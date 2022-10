Lietuvas Jūras muzejs piesaista apmeklētājus no kaimiņvalsts Latvijas

Ja viesojaties Lietuvā, Klaipēdā vai Kuršu kāpās, noteikti dodieties sasveicināties ar delfīniem, roņiem, pingvīniem un citiem jūras iemītniekiem. Vēsturiskajā Nērijas fortā esošais Lietuvas Jūras muzejs, akvārijs ar ekspozīcijām par kuģniecības vēsturi – komplekss, kas ļauj iepazīt jūras dabu un vēsturi, – kā arī blakus esošais delfinārijs aicina iepazīt noslēpumaino ūdens pasauli. Katru gadu šeit viesojas vairāk nekā pusmiljons apmeklētāju no Lietuvas un ārvalstīm. Patīkami, ka viesi no Latvijas veido pat 40 % no ārvalstu tūristiem.

Jaunā delfīnu izrāde "Zaļais stars" – stāsts par cilvēka un jūras mijiedarbību

Par savu ceļojumu okeāna plašumos izrādē stāsta delfīns Vējš. Šeit dažādas dabas stihijas izjūt ne tikai delfīni un Kalifornijas jūras lauvas, bet arī skatītāji – specefekti ļauj piedzīvot vētru, sajust okeāna dzīļu mieru, gozēties saules staros vai padomāt par neatbilstošu cilvēka ietekmi uz dabu.

Uz 123 kvadrātmetru lielā ekrāna delfīnu un Kalifornijas jūras lauvu izrādi papildina iespaidīgas projekcijas, kas skatītājiem ļauj sajust jūras plašumu un dzīļu varenību. Šeit ir izveidota ūdens strūklu siena un daudzi citi efekti, kas paspilgtina iespaidu.

Īpaši jaunajai izrādei ir sagatavots aizkustinošs skaņu celiņš. Tā kā delfīni ir iemīļoti dzīvnieki, izrādē ar lielisku vizuālo un skaņas efektu tie līdz asarām spēj aizkustināt ne vienu vien apmeklētāju. Izrāde ir dinamiska un izteiksmīga – gluži kā paši delfīni – zinātkāri un rotaļīgi dzīvnieki. Delfīni aicina komunicēt, draudzēties un sadarboties, lai kopā iepazītu dabu un saudzētu to. Izrādi papildina Kalifornijas jūras lauvas, kas aizrauj ar savu plastiskumu, zibenīgu reakciju un eleganci.

"Tā ir jauka izrāde ar lieliskiem animācijas sižetiem, kur dabas harmonija šķiet iemiesojusies delfīna perfektajos lēcienos un pagriezienos, viņa vērīgajā skatienā un iniciatīvā komunicēt," pēc izrādes noskatīšanās savās emocijās dalās smaidīga ģimene.

Leģenda vai patiesība?! Vai no Lietuvas Jūras muzeja uz Klaipēdu var nokļūt pa tuneli zem Kuršu jomas?

Vai esat kādreiz dzirdējuši par slepenu tuneli, kas savienoja divus fortus un atrodas zem Kuršu jomas ūdeņiem? Iespējams, jūs atradīsiet ieeju šajā tunelī, apmeklējot kādreizējo Prūsijas karalistes jūras fortu.

Tagad te ir Lietuvas Jūras muzejs – akvārijs un ekspozīcijas par kuģniecības vēsturi. Šeit var apskatīt pingvīnus, ziemeļu jūras lauvu, pelēkos un plankumainos roņus.

Akvārijā ir pat 100 siltūdeņu, 60 saldūdens zivju un bezmugurkaulnieku sugu. Taču vislielāko uzmanību piesaista caurredzams akrila tunelis zem galvenā baseina, kurā peld arhaiskas zivis – milzīgas stores –, pārsteidzot apmeklētājus ar savu izmēru un izskatu.

Iepazīstiet Baltijas jūras dzīļu noslēpumus Jūras muzeja jaunākajā izstādē

Zemūdens Baltijas jūra ne visiem ir pazīstama. Netālu no Lietuvas piekrastes, Baltijas jūras dibenā, atrodas vairāk nekā 100 kuģu vraku. Katram kuģim ir unikāls – vienmēr traģisks – stāsts.

Šī intriģējošā un modernā izstāde mūsdienīgā un saistošā veidā iepazīstina ar divu kuģu stāstiem. Izstāde par kravas kuģu "Elbing IX" un "Edith Bosselman" likteņiem.

Unikālākie eksponāti ir abu kuģu zvani, kas izcelti no Baltijas jūras dibena, tie ir saglabājušies gandrīz laika neskarti un devuši pamatu izstādes idejai. Izstādē apskatāmas arī šo kuģu gleznas, autentiskas fotogrāfijas no zemūdens Baltijas jūras un citi zemūdens kultūras mantojuma relikti.

Vai esat šeit jau bijuši?

Lietuvas Jūras muzeja pastāvēšanas laikā to apmeklējuši 16 miljoni viesu. Tas Lietuvas Jūras muzejam liek būt mūsdienīgam un dinamiskam, strādāt ar progresīvām metodēm un censties panākt harmoniju starp cilvēku un dabu, veidojot kompleksas ekspozīcijas.

