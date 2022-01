'MyDello': 2021. gads loģistikā – ko varam mācīties?

Aizvadīto gadu vēl ilgi ikviens pasaules uzņēmējs atcerēsies spilgti – izaicinājumi piegādes ķēdēs, Suecas kanāla bloķēšana, "Brexit" sekas, jūras kravu pārvadājumu rekordaugstie tarifi, jūras konteineru deficīts, ostu darbību ierobežojumi. Šie un vēl citi notikumi ietekmē uzņēmējdarbības procesus visā pasaulē – katrs gads ir kā mācībstunda. Tiešsaistes platforma "MyDello", kas arī Latvijas uzņēmējiem palīdz plānot starptautiskos kravu sūtījumus, ir apkopojusi galvenās atziņas nozarē no 2021. gada, ko varam mācīties un kādus secinājumus izdarīt, lai 2022. gads un turpmākie gadi loģistikas nozarē nestu labus rezultātus.

Suecas kanāla bloķēšana

2021. gada 23. marta rītā vairāk nekā 200 000 tonnu smags konteineru kuģis "Ever Given" devās uz Roterdamas ostu, taču laikapstākļu ietekmē negaidīti uzskrēja uz sēkļa, kā rezultātā kanālā tika bloķēta kuģu satiksme abos virzienos. Visa loģistikas nozare nonāca pie secinājuma – krīzes atrisināšana nenotiks tik ātri, tāpēc loģistikas speciālistiem, par spīti radītiem sastrēgumiem uz un no Suecas kanāla, bija jāpārplāno kravu piegādes termiņi un kopā ar kravu nosūtītājiem un saņēmējiem jāmeklē alternatīvas preču nosūtīšanai. Kuģis uz sēkļa pavadīja sešas dienas un šis notikums atbalsojās arī Latvijas uzņēmumu darbībā. Atskatoties uz notikumu, tas atspoguļoja to, cik ļoti globālo piegāžu ķēdes ir neaizsargātas, jo preču kavēšanās uzņēmumiem un arī patērētājiem veicina būtisku cenu pieaugumu.

Pieaugums dzelzceļa kravu pārvadājumos

Kamēr 2021. gads spilgti iezīmēja problēmas kravu transportēšanā pa jūras ceļiem, dzelzceļš Āzijas kontinentā pavēra jaunas iespējas mūsu uzņēmējiem. Kravu transportēšanā ar dzelzceļa palīdzību galvenā priekšrocība ir salīdzinoši īsāks kravas tranzīta laiks salīdzinājumā ar jūras kravu pārvadājumiem un līdzīgu tarifu līmeni. Taču rudens sezonā, ņemot vērā augsto pieprasījumu, mēs novērojām konteineru trūkumu un kapacitātes problēmas arī dzelzceļa kravu pārvadājumos.

Taču bez izaicinājumiem dzelzceļa nozarē neiztikt – mūsu novērojumi liecina, ka uzņēmumi vairs tik daudz neizmanto Āzijas ārpakalpojumus attiecībā uz sastāvdaļām un precēm, bet gan cenšas atrast aizvietotāju no tā paša kontinenta, kurā atrodas uzņēmums – tādējādi piegādes ķēdes saīsinās. No otras puses, tas ir izraisījis strauju auto kravu pārvadājumu apjoma pieaugumu Eiropas Savienībā. Arī pašlaik autotransporta kravu pārvadājumu tarifi ir ļoti augsti.

Globālie izaicinājumi un digitalizācija

Tāpat kā citās nozarēs, arī loģistikā liela problēma ir darbaspēka trūkums. Šī problēma izgaismojās dažos lielākajos loģistikas mezglos, kā piemēram, Frankfurtē, Čikāgā un Losandželosā, kā rezultātā uzņēmumi saskārās ar vairākiem kavējumiem. Pasaule turpina šo problēmu risināt, taču izteikt prognozes tās atrisināšanā ir neiespējami.

Tajā pašā laikā loģistikas nozare turpina arī savu digitalizācijas attīstību un "MyDello" 2021. gadu ir noslēdzis ar vairāk nekā 1000 apkalpotiem uzņēmumiem no visas Baltijas. "MyDello" speciālisti – loģistikas nozares eksperti ar ilggadēeju pieredzi – operatīvi sagatavo risinājumus gaisa, jūras, sauszemes vai dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšanā. "MyDello" mērķis ir uzlabot digitālos procesus loģistikas nozarē, padarot uzņēmējiem kravas organizēšanu efektīvu un ātru.

Atskatoties uz 2021. gadu, jāsecina, ka 2021. gads ikvienam loģistikas nozares speciālistam bija viens no izaicinošākajiem, jo turpinājās arī pandēmijas izraisītās sekas. Spēja pielāgoties jebkādiem apstākļiem ir neatņemama sastāvdaļa biznesa darbības turpināšanā arī turpmākajos gados.

