielākais Rimi Hyper, Douglas, Jānis Roze, BITE, Terranova, Cropp, House, Meta, Monton, Sportland, NS King, GoldLight, Elche, Eiropas apavi zīmolu veikali un citi. Būvniecības darbu otrā kārta turpināsies līdz objekta pilnīgai pabeigšanai, kas plānota šī gada rudenī.

"Origo" paplašināšanas projekta īstenotāji

"Origo" paplašināšanas projektu realizē norvēģu nekustamo īpašumu attīstīšanas un apsaimniekošanas kompānija "Linstow Center Management" sadarbībā ar galveno būvdarbu veicēju SIA "Skonto būve" un projektētājiem - PS "Arcade" (arhitektu biroju SIA "DEPO projekts" un SIA "Jensen Consult un Arhis inženieri") un interjera dizaina autoru SIA "xcelsior". Būvniecības tehnisko uzraudzību veica uzņēmums SIA "CMB", BREEAM sertifikāciju veica SIA "IB&P konsultācijas" un OÜ "Oxford Sustainable". Objekta īpašnieks – SIA "Attīstības aģentūra" (Linstow AS).

Plašāka informācija par biznesa centru: www.OrigoOne.lv