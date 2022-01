'MyDello': Kā samazināt izmaksas un atvieglot savu ikdienu kravu plānošanā

Ir pirmdienas agrs rīts. Uzņēmējs Jānis, malkojot savu rīta kafiju un plānojot šīs nedēļas darbus, saņēma telefonzvanu no kolēģiem tirdzniecības nodaļā par nepieciešamību pasūtīt elektronikas komponentes no Ķīnas uz Rīgu. Uzņēmums specializējas elektronikas preču ražošanā Latvijā.

Šādās situācijās, kad nepieciešams pasūtīt kravu, Jānis ir pieradis apzvanīt vairākus loģistikas uzņēmumus un jautāt tiem kravas piegādes termiņus un aptuvenās izmaksas, ar kurām viņam rēķināties. Šo gadu laikā Jānis ir nonācis pie secinājuma –– šāda veida apzināšana maksā arī viņa laiku, kas mūsdienās aizņemtam uzņēmējam ir ļoti vērtīgs resurss. Jānis lēš, ka vidēji gada laikā viņš patērē desmitiem stundas tikai potenciālo loģistikas partneru apzvanīšanā un piedāvājuma gaidīšanā e-pastā.

Uzņēmēja mērķis ir pēc iespējas ātrāk noskaidrot potenciālās kravu transportēšanas izmaksas un piegādes termiņus, lai uzņēmumā pārdošanas procesi ne uz mirkli neapstātos. Jānis atcerējās par nesen redzētu reklāmu – Latvijā sākusi darboties digitālā platforma "MyDello", kas uzņēmējiem palīdz kravas piegādes plānot tiešsaistē ātrā un ērtā veidā. Tieši tik vienkārši!

Jau kopš 2021. gada maija līdz šim brīdim vairāk nekā 1000 uzņēmēju no visas Baltijas izmanto "MyDello" platformu ar mērķi plānot starptautiskās kravas piegādes visā pasaulē – pateicoties šim digitālajam risinājumam, uzņēmēji ne vien ietaupa finansiālus līdzekļus, bet arī savu laiku, jo platformā ir iespējams izvēlēties maršrutu, prognozēt izmaksas, izsekot savu kravu un sazināties ar pieredzējušiem loģistikas speciālistiem jebkurā brīdī.

Jānis ievada sistēmā nepieciešamo informāciju – krava maršrutā no Ķīnas uz Rīgu. Pāris sekunžu laikā mājaslapa Jānim piedāvā vairākas opcijas, no kurām viņš var izvēlēties –– transportēt ar avio, jūras vai dzelzceļa transporta veidiem. Katram no šiem veidiem ir sava cena, aptuvenais piegādes laiks Rīgā, – un tas viss rokas stiepiena attālumā!

Viena no priekšrocībām, ko Jānis novērtē, izmantojot "MyDello.com" platformu, ir ne tikai sava laika ietaupījums, bet arī izmaksu optimizācija, jo tieši viņam pašam ar viena pieprasījuma veikšanu ir iespēja saņemt konkurētspējīgāko cenu vairākiem transporta veidiem un izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu. Kad kravas rezervācija ir veikta, Jānis no "MyDello" pārstāvjiem saņem detalizētu pārskatu par savu sūtījumu – kur krava šobrīd atrodas un kāds piegādes laiks līdz Latvijai ir atlicis. Tieši izsekošanas funkcija uzņēmēju spēj nomierināt – apzinoties, ka pats var sekot līdzi informācijai 24/7, Jānis naktīs guļ mierīgi, jo zina, ka "MyDello" loģistikas speciālisti viņu atbalstīs un informēs par katru atjauninājumu.

Par "MyDello"

2021. gada maijā darbu sākusi jauna digitālā tiešsaistes platforma "MyDello", kas Latvijas uzņēmējiem vienkāršo starptautiskās piegādes ķēdes plānošanu. Uzņēmēji ar platformas palīdzību pāris sekunžu laikā var uzzināt kravu sūtīšanas izmaksas un aptuveno piegādes laiku nepieciešamajā galamērķī ārvalstīs. Platformā iespējams plānot dažādu kravu sūtījumus ar gaisa, jūras, sauszemes, tostarp dzelzceļa un kurjera transportu.

