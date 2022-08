Mobilā aplikācija 'Zolt' - atkritumu izvešana zaļāk un izdevīgāk

Atkritumu konteineru pasūtīšanas aplikāciju SIA Zolt pērn sāka veidot savam mātes uzņēmumam SIA RSGA, kas darbojas būvniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, tomēr jau pēc pirmajiem testiem šogad ir skaidrs, ka aplikācija derīga daudz plašākam lokam lietotāju.

Kad nodibinājāt uzņēmumu, kāds bija mērķis?

SIA Zolt tika nodobināts 2021. gada aprīlī. Mūsu mātes kompānija SIA RSGA darbojas dažādās būvniecības apakšnozarēs un liela nozīme ir efektīvai būvgružu pārvadāšanas loģistikai un precīzai dokumentācijai, ko arī praktiski atrisinājām pašu vajadzībām, bet jau pērnā gada nogalē sapratām, ka tehnoloģiju var lietot visi nozares spēlētāji ne tikai mūsu mātes uzņēmums un jo vairāk būs iesaistīto, jo plašāks būs mūsu izveidotās aplikācijas lietojums, jo tā būs izdevīgāka visiem.

Ko nodrošina jūsu izveidotā mobilā aplikācija?

Pirmkārt, Zolt mobilā aplikācija nav domāta tikai klientam, kuram nepieciešams atkritumu konteiners savā būvobjektā, bet arī konteineru piedāvātājiem. Tāpat tā ir uzskaites sistēma, kas uzrāda, kur konteineri ir novietoti, aplikācija nodrošina iespēju nosūtīt rīkojumus šoferiem, kas izvedīs konteinerus un klientiem nodrošina visu pavadošo dokumentāciju, kas jāiesniedz valsts sistēmās. Šoferi savā aplikācijas sadaļā var atskaitīties par atkritumu tipu, svaru un citiem parametriem. Tas dod ātru iespēju elektroniski sagatavot tālākās atskaites APUS un BIS sistēmām. Šajās sistēmās būvgružu izvedēji atskaitās par katru izvesto konteineru. Visi dati ir digitalizēti, kas nodrošina integrētu pieeju valsts sistēmām. Tas arī pasargā no cilvēku kļūdām un pārpratumiem. Konteineru pārvadātājiem aplikācija dod iespēju labāk plānot loģistiku.

Vai aplikācija nodrošina drošu apmaksu?

Jā, šī iespēja jau ir iekļauta, tostarp paredzot visas nepieciešamās atskaites klientam un grāmatvedībai. Arī fiziskām personām, kuras iespējams, pirmo reizi dzīvē sastopas ar valsts sistēmu BIS un APUS prasībām par būvgružu izvešanu, aplikācijas izmantošana dzīvi noteikti atvieglo.

Precizējot, rīks ir izveidots būvgružu izvešanai no objektiem, orientēts uz uzņēmumiem un minimizē administratīvo slogu aplikācijas lietotājiem? Vai privātpersona, dzīvokļa remonta gadījumā var lietot aplikāciju?

Jā, pamatā rīks domāts būvuzņēmējiem, tomēr rīku var izmantot arī fiziskas personas. Šobrīd vēl rīks ir ar šauru piedāvājumu, bet plānots, ka aplikācija piedāvās dažādas iespējas pasūtīt atkritumu konteineru un savā veidā konkrētā jomā būs kaut kas līdzīgs interneta vietnei salidzini.lv. Proti, privātpersonai tā varētu būt lielākā interese redzēt dažādas iespējas pasūtīt atkritumu konteineru saviem būvgružiem. Saprotams, ka arī uzņēmumiem, jo lielāks būs piedāvājums, jo labāka cena.

No vienas puses ir konteineru piedāvātāji, no otras puses klienti, kuriem pakalpojums ir nepieciešams. Kāds ir konteineru piedāvājums šobrīd, vai aptverat visu Latviju?

Patlaban vēl visa Latvija nav aptverta, jo aplikācija tikai nupat ir uzsākusi darbu. Mums ir divi konteineru piedāvātāji patlaban, bet plāns ir apmierināt visus piedāvājumus. Proti, aplikācijā iekļaut visus konteineru piedāvātājus visā Latvijā, kuri vēlēsies sadarboties. Interese ir liela un pieņemu, ka jau tuvākajā laikā, piedāvājums strauji pieaugs. Patlaban aplikācija nodrošina Rīgas un Pierīgas pieprasījumu, jo konteineru piedāvājums ir šeit. Protams, ka var pasūtīt konteineru no Rīgas uz Liepāju, bet tas būs dārgāk. Jau drīzumā situācija mainīsies, līdz ko aplikācijai tiks pievienoti arī reģionālie konteineru piedāvājumi. Ilgtermiņa mērķis, protams, ir noklāt visu Latviju nodrošinot caurmērā līdzvērtīgu pakalpojuma cenu arī reģionos. Konteineru piedāvājums ir gan Liepājā, gan Daugavpilī, gan citviet, tikai tie jāintegrē aplikācijā un tieši tas šobrīd notiek.

Kādi ir konteineru pārvadātāju ieguvumi, pievienojoties ZOLT?

ZOLT apkalpoto uzņēmumu sarakstam, pakalpojuma sniedzējs iegūst ne tikai automatizētu klientu piesaistes rīku. Līdz ar pakalpojuma sniedzēja iekļaušanu aplikācijas datu bāzē uzņēmums iegūst arī sistēmu, kas nodrošina automatizētu rēķinu sastādīšanu uzņēmuma grāmatvedībai. Pasūtījumu pārvaldīšanas administratīvais panelis nodrošina arī iespēju izsekot katra autovadītāja atrašanās vietai un viegli apkopot informāciju par pieprasītākajiem konteineru tipiem, cik un kādi konteineri jau atrodas objektos, kad tie ir jāizved, un cik vēl ir pieejami klientiem.

Vai pievienojoties ZOLT, konteineru pārvadātāji veicina savu atpazīstamību?

Pievienojoties ZOLT par pakalpojuma sniedzēju uzzinās visā Rīgas rajonā un ārpus tā. Privātpersonām, būvuzņēmumiem un celtniecības firmām būs vieglāk Jūs atrast. Kļūstot par ZOLT lietotnes dalībnieku, Jūs saņemsiet iespēju realizēt visu savu potenciālu, palielināt uzņēmuma ienākumus un paaugstināt uzņēmuma reitingu pakalpojumu patērētāju acīs.

Līdz ar jūsu izveidoto aplikāciju varēsim Latvijā sākt lietot terminu cleantech. Jauki, savienojam partnerus tirgū, palīdzam tikt galā ar dokumentiem, bet kāds ir ekonomiskais pienesums izmantojot Zolt aplikāciju? Kurā vietā ir resursu vai naudas ekonomija?

Viens no lielākajiem ieguvumiem pakalpojumu sniedzējam ir CO2 izmeši un degvielas patēriņš, jo jūtami labāk ir iespējams plānot loģistiku. Šoferu dienas grafiku var plānot smalki un detalizēti, izslēdzot atkārtotu distanču veikšanu. Nav lieko reisu, nav riņķošana un vajadzīgo vietu meklēšana. Aplikācija jau paredz ģeolokācijas noteikšanu, gan piebraucamos ceļus. Ir iespēja integrēt kā Waze tā Google maps lietotnes internetā. Rezultāts, šoferis viena reisa laikā pārvieto vairākus konteinerus, proti, aizved un atved. Praktiski nav tukšo braucienu salīdzinot ar līdzīga pakalpojuma plānošanu izmantojot tikai telefona zvanus. Brīdī, kad dispečerim darba lapā ir vairāki simti konteineru, manuāli nav iespējams plānot braucienus ar šādu efektivitāti. Otra ekonomija ir saistīta ar šķirošanu. Proti, nogādājot jau definētus atkritumus atkritumu poligonā šķirošanas izmaksas būs zemākas.

Kā Jūsu izveidotās mobilās aplikācijas Zolt ieviešana mainīs tirgu jau tuvākajā nākotnē?

Nozarei kopumā kļūstot caurspīdīigākai tas sniegs ieguvumu viesām pusēm un sabiedrībai kopumā. Klientam nešaubīgi ir nodrošināta pārliecība, ka konteiners patiešām nonāks poligonā, tos utilizēs pēc visiem normatīviem. Proti, nav pat teorētiskas iespējas, ka tie nonāk mežā, upē vai vēl kādā tiem neatbilstošā vietā. Visi maršruti, konteineri ir pārskatāmi un redzami, kur tie atrodas, cik ilgu laiku un kur nonāk. Līdz ar metāla cenu pieaugumu, domāju, tas šodien ir būtiski. Sabiedrībai noteikti iir būtiski, ka būvgruži nešaubīgi nonāk tur, kur tiem jānonāk. Savukārt valstij tiek piegādāti tipveida dokumenti un atskaites par notiekošo un nav jātērē laiks kādu kļūdu pārbaudei, kā tas būtu, ja procesu organizētu manuāli. Nepieciešamības gadījumā aplikācija arī nodrošina ātru iespēju valsts institūcjiām caurlūkot konteinera pārvadātāja maršrutu, atkritumu tipu, piegādes vietu un citas detaļas. Rezultātā, nemainot likumus birokrātiskais slogs cilvēkiem tiek mazināts, to dara aplikācija vai programmas.

Vai perspektīvā būvgruži ir vienīgais veids, ko varat apkalpot un kur iespējama ekonomija? Vai ir arī citas attīstības iespējas vai aplikācijas pielietojuma veidi? Ir ambīcijas izplesties?

Cleanteh pasaulē ir dažādi pielietojumi. Protams, ka būvgruži ir tikai viens no atkritumu veidiem. Ir sadzīves atkritumi, lielgabarīta atkritumi, bīstamie atkritumi un citi veidi, kur tehnoloģiskie risinājumi var dot pienesumu un plānojam aplikāciju paplašināt visiem šiem atkritumu veidiem. Piemēram, runājot par sadzīves atkritumiem un to pārvadāšanu, var lietot gudros sensorus, kas ziņo par to, ka konteiners ir pilns un jāizved. Tā mēs varam izvairīties no pārpildītiem konteineriem. Tāpat klientam ir būtiski, lai netiek izvests tikai pa pusei aizpildīts konteiners, bet jāmaksā it kā tas būtu pilns. Lietojot gudros sensorus šāds strīds nerastos. Protams, ka uzņēmumam ir ambīcijas augt arī Baltijas mērogā un piedāvāt savus pakalpojumus arī Lietuvā un Igaunijā.