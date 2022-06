'MyDello' klienta stāsts: uzņēmuma 'HGK Scuderia' kravu transportēšanas pieredze

Loģistikas tiešsaistes platformu "MyDello" ikdienā izmanto simtiem Latvijas uzņēmumu, kuri savām vajadzībām plāno kravu transportēšanu starptautiskā mērogā. "MyDello" pamatmērķis ir uzņēmēju un loģistikas speciālistu dinamiskās ikdienas atvieglošana. Šajā rakstā pieredzē par “MyDello” priekšrocībām dalās Latvijā populārais drifta braucējs Kristaps Blušs, autosporta detaļu ražošanas uzņēmuma “HGK Scuderia” valdes loceklis un “HGK Motorsport” komandas pilots.

Uzņēmums "HGK Scuderia" nodarbojas ar sporta automašīnu būvniecību, to detaļu un komponentu ražošanu. Proti, gandrīz visas detaļas, no kā sastāv sporta automašīna, uzņēmums piedāvā klientiem arī atsevišķi nopirkt. Klienti uzņēmumam ir no visas pasaules, taču ne visās valstīs ir atrodami efektīvi partneri laicīgai kravu nosūtīšanai, tāpēc, zinot "MyDello" darbinieku ilggadīgo pieredzi starptautisko kravu organizēšanā, uzņēmums par savu partneri izvēlējās "MyDello".

Kā stāsta K. Blušs, viņa uzņēmums "HGK Scuderia" eksportē ne tikai uz Eiropas Savienības valstīm, bet arī uz ASV, Austrāliju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Japānu, Jaunzēlandi, Ziemeļameriku un Dienvidāfriku. Eksportēšanā lielu nozīmi spēlējusi arī uzņēmuma atpazīstamība dažādās starptautiskās sacensībās – tieši sporta entuziastu intereses dēļ uzņēmums ir apguvis arvien jaunus ārvalstu tirgus.

Atbildot uz uzņēmuma vajadzībām, "MyDello" ir lielisks partneris uzņēmuma ikdienā, jo reaģē uz uzņēmuma vajadzībām, proti, straujā e-komercijas attīstība visā pasaulē liek meklēt un piedāvāt ātrākos un ērtākos kravu transportēšanas risinājumus – tieši tāpēc "MyDello" ir lieliski piemērots uzņēmumiem.

Tūlītēji risinājumi un labākā cena

Loģistikas nozarē "MyDello" ir viens no ērtākajiem risinājumiem, kā īsā laikā organizēt preču transportēšanu, sākot jau ar transporta pārredzamu un ērtu izvēli tiešsaistē, nevis ar neskaitāmiem e-pastiem un tālruņa zvaniem. K. Blušs norāda, ka "MyDello" tiešsaistes platforma uzņēmējiem sniedz vairākas priekšrocības kravu transportēšanai, kas atvieglo viņu ikdienu. Viena no galvenajām priekšrocībām ir iespēja noskaidrot tūlītēju cenu gan importam, gan eksportam, kā arī viegli pārskatīt un izvēlēties sev ērtāko transportēšanas veidu – piemēram, salīdzināt izmaksas gan avio, gan jūras pārvadājumiem.

"MyDello" palīdz uzņēmējiem ietaupīt gan savu laiku, gan naudu, samazinot kopējās loģistikas izmaksas no 15 % līdz pat 20 %, jo viss nepieciešamais – cenu piedāvājumi, transportēšanas iespējas, piegādes laiki un citi svarīgi faktori – atrodas tiešsaistē vienuviet.

"Mēs arī novērtējam, ka tiešsaistes platforma ir moderna un labi pārskatāma – mūsu profilā tiek saglabāti visi rēķini un pieprasījumu vēsture. Nākamreiz, kad veiksim kravu transportēšanas pasūtījumu, mums nekas nebūs jāmeklē, jo viss platformā atrodas vienuviet un informācija nav pazudusi. Arī citiem uzņēmējiem šīs priekšrocības būs svarīgas savā ikdienā, plānojot dažādus starptautiskos sūtījumus," stāsta K. Blušs, "HGK Scuderia" vadītājs.

Par "MyDello"

2021. gada maijā darbu sāka jauna digitālā tiešsaistes platforma "MyDello", kas Latvijas uzņēmējiem vienkāršo starptautiskās piegādes ķēdes plānošanu. Uzņēmēji ar platformas palīdzību pāris sekunžu laikā var uzzināt kravu sūtīšanas izmaksas un aptuveno piegādes laiku nepieciešamajā galamērķī ārvalstīs. Platformā iespējams plānot dažādu kravu sūtījumus ar gaisa, sauszemes, dzelzceļa un jūras transportu. Sekojiet līdzi "MyDello" jaunumiem: "LinkedIn", "Facebook", un mājaslapā.