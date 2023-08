Martina Dukura pieredze energotaupīgu privātmāju būvniecībā

Domājot par mājas būvniecību šobrīd, kā prioritātes izvirzām ne tikai kvalitatīvu materiālu pielietošanu, skaistu interjeru, bet arī izvēlēto materiālu pieejamību un energoefektivitāti. Šis aspekts bijis svarīgs arī bijušajam skeletonistam Martinam Dukuram, kad viņš plānoja savas ģimenes mājas būvniecību Siguldā. Bauroc gāzbetona bloki bija viņa izvēle, ar ko visu augstāk minēto izdevies īstenot.

Martins zināja, ka būs klātesošs katrā celtniecības posmā. Viņam bija svarīgi ne tikai tas, lai māju uzceļ kvalitatīvu, bet pārzināt visu, ko būvnieki dara. Pēcāk, kad bijis jādomā, kā rentabli izmantot savā īpašumā esošu zemesgabalu, viņš izvēlējies par labu vēl vienam būvniecības projektam – dzīvojamo dvīņu māju būvniecībai. Tā nu dažu gadu laikā roku rokā ar Bauroc uzceltas trīs energoefektīvas mājas: paša ģimenes māja un divas dvīņu mājas, kurās nu savas dienas aizvada īrnieki.

Kas ir Bauroc gāzbetona bloki?

Gāzbetons ir akmens materiāls ar porainu struktūru. Tā bloki ražoti no dabīgiem minerāliem, sajaucot cementu, kaļķi un smalki samaltām kvarca smiltīm. Materiāla ražošanas tradīcijas aizsāktas jau 1920. gados Somijā un Zviedrijā. Mūsdienās ražošanas tehnoloģijas tik ļoti attīstījušās, kas gāzbetonu padara par vieglu, tajā pašā laikā izturīgu materiālu, kas sevī apvieno lielisku siltumvadītspēju, kā arī konstruktīvās īpašības. Pateicoties savām unikālajām īpašībām, gāzbetonu arvien plašāk pielieto visdažādāko ēku celtniecībā, tas ir pieprasīts materiāls arī privātmāju būvniecībā, jo gāzbetons ir izturīgs, viegls, ugunsdrošs, vienkārši apstrādājams un videi draudzīgs materiāls.

Savas privātmājas būvniecības gaitā – klātesošs ik soli

Pirmā sastapšanās ar Bauroc Martinam Dukuram bijusi vēl tikai tad, kad bijusi iecere par savas mājas būvniecību. Apmeklējis būvniecības izstādi, kurā tad arī parunājies ar Bauroc pārstāvjiem, pēcāk devies pie būvnieka, kurš ieteicis, ka ar Bauroc gāzbetona blokiem varētu strādāt. "Tad gāju pie arhitekta. Sāku no otras puses – aizgāju pie arhitekta un pateicu, ka gribu no Aeroc būvēt (toreizējais Bauroc nosaukums), tālāk mēs jau runājām, cik materiāls biezs, ko liekam, ko neliekam. Tajā brīdī runājām tikai par mājas būvniecību ar papildus siltināšanu," atminas Dukurs.

Tā nu 2015. gadā sākusies Dukuru ģimenes mājas būvniecība. SIA Bauroc uzņēmuma pārstāvji palīdzējuši ar visu aprēķinu veikšanu, nepieciešamības gadījumā sadarbojušies ar būvniekiem un ieradušies arī klātienē, lai izstāstītu un parādītu, kā ar materiālu strādāt. Būvniecības process tika veikts rūpīgi un nesteidzoties, mājai tika ieziemoti pamati un tā tika uzbūvēta pusotra gada laikā, tomēr Martins nevairījies it visā būt klāt. "Mani interesēja procesi, mēģināju iedziļināties. Paveicās ar zinošu un atsaucīgu būvnieku. Daudzi nevar pastrādāt, ja liekas, ka uz rokām skatās. Mans mērķis nebija kontrolēt, bet gan piedalīties, iemācīties kaut ko. Ļoti paveicās, ka mani pieņēma," stāsta Martins.

Foto no būvniecības procesa: "SIA JIF celtnieks" Jānis Feldmanis

Paša mājā bijis svarīgi, lai uz papīra uzliktais ir realizējams arī būvlaukumā, turklāt, lai tas nebūtu finansiāli sāpīgi maciņam. Celtniecības laikā jādomā par kompromisiem, jāapdomā telpu izvietojums, ērtības. "Pirms neesi padzīvojis, grūti stādīties priekšā, cik telpa ir liela, vai pietiks, vai nepietiks, būs par lielu, mazu utt.," uzsver Martins. Gāzbetons tādā ziņā ir ļoti pateicīgs materiāls, jo jebkurā brīdī ir ļoti viegli iefrēzēt vietu kādam kabelim, kuru nepieciešams ievilkt papildus, ja nepieciešamība radusies spontāni. Priekšrocība bijusi arī mūrēšanas ātrums – mājas sienas slējušās uz augšu varenātri. "Parasti jau nav steigas, bet kad sāc būvēt, tad āķis lūpā un gribas ātrāk," pusotru mēnesi ilgo mūrēšanu atminas mājas saimnieks.

Ģimenes mājas būvniecībai tika pielietoti bloki Aeroc 300 (Bauroc iepriekšējais zīmols) ar 150 mm akmens vates siltumizolāciju. Tolaik mājai izvēlēta jaudīga gāzes apkure, taču padzīvojot un redzot, kā pieaug energoresursu cenas, atrasts risinājums – pārregulēta gāzes katla jauda. Ziemā mājas papildu piesildīšanai Dukuri izmantojuši kamīnu, tādējādi ievērojami samazinot izmaksas. Mājai ielikta arī rekuperācijas sistēma, kas privātmājas iekštelpu klimatu regulē izcili, un ziemā nav jāver vaļā logi.

Apzināti izvēlēti Bauroc materiāli arī no praktiskā viedokļa – sienas izdevušās tik līdzeni uzmūrētas, ka bijis vien jānosedz ar sietu un dekoratīvo apmetumu. Tādējādi izvairoties no brīžiem apgrūtinošā ģipškartona, skrūvēšanas, griešanas, milzīgajiem putekļiem un celtniecības atkritumiem. Tāpat Martina idejas redzamas teju it visur, sākot no skaistā, apaļā loga veidošanas, kura ideja noskatīta Šveicē, beidzot ar latvju rakstiem mājas skurstenī.

Iegūtā pieredze iedvesmo uzcelt energotaupīgas dvīņu mājas

Kad pirmais lielais projekts bija noslēdzies, iegūtā pieredze un pārliecināšanās par Bauroc gāzbetona bloku kvalitāti pielietota nākamo jauno māju celtniecībai – jau pieminētajām dvīņu mājām turpat Siguldā. Strādājot pie šī projekta, Martins zinājis, ka šoreiz tiks būvēta maksimāli ekonomiska un energotaupīga māja, lai tās uzturēšana nebūtu finansiāli dārga. Viņš pat ar termokameru fiksējis siltuma zudumus savai privātmājai, pārbaudījis, kur pieļautas kļūmes celtniecībā, lai ar pārliecību mestos iekšā jaunajā projektā un tās nepieļautu.

Īres dvīņu māju iedvesmu guvis no kāda Vācijas projekta, kas ieguvis apbalvojumu par visefektīvāk izmantoto telpu plānojumu. Devies pie arhitekta, ar kura palīdzību izveidots līdzīgs plānojums ar korekcijām, lai saglabātos doma. Kad plāns energotaupīgo dvīņu mājai bijis gatavs, atlicis vien sākt būvēt. Ēku ārsienu būvniecībai tika izvēlēti Bauroc ECOTERM+ bloki ar biezumu 500 mm – bez papildus siltināšanas.

Arī šeit lieti noderējis Bauroc speciālistu padoms – būvniecība ar 500 mm blokiem prasa lielāku rūpību un pietāti, ar ko Martins rēķinājies. Kad sākušies darbi, ieradies tehniskais speciālists, pastāstījis, parādījis un ieteicis, kā būvniekam ar materiālu strādāt. Pēc pirmo trīs bloku rindu uzmūrēšanas Bauroc speciālists pārbaudījis, kā sokas darbi – viss bijis atbilstoši un dota zaļā gaisma būvēt tālāk. "Man klientu atbalsts ir svarīgs, nav jāalgo atsevišķs būvuzraugs, kas pieskata," norāda Martins.

Mājas uzmūrētas akurāti – grīdas pamatīgi nosiltinātas, 15 cm dziļumā ieklāts putupolistirols, griestos 350 mm vate, ieliktas piespiedu pieplūdes, gaiss - ūdens - gaiss siltumsūknis, kā arī dzesēšanas funkcija. Tas viss darīts, lai māja būtu maksimāli maz jāapsilda ziemā, bet vasarā padotos atdzesēšanai, bet kopējais klimats komfortabls. Mājas fasādē labi redzama iestrādātā vēdināmā daļa bēniņos, kur gaiss "skrien cauri". "Katrai lietai pievērsu uzmanību, kur varētu būt zudumi, logus kārtīgi iestrādāju ar līmplēvēm un visu nepieciešamo," stāsta Martins.

Viņš pats zina pateikt katru izdarīto darbiņu: cik centimetru slānī ieklāta katra šķemba zemes darbos, kur pirkti dēļi, cik bieza vate ielikta aiz mūrlatas. Atskatoties atzīst, ka būvniekiem ar Bauroc materiāliem strādāt pavisam viegli. Kamēr vienā vietā bloki žūst, var mūrēt otrā u.tml. Iegaumējis arī, piemēram, to, ka Bauroc pārseguma paneļi ir 6 metrus gari, tāpēc otrajā projektā jau zinājis, un šo garumu nepārsniedzis, tādējādi samazinot arī būvniecības izmaksas, lai nav jāliek metāla sijas, stabi un stutes, un viss būtu vienā laidumā. Mājas saimnieka rokraksts manāms arī dekoratīvajās detaļās – otrā stāva logiem priekšā ir skaisti dēļi ar iegrebtiem latvju rakstiem, kurus skicējis un frēzējis pats.

Māju būvniecība prasījusi aptuveni pusotru gadu un nu jau teju trīs gadus mājas ir īrnieku apdzīvotas. Ko rāda pieredze? Pirms energokrīzes rēķini bijuši tiešām mazi, līdz 60 eiro, kuros iekļauta ūdens uzsildīšana, apkure, ikdienas patērētā elektrība. Martins pats brīžiem nav ticējis, ka energotaupīga māja var būt tik efektīva.

Energotaupīgas mājas būvniecībā jādomā par katru elementu, bet tas ir tā vērts

Tiem, kas vēl domā par to, vai gāzbetons būs īstā izvēle, Martins iesaka uzticēties Bauroc kvalitātei un speciālistiem, kas ieteiks pašu labāko. Protams, procesā jāpārskata ļoti daudz elementu – kārtīgi jānosiltina pamati, sienas jāizvēlas būvēt no attiecīga biezuma blokiem, logiem montētiem kvalitatīvi, kā arī jānosiltina jumta daļa. Bet, ja viss darīts ar pietāti, rezultāti iepriecinās.

Bauroc materiālu priekšrocība ir arī tajā, ka ar tiem strādāt var ļoti raiti. Paneļi ir tik taisni, ka papildu iekšdarbu un ārdarbu apstrāde nav nepieciešama. No gāzbetona blokiem var viegli izzāģēt jebkādas formas. "Ja agrāk mēs U bloku pirkām, tad dvīņu mājai starp stāviem nepieciešamo U bloku taisījām paši ar lentzāģi, kas ir opcija, ja pats esi gatavs ieguldīt laiku un enerģiju, Bauroc speciālistiem nav pretenziju," niansi no būvniecības procesa atceras Dukurs. Kā iesācējam, viņam bijis arī būtiski, ka servisā ietilpst ne tikai bloku nepieciešamā daudzuma aprēķins, bet atbalsts bijis pieejams jebkurā būvniecības solī, ja vien radusies tāda vajadzība.

Vai energotaupīgais risinājums sevi attaisnojis? "Stabili var teikt, ka jā. Rēķini ir ļoti mazi. Esmu ļoti apmierināts," saka Martins. Mūra māja ir vērtība, no kuras bijušais sportists noteikti neatteiktos. Un ar Bauroc šādu stabilu vērtību realizēt ir ērti, jo pieejams pilns mājas būvniecības komplekts –bloki ārsienām, iekšsienām, gatavas pārsedzes logu un durvju aiļu pārsegšanai, starpstāvu pārsegums utt. Atliek vien doties pie konsultanta un sākt realizēt sapni par savu energotaupīgo māju!