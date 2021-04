Līdz vasarai mazāk nekā 100 dienu. Notievē ātri, kā to izdarīja šīs slavenības

Aktrise Evija Krūze (ex Skulte), horeogrāfs Agris Daņiļevičs un aktieris Imants Strads ir tādi paši cilvēki kā mēs un arī viņus vēl nesen nomāca liekais svars. Pēc neskaitāmiem neveiksmīgiem centieniem notievēt viņi piekrita izmēģināt Latvijā populārāko metodi- Stokholmas diētu. Viņiem nav kauns tagad to ieteikt tev, jo svars ir nost viegli un ātri. Izlasi viņu pieredzi un pārliecinies pats!

Evija Krūze nekad nav bijusi dūšīga, bet liekie septiņi kilogrami traucēja dzīvot uz visiem 100

Esmu no tiem cilvēkiem, kuriem patīk garšīgi paēst un atļaut sev visu, ko kārojas, tāpēc diētas nekad nav mani aizrāvušas. Iepriekš esmu mēģinājusi ierobežot ēšanu, piemēram, neēdot pēc sešiem vai ievērojot olbaltumvielu diētu, samazināt uzņemto kaloriju daudzumu vai dažas dienas gadā aizbraukt uz sulu kūri. Tomēr nekad rezultāti nav bijuši tik ievērojami, lai ilgstoši sevi šādi mocītu.

Atcerējos to viegluma sajūtu, ko sniedz atbrīvošanās no liekā svara. Nolēmu sevi izaicināt un pirmo reizi mūžā ar diētas palīdzību atbrīvoties no pēdējiem liekajiem kilogramiem, lai Jauno gadu sāktu savā labākajā formā – ar perfektu figūru.

Biju pārsteigta, ka Stokholmas diēta ir tik viegli izpildāma. Ēdienkarte ir tik interesanta, un tajā ir milzīga produktu dažādība, tāpēc tā arī neapnīk. Šāda tipa ēdienu gatavošana un izbaudīšana mani aizrāva un pilnībā mainīja izpratni par diētu pašos pamatos. Katrā ziņā – badā es nebiju nevienu dienu, dažkārt pat nācās sev atgādināt, ka ir jāpaēd.

Pirmajās dienās katru dienu pazuda pa puskilogramam. Pēc divām nedēļām atšķirība bija acīmredzama – drēbes bija kļuvušas vaļīgākas, bet apkārtmērs – mazāks. Tagad esmu savā labākajā formā, un tas viss panākts bez mazākās piepūles, ar prieku un baudu pret procesu. Sajūta, ka nav nekā lieka, dod papildu enerģiju un pārliecību par sevi. Man atkal patīk tas, ko redzu spogulī! Tā viegluma sajūta ir neaprakstāma! Un tam visam bonusā – esmu par izmēru mazāka (smejas).

Horeogrāfs Agris Daņiļevičs par pieredzi no kauna par sevi bildēs līdz augumam kā jaunietim

Biju pamatīgi apvēlies – uzkāpu uz svariem un ieraudzīju 106 kg (!!!), un skats spogulī pavērās ļoti nepatīkams. Sapratu, ka tālāk vairs nav kur. Viss, ir jārīkojas!

Par Stokholmas diētu biju dzirdējis jau iepriekš. Zināju, ka daudzi Latvijā atpazīstami cilvēki bija notievējuši, pateicoties tieši šai metodei. Kādu laiku nepameta sajūta, ka vajadzētu izmēģināt arī pašam. Un tad vienā radu saietā par to atgādināja mana brālēna meita. Laikam viņai palika manis žēl, redzot, kas notiek.

Es pat nesauktu šo par diētu, jo visu laiku biju paēdis un ne reizi neizjutu izsalkuma vai bada sajūtu. Ēdienu receptes bija daudzveidīgas un gardas, bet pats svarīgākais – svars kritās diezgan strauji. Ņemot vērā manu diezgan neprognozējamo darba specifiku, visu perfekti neizdarīju un pieļāvu arī atkāpes no plāna, tomēr rezultāti neizpalika. Jau pavisam drīz kurpes atkal varēju uzvilkt bez aizdusas un smagām nopūtām, bet bikšu siksnu varēju pievilkt par diviem caurumiem ciešāk. Baigais prieks bija brīdī, kad, izņemot no skapja sen nevilktas un glaunas žaketes, atkal varēju tās aizpogāt (smejas). Tagad īsā laikā esmu atbrīvojies no 13 kg liekā svara un esmu savā labākajā formā. Kopumā pēc diētas ne tikai fiziski jūtos daudz labāk, bet būtiski uzlabojusies arī pašsajūta un atgriezies dzīvesprieks.

Aktieris Imants Strads pandēmijas laikā bija uzēdies, bet pieņēma lēmumu atvadīties no liekā svara uz visiem laikiem

Esmu izmēģiājis kādas piecas diētas. Pat, ja bija kāds rezultāts, svars drīz vien atgriezās pat ar uzviju. Domāju, ka pie vainas bija ēdienu vienveidība un stingrie noteikumi (bada sajūta), ko ierasti piedāvā visas klasiskās diētas.

Veselība un kustību brīvība ir mūsu lielākā bagātība, un tādos laikos kā šis to novērtē vēl vairāk. Es nevēlos būt resns un nelaimīgs, tāds, kuram grūti kustēties. Nolēmu negaidīt momentu, kad kauns uz sevi skatīties vai rādīt citiem (smejas). Pieņēmu lēmumu zaudēt svaru uz neatgriezšanos un šoreiz – bez sevis mocīšanas. Biju mēģinājis Stokholmas diētu pirms daudziem gadiem, bet ienāca informācija, ka programma ir kļuvusi daudz vieglāka un vēl vairāk pielāgota katram cilvēkam. Mani uzrunāja ideja, ka ēdīšu tikai produktus, kas man garšo un man piedāvās jau gatavas, sātīgas receptes.

Tas bija ļoti viegli! Pirmo reizi diētā ēdu tik garšīgi un daudz! Ar visu to pirmajā nedēļā uzreiz nometu 4 kg. Šobrīd esmu zaudējis 15 kg un siksnu velku jau divus caurumus stingrāk, bet negrasos apstāties, jo sajūtas ir dikti labas un noteikti iešu tālāk, lai zaudētu vēl vismaz 10.

Vai ir kāds ieteikums tiem latviešiem, kas grib nomest svaru, bet netic tādai Stokholmas diētai?

Evija: Es esmu sapratusi, ka skaista auguma pamatā ir veselīgas ēšanas principi, kurus tagad man tik mīļus un zināmus ir padarījusi Stokholmas diēta. Ja ievērosi, ko tev māca šī diēta, nekaitēs arī dažreiz apēstas kūkas vai izdzerta vīna glāze. Šo diētu es varu ieteikt jebkuram – tā ir ērta, viegla un rezultāti – tūlītēji.

Ja tev ir mērķis un tas ir saistīts ar svara zaudēšanu, tad, lūk, šī ir metode, ko es tev iesaku. Pamēģini un iesoļo vasarā ar ideālu augumu!

Agris: Būšu vēl tiešāks – Stokholmas diētu noteikti jāpamēģina ikvienam, kas vēlas kļūt vieglāks, veselīgāks un priecīgāks! Tieši tas notika ar mani, un es vairs nekad negribu atgriezties pie vecajiem ieradumiem. Tev nebūs jādzīvo badā un jau dažu dienu laikā tu pamanīsi pirmos rezultātus!

Imants: Nav jāgaida īstā diena, jo tāda var pārāk ilgi nepienākt. Es jums neieteiktu Stokholmas diētu, ja pats uz savas ādas nebūtu pārliecinājies, cik iedarbīga un salīdiznoši viegla tā ir. Vienkārši pamēģiniet kaut to nedēļu un tad jau rezultāts runās pats par sevi! Jums izdosies, tāpat kā izdodas man!

