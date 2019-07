Lietuvas kuģu būvniecības vārds skaļi pāršalc visu pasauli

Satriecoši skaistie kruīza kuģi, kas ik dienas ierodas Klaipēdā, ar saviem iespaidīgajiem izmēriem piesaista lielu vietējo iedzīvotāju un ostas pilsētas viesu uzmanību. Tiesa, reti kurš zina, ka gandrīz 70% šo kuģu izbūvē ir piedalījusies uzņēmumu grupa "Litana", kuras galvenais birojs atrodas mazā Lietuvas pilsētiņā un kas ir nostiprinājusi savu vārdu tālu aiz Lietuvas robežām.

Izdevuma ''Verslo žinios'' („Biznesa ziņas") sastādītajā „Lietuvas 500 biznesa līderu" topā 2018. gadā grupa „Litana" starp lielākajiem Lietuvas uzņēmumiem ieņēma 42. vietu, bet būvniecības sektorā bija līdere un atradās 1. vietā.

Paradoksāli, ka „Litana" realizētie lielie projekti vairāk novērtēti tieši ārzemēs un šis nosaukums ir pazīstams pat Francijas prezidentam Emanuelam Makronam – galu galā uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas nelielā Lietuvas pilsētiņā, ir piedalījusies Francijas jūras kara flotes izveidē.

Sasniegumi un rezultāti

Uzņēmu grupa „Litana", kas strādā būvniecības jomā, metālkonstrukciju izgatavošanā un montāžā un kuģu būvniecībā, tikai pateicoties savām Eiropas nodaļām pērn veica iespaidīgu finanšu lēcienu – salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā uzņēmumi ienākumi pieauga par 68,4% (no 45,1 miljona eiro līdz 76 miljoniem eiro).

Aizvadītajā gadā uzņēmuma neto peļna par 10,5% pārsniedza 2017. gada rādītāju un sasniedza aptuveni četrus miljonus eiro. Tāpat kā agrāk, arī šajā gadā uzņēmumu grupa savus resursus koncentrē būvniecības, kuģu būves un industriālo projektu realizācijā.

„Litana" darbību kuģu būvniecībā uzsāka 1998. gadā kā kuģu būvētavas „Baltija" apakšuzņēmējs – tolaik uzņēmuma rīcībā bija neliela darbnīca un 100 cilvēku liels kolektīvs. Jau 2005. gadā pirmā metinātāju un kuģu montētāju grupa no galvenā biroja Lietuvas pilsētā Gargždi devās uz savu pirmo ārvalstu objektu Somijā.

Kuģim Crystal endeavor uzņēmumu grupas ''Litana'' speciālisti veic iekšējos instalācijas darbus, lai tas vēlāk dotos izpētes braucienos uz ziemeļu regioniem.

Drīz vien kruīza kuģu būves komanda pieauga līdz 50 cilvēkiem, tāpēc straujais progress Somijas kuģubūves tirgū ļāva uzņēmumam uzsākt aktīvu pasūtījumu meklēšanu arī citās valstīs. Šodien „Litana" grupu zina ne tikai Somijā un Francijā, bet arī Vācijā, Holandē, Spānijā un Norvēģijā.

Uzņēmumu grupas „Litana" viceprezidents Viktoras Skuodas atklāj, ka uzņēmuma darbinieki ir piedalījušies desmitiem kruīza kuģu būvē pēc tādu zināmu pasaules līmeņa kruīzu firmu kā "Royal Caribbean Cruise", "MSC", "TUI Cruises", "Celebrity Cruises" un "Norwegian Cruise Line" pasūtījumiem.

"Mēs, sadarbojoties ar lielākajiem kuģubūves uzņēmumiem Eiropā. esam veikuši darbu gandrīz 70% kruīzu kuģu deviņās dažādās izlaiduma sērijās, kas ieradušies Klaipēdas jūras ostas ūdeņos. Tagad strādājam Vācijas, Francijas un Somijas kuģu būvētavās. Mūsu kvalifikācija un pieredze ļauj mums veikt visdažādākās sarežģītības līmeņa darbus," atzīst Skuodas.

Viņš neslēpj, ka pasaules ekonomiskā krīze 2007. un 2008. gadā skāra arī „Litana" grupu, tomēr uzņemtais kurss, lai dažādotu biznesu, ļāvis to pārdzīvot salīdzinoši nesāpīgi.

Kuģis Costa Smeralda. Veikta sekciju un bloku montāža, korpusa veidošana kā arī gleznošanas darbi. Elektriķu un santehniķu komanda drīz pabeigs cauruļvada uzstādīšanu un ar elektroniku saistītos darbus.

„Ekonomiskā krīze sāpīgi iedragāja arī kuģu būvniecības nozari. Mūsu speciālistiem nācās pārkvalificēties, lai strādātu citās jomās. Spānijā mēs strādājām trim klientiem, kuru biznesu krīze praktiski iznīcināja. Pēc dažiem gadiem kuģu būves tirgus atdzīvojās ar pozitīvas attīstības tendenci tuvākajā nākotnē. 2007. gadā mēs atvērām nodaļu Francijā. Pirmais gads nebija viegls, tomēr mēs pārvarējām visas grūtībās un sasniedzām pastāvīgi strādājošo 200 cilvēku līmeni," par uzņēmuma attīstību stāsta Skuodas.

Tagad "Litana" kuģubūvē nodarbina aptuveni 500 cilvēkus. Bet jau nākamgad to skaits var būtiski pieaugt. "Mēs esam vienīgie Lietuvas rietumu reģionā, kuri spēj konkurēt ar lielajām Kauņas un Viļņas būvniecības kompānijām. Tomēr šiem uzņēmumiem nav nekā kopīga ar kuģubūves biznesu. Visas zināšanas un prasmes ir koncentrētas mazajā Gargždi pilsētiņā Lietuvas rietumos, un tas ir patiesi unikāli. Mēs esam starptautiska kompānija, un pie mums strādā speciālisti pat no Kuveitas," piebilst Skuodas.

Izaicinājumi un motivācija

Statistikas dati liecina, ka aptuveni 40% „Litana" darbinieku šajā uzņēmumā strādā jau vairāk nekā piecus gadus. Tas ir pietiekami augsts rādītājs Lietuvas darba tirgū. Kur slēpjas noslēpums?

Donatas Kupšis, kuģu būves iepirkumu vadītājs

Piegādes grupas vadītājs Donatas Kupšis, kurš uzņēmumā strādā 12 gadus, dalās savās pārdomās par šo tendenci: „Saka, ka ik pēc pieciem gadiem vajag mainīt darbības jomu, jo citādi sākas rutīna. „Litana" grupā tā nav, un tas arī ir galvenais stimuls strādāt. Visi mūsu projekti ir pēdējās minūtes projekti. Lai sagatavotos, ir ļoti maz laika. Dažreiz pat gadās, ka tev nemaz nav pieredzes, uz kuru paļauties, un tā ir visefektīvākā skola jaunu zināšanu ieguvei un prasmju attīstīšanai."

Kuģis Mein Schiff 3. Kruīza kuģis, uz kura uzņemumu grupas "Litana" eksperti veica korpusa darbus.

Donatam piekrīt arī grupas „Litana" projektu vadītājs Laimonas Venckus, kurš uzņēmumā strādā jau piecus gadus. Viņaprāt, neatrisināmu jautājumu nav:

"Tu būvē kuģi, pat ja šajā procesā tieši neesi iesaistīts. Tu saņem uzdevumu un ķeries pie tā izpildīšanas, un tas ir gandrīz tas pats kā šķetināt dziju – tu neredzi ne galu, ne malu. Bet agrāk vai vēlāk tu to paveiksi. Protams, ir lietas, kas nav no tevis atkarīgas – transportēšana, piegāde. Tomēr katrā situācijā ir iespējams atrast vajadzīgo risinājumu," pārliecināts ir Venckus.

Laimonas Venckus, Kuģu būves projektu vadītājs

„Litana" grupā esošās slēgtās akciju sabiedrības „Laivsta" direktors Vaidotas Rekštis skaidro, ka pirmās grūtības sākas, komplektējot katra jauna projekta komandu, jo tikai saliedēta komanda spēj īstenot projektu norādītajā termiņā:

"Veidojot komandu, mēs parasti balstāmies uz labas savstarpējas sapratnes principu starp cilvēkiem un dažādiem pieredzes līmeņiem, lai dotu iesācējiem iespēju mācīties no atzītiem sava darba meistariem. Jaunajiem objektiem mēs atlasām labākos no labākajiem, jo klients uz mums skatās ar piesardzību, vai mēs patiesi spēsim tikt galā ar uzdoto. Tomēr pēc dažiem mēnešiem klients jau ir ieinteresēts stiprināt partnerattiecības un palielināt darbu apjomus. Un tas ir viens no galvenajiem motivatoriem, "saka Rekštis, kurš jau septiņus gadus strādā "Litana" grupā.

Vaidotas Rekštis, uzņēmuma “Plieno partneris’’ uzņēmumu grupas ''Litana'' biedrs

Viņaprāt, motivācijas programma veicina arī darba ražīguma pieaugumu – jo labāk strādāt, jo var rēķināties ar lielākiem finansiāliem ieguvumiem. Pats darbs nereti pieprasa juveliera precizitāti, un pat šķietami mazākā kļūda uzņēmumam var dārgi maksāt.

Kuģim "Majesty of the seas" uzņēmumu grupas "Litana" speciālisti veica korpusa, cauruļvadu un krāsošanas darbus.

"Gala un priekšējos kuģu blokos ir uzstādītas atbrīvošanas ierīču mehānismi, pakaļgala caurules, azimuta kolonnas, kas montētas ar augstu precizitāti un novirze tur nedrīkst pārsniegt divus līdz trīs milimetrus. Ne tuvu katrs speciālists var nodrošināt šādu precizitātes līmeni. Daži klienti šādu darbu uztic tieši mums.

Tādēļ mēs personāla atlasei pievēršam lielu uzmanību un nepieņemam darbā katru, kas pagadās. Pieņemam darbā arī jauniešus, ja mums izdodas pamanīt un atklāt slēptu potenciālu. Visi kandidāti iziet testēšanu, un tas paaugstina mūsu konkurētspēju. Meistari izaug par vadītājiem, un mums ir pietiekami daudz šādu veiksmes stāstu," atklāj Rekštis.

Tomas Vajnorus, kuģu būves tirdzniecības vadītājs

„Litana" grupas kuģu būves komerciālo projektu vadītājs Tomas Vajnorus papildina, ka uzņēmums būvē ne tikai jūras un upju kruīza kuģus – paveikto darbu un sasniegumu sarakstā ir arī ledlauži un jūras kara flotes kuģi. Rezultātā iegūtā pieredze ir piemērojama dažādiem kuģubūves standartiem.

„Daudzas lietas nosaka ne tik daudz cena, kā efektīva sadarbība. Komplektējot jaunu komandu, pastāvīgi jādomā par to, kā sadalīt esošos resursus, nekaitējot jau saliedētai komandai. Dažiem darbiniekiem jau ir pienācis laiks doties iziet uz daudz plašāka profesionālā ceļa, citus vēl vajag radināt pie lielākas rūpības. Rezultāts ir daiļrunīgāks par vārdiem."

Rekštis arī atklāj, ka nākamo gadu „Litana" kādā no Francijas kuģubūvētavām ķersies pie gigantiska kruīza lainera būvniecības. Plānots, ka šī monstra garums pārsniegs 400 metrus.

"Pasūtītāji mums uztic vissarežģītākos darbus. Nav nekāds noslēpums, ka viss aprīkojums uz dažiem kuģiem ir mūsu roku darbs. Pārņem patīkamas sajūtas, kad ostas ūdeņos ienāk kruīza laineris, kura būvniecībā ir arī neliels tavs ieguldījums," atzīst Vajnorus.

Uzņēmumu grupa „Litana", kas darbojas Gargždi pilsētā Lietuvā, ar savu mērķtiecīgo darbu pierāda, ka liela mēroga starptautiskus projektus spēj īstenot ne tikai tie uzņēmumi, kuri atrodas megapolisēs. Uzņēmumu grupas sasniegumi un pieredze ir piemērs citām būvniecības firmām. Spēcīga profesionāļu komanda, vērienīgi uzdevumi un kvalitatīvs darbs – tā ir mūsu panākumu atslēga.

Viens no lielākajiem kruīza kuģiem pasaulē Harmony of the seas, kuram uzņēmumu grupa „Litana‘‘ speciālisti veica atjaunošanas darbus 40% apmērā no kopējā korpusa, 30% cauruļvadu un 20% apdares darbu.