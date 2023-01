Medicīniskā rehabilitācija – atpūta ar cieņu pret savu veselību

Kad nogurums gūst virsroku, kāds iedomājas – būtu labi pavadīt pāris dienas SPA. Tomēr no veselības aspekta raugoties, nesalīdzināmi vērtīgāks ir medicīniskās rehabilitācijas programmā pavadītais laiks, uzticot sevi gādīgiem ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem, kuri palīdzēs ne tikai atgūt labsajūtu, bet drošā veidā arī uzlabot veselību. "Turklāt zināms, ka medicīniskās rehabilitācijas jomā kaimiņzemēs mūs uzskata par ekselences centru – par piemēru rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā, kam līdzināties," atzīst KRC "Jaunķemeri" medicīniskās rehabilitācijas un ambulatoro pakalpojumu vadītāja Elīna Malkiela, skaidrojot ieguvumus, ko ikviens var saņemt, izvēloties uzlabot veselību medicīniskās rehabilitācijas programmā.

1. ieguvums

Īpaši jums izveidots rehabilitācijas plāns

Pēc pārslimotām vīrusu slimībām, garā ziemas perioda, savu pašsajūtu reizēm raksturojam ar jūtos "nekāds" – trūkst enerģijas, spēka, dzīvesprieka. Šo sajūtu nedrīkst paslaucīt zem paklāja, atstājot pašplūsmā – veselība vispirms jāsaved kārtībā. Tādēļ, tuvojoties ziemas izskaņai, daudzi izvēlas pavadīt laiku medicīniskās rehabilitācijas programmā, lai pavasari sagaidītu labā formā. "Kā zināms, šogad arī ar gripu cilvēki slimoja smagi un vīrusa izraisītās komplikācijas sevišķi neatšķiras no Covid-19 atstātām sekām: vājums, nogurums, arī plaušu bojājumi mēdz būt. Tas liek domāt, kā pēc slimošanas spēkus atkal atgūt," stāsta KRC "Jaunķemeri" medicīniskās rehabilitācijas un ambulatoro pakalpojumu vadītāja Elīna Malkiela.

Ar ko medicīniskā rehabilitācija tik īpaša? Pirmkārt, šī ir iespēja gan pilnībā veselam, gan cilvēkam ar hroniskām slimībām izveidot īpaši viņa vajadzībām piemērotu rehabilitācijas plānu, kas atbilst funkcionēšanas traucējumiem un ikdienas fiziskajām aktivitātēm.

"Medicīniskajā rehabilitācijā jebkuru procedūru var saņemt tikai pēc konsultācijas ar ārstu, kurš vispirms rūpīgi izvērtē, vai tas, ko plānojam, nekaitēs, bet nāks par labu pacienta veselībai. Tiklīdz cilvēks pats pēc cenrāža izvēlas sev tīkamākās procedūras un ārsta konsultācija izpaliek, tā vairs nav medicīniskā rehabilitācija – tas ir SPA. Diemžēl redzam, ka sabiedrības veselības pratība ir zema, ne katrs spēj izvērtēt, kas viņa veselībai būtu vēlams un kas nē. Gadās, ka pēc insulta pacientam viena ķermeņa puse palikusi nejūtīga, bet viņš uzskata, ka tieši šo pusi būtu jāizmasē, un prasa masāžu kursu. Bet parētisko pusi masēt nedrīkst! Tas tikai veicina muskuļu tonusa pieaugumu un spasticitāti. Citreiz grib baudīt vannas, bet nesaprot, ka anamnēzē ir mirdzaritmija, kas savulaik izraisīja insultu. Kaut laiks ir pagājis, vannas var šādu situāciju atkārtoti izprovocēt. Medicīniskajā rehabilitācijā no šādiem riskiem pacients ir pasargāts," skaidro Elīna Malkiela.

2. ieguvums

Ne tikai apgūt, bet arī nostiprināt jaunos paradumus

Neatkarīgi no tā, vai veselības uzlabošanai izmantojat atvaļinājuma dienas vai arī darbnespējas lapu, jārēķinās, ka medicīniskās rehabilitācijas kurss prasa ilgāku laiku. Atšķirībā no SPA, kur pietiek ar pāris dienām, lai relaksētos, rehabilitācijā speciālisti ieinteresēti, lai pacients sasniegtu rezultātu, lai veselība uzlabotos, tāpēc minimālais ieteicamais kursa ilgums ir sākot no septiņām dienām. Cilvēks šajā laikā gūst arī jaunu pieredzi un zināšanas par to, kā aktīvi kustēties, pareizi ēst, bauda procedūras un atrodas speciālistu uzraudzībā. Labs un drošs starts jaunu un veselīgu paradumu veidošanai un nostiprināšanai!

Apķērīgākie laika plānotāji šīs dienas, kas tiek pavadītas medicīniskajā rehabilitācijā, izmanto, lai ieplānotu konsultācijas pie dažādiem speciālistiem, kas līdz šim laika trūkuma dēļ atliktas uz vēlāku. KRC "Jaunķemeri" ambulatorajā klīnikā pacientus pieņem gan dermatologs, gan kardiologs, internisti, neirologi, oftalmologs un citi speciālisti, sniedzot gan maksas, gan valsts apmaksātas konsultācijas un izmeklējumus (ultrasonogrāfija, Holtera monitorings, ehokardiogrāfija u.c.). Konsultācijas un izmeklējumus ieteicams pieteikt laikus, veicot rezervāciju medicīniskai rehabilitācijai.

3. ieguvums

Vienmēr ārsta uzraudzībā. Rehabilitācijā ar nosūtījumu

Lai saņemtu valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju, nepieciešams nosūtījums no fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, bet jārēķinās, ka nāksies gaidīt rindā, jo pakalpojums tiek sniegts valsts piešķirtā finansējuma ietvaros. "Nereti tas rada absurdu situāciju – gaidot ilgāku laika periodu, mainās arī pacienta veselības stāvoklis, diagnozes. Ja sākumā viņš rindā uz rehabilitāciju iestājās pēc gūžas endoprotezēšanas, iespējams pa šo laiku, kamēr tiek sagaidīta sava kārta rindā, tiek endoprotezēta vēl kāda locītava vai sākas cita saslimšana un sākotnēji izsniegtais fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums vairs nav aktuāls. Šī iemesla dēļ daudzi izvēlas negaidīt, bet saņemt medicīnisko rehabilitāciju par maksu," stāsta Elīna Malkiela, piebilstot, ka arī maksas pakalpojuma saņemšanai nepieciešams nosūtījums, bet šajā gadījumā to var izsniegt gan ģimenes ārsts, gan jebkurš cits speciālists. "Nosūtījumu lūdzam tādēļ, jo ne vienmēr pacienti paši spēj ārstam izstāstīt visu par savu veselību, bet ārstam jāzina anamnēze, diagnozes, lai sastādītu vispiemērotāko rehabilitācijas plānu."

4. ieguvums

Kvalitatīvāki rehabilitācijas pakalpojumi nekā kaimiņvalstīs

Ja Lietuva un Igaunija asociējas ar plašu SPA piedāvājumu, attiecībā uz medicīniskās rehabilitācijas jomu varam būt lepni, jo pie mums šis pakalpojums ir kvalitatīvāks un vairāk atbilst tā nosaukumam, skaidro Elīna Malkiela: "Piemēram, Lietuvā slimnīcās pieejama tikai agrīnā rehabilitācija, bet tālāk pacienti visbiežāk tiek virzīti uz profila sanatorijām, kuru mājaslapās var izlasīt arī sniegto pakalpojumu definīciju, ka "sanatorijas ārstēšana balstās uz dabīgiem vai pārformētiem dabas resursiem, vecajām tradīcijām, kas integrētas mūsdienu medicīnā ar mērķi nodrošināt vai atjaunot labu pašsajūtu un palīdzēt izvairīties no veselības problēmām. Tomēr tā nav gluži medicīniskā rehabilitācija ar mērķi palīdzēt mazināt pacientam funkcionēšanas traucējumus dažādos aktivitāšu līmeņos. Jā, daļa no medicīniskās rehabilitācijas procesa ietver arī preventīvus pasākumus, bet tas, ko piedāvā sanatorijas kaimiņvalstīs, lielākoties ir saistīts ar tā dēvēto "wellness" jeb labsajūtas uzlabošanu un daudzi no rehabilitācijas centriem vairāk līdzinās medicīniskajam SPA, bet pacienta veselībai netiek pievērsta tik liela uzmanība kā pie mums. Ne velti KRC "Jaunķemeri" rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā Lietuvas kolēģi uzskata gluži vai par ekselences centru, par piemēru, kuram līdzināties, labprāt aizgūst mūsu pieeju, bet programmas joprojām veido pēc cita principa, kur veselība un ārsta uzraudzība nespēlē galveno lomu."

Dažas svarīgas piebildes:

Cenā ietilpst

Pacients maksā dienas maksu par uzturēšanos atkarībā no izvēlētā numura tipa. Cenā ietilpst arī ēdināšana trīs reizes dienā, ārsta konsultācijas, rehabilitācijas plāna izveidošana, dažādas procedūras kā minerālūdens vannas, dūņu aplikācijas, fizioterapeita vadītas nodarbības gan zālē, gan baseinā, gan individuāli, kā arī izglītojošās lekcijas. Par papildu samaksu – masāžas, sāls terapija, slinga terapija, fizikālās terapijas procedūras, ko rekomendē ārsts.

Rindas

Arī maksas medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu iesaka plānot laikus. Pieejamība atkarīga no sezonas. Skolēnu brīvlaikos, vasaras sezonā pieprasījums ir lielāks, tāpēc rezervāciju ieteicams veikt laikus.

Nepazaudē čeku!

Arī medicīniskā rehabilitācija ir veselības aprūpes pakalpojums, kuram netiek piemērots PVN, tāpēc gada beigās čeku par saņemtajiem pakalpojumiem var iekļaut kā attaisnotos izdevumus savā deklarācijā, saņemot atpakaļ nodokļu pārmaksu.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos medicīniskajai rehabilitācijai, klikšķiniet šeit vai sazinieties ar KRC "Jaunķemeri" rezervācijas nodaļu. Tālrunis: +371 67733242, +371 26386222

E-pasts: rezervacija@jaunkemeri.lv

Vairāk informācijas par medicīnisko rehabilitāciju

