Nākotnes roboti jau šodien! Putekļu sūcēji, kuri ar savu mākslīgo intelektu pārsteigs pat izvēlīgākos

Ideāla tīrība mājoklī, turklāt pašiem ne pirksts nav jāpakustina. Tas ir sapnis, kuru par realitāti pārvērš mūsdienu viedie putekļu sūcēji–roboti. Pasaulē vadošais Vācijas putekļu sūcēju–robotu ražotājs ECOVACS prezentē jaunās paaudzes produktu līniju DEEBOT X1, kuras galvenos modeļus "DEEBOT X1 Omni" un "DEEBOT X1 Plus" jau no 11. aprīļa varēs iegādāties arī Latvijā.

Teikt, ka ECOVACS ir spēris soli uz priekšu, būtu nepateikt neko. Uzņēmuma prezentētie jaunās paaudzes putekļu sūcēji–roboti ir kļuvuši par teju revolucionāru lēcienu uz priekšu. Iespaidīga 5000 Pa sūkšanas jauda un mazāks enerģijas patēriņš, unikāls mākslīgais intelekts, kas atpazīst daudz dažādu objektu, ļoti precīza mājokļa karšu izveidošanas sistēma, kas palīdz nodrošināt ideālu tīrību pat grūti pieejamās vietās, jauna interaktīva balss vadības funkcija un birste, kas izmazgājas un izžāvējas pati – tās ir tikai dažas jaunās paaudzes ECOVACS DEEBOT X1 putekļu sūcēju–robotu priekšrocības, kuras patiešām novērtēs ikviens.

Modernu tehnoloģiju un unikāla dizaina kombinācija

Apskatot DEEBOT X1 putekļu sūcējus–robotus pirmo reizi, skatienu saista to dizains. Visa DEEBOT X1 sērija izceļas ar minimālistisku, taču vienlaikus ļoti greznu dizainu, kuru ECOVACS radīja, sadarbojoties ar prestižo Dānijas uzņēmumu JACOB JENSEN DESIGN.

Īpaša uzmanība ir pievērsta ne tikai formai, bet arī materiālu kvalitātei. Jaunās paaudzes robotu vāciņi ir ražoti no nerūsējošā tērauda, kas tiek pievilkts pie korpusa ar magnēta starpniecību, tādējādi nodrošinot īpaši vieglu aizvēršanu. Uzmanība ikvienai detaļai – tieši tā var raksturot jauno ECOVACS DEEBOT X1 sēriju, kuru novērtēs arī visizvēlīgākie klienti.

Jaudīgākie putekļu sūcēju–robotu kategorijā

Visiem DEEBOT X1 modeļiem ir putekļu sūcēju–robotu kategorijā maksimālā sūkšanas jauda – 5000 Pa. Šis pilnveidojums nodrošina daudz lielākas platības un efektīvāku dažādu grīdas segumu tīrīšanu. Neskaitot standarta putekļu sūkšanu un grīdas mazgāšanu, jaunie modeļi savāc lielākus netīrumus un likvidē arī vecus traipus.

Putekļu sūcēji–roboti ar pašattīrīšanās staciju

DEEBOT X1 modeļi ar pašattīrīšanās staciju pacels mājokļa tīrīšanas pieredzi pilnīgi jaunā līmenī. Visu procesu – no tīrīšanas līdz putekļu iztukšošanai – veic pats robots.

Izvēloties "X1 Plus" modeli, varēsiet būt pilnīgi droši, ka mājoklī valdīs ideāla tīrība, un līdz 60 dienām nelauzīt galvu par robota tīrīšanu. Pateicoties modernajai integrētajai "OZMOTM Pro" mazgāšanas funkcijai, mazgāšanas birste veic 600 vibrāciju minūtē. Šī funkcija imitē grīdas mazgāšanu un pulēšanu ar rokām, tāpēc jaunās paaudzes robota veiktā darba kvalitāte neatpaliek no roku darba. Robots, kuram piemīt liela 5000 Pa sūkšanas jauda, pabeidzis savu darbu, tikai 10 sekunžu laikā pats iztukšos sasūktos putekļus.

Tiem, kuri meklē vēl vairāk ērtību un viedo tehnoloģiju risinājumus, noteikti patiks tas, ko piedāvā "X1 Omni" modelis. Tas ne tikai efektīvi sūc un savāc lielākus netīrumus, robotam ir arī divas speciālas šķiedras birstes, kuras mazgāšanas laikā veic 180 apgriezienus minūtē. Apaļās formas birstes, rotējot ap savu asi un vienlaikus ar lielu jaudu kustoties augšup un lejup, nodrošina efektīvu lipīgu, ļoti vecu traipu likvidēšanu. Bet svarīgākais, netīrās birstes nav jāmaina. Atgriezies viedajā bāzes stacijā, putekļu sūcējs–robots pats izmazgā birstes un piepilda ūdens tvertni ar tīru ūdeni, kas ir nepieciešams rūpīgai grīdas mazgāšanai. Turklāt, pabeidzot darbu, birstes tiek ne tikai izmazgātas, bet arī izžāvētas ar karstā gaisa plūsmu.

Unikālā mākslīgā intelekta tehnoloģija nodrošina maksimālu rezultātu

Jau iepriekšējie DEEBOT modeļi izcēlās tirgū ar modernu mākslīgo intelektu un ļoti precīzu karšu sistēmu. Neskatoties uz to, ražotājs turpina investēt viedo tehnoloģiju pilnveidošanā un ar katru jauno sēriju sper vēl vienu soli uz priekšu. DEEBOT X1 roboti nav izņēmums. Visos DEEBOT X1 modeļos ir integrēta pilnīgi jauna AIVITM 3D tehnoloģija, kas ļauj robotam pašam pieņemt pareizus lēmumus un veikt darbu tik kvalitatīvi, it kā to darītu cilvēks.

3D lāzera objektu konstatēšanas, "Orizon GAI" tehnoloģija, kas pirmo reizi izmantota putekļu sūcēju rūpniecībā, un integrētais RGBD sensors palīdz robotam atpazīt un izvairīties no vēl vairāk objektiem, kas negaidīti uzrodas tā ceļā, kā arī nodrošina raitu tā darbību pilnīgā tumsā. Tāpēc, ja būs gadījies nevietā atstāt zeķes, čības, rotaļlietas vai citus priekšmetus, varat būt droši, ka tie, kā arī mēbeles, aizkari vai vadi netiks sabojāti, un robota darbs netiks traucēts.

DEEBOT X1 roboti ļoti precīzi skenē telpu, saplāno kustības trajektoriju un pielāgojas sarežģītam telpas izkārtojumam, kā arī nodrošina ideālu visu, pat grūtāk aizsniedzamo, zonu tīrību. Jūsu ērtībām – roboti pat atpazīst, vai telpā atrodas cilvēks, un vispirms tīra tās telpas, kurās cilvēku nav. Turklāt sistēma pati var noteikt istabas veidu – viesistaba, guļamistaba vai vannas istaba – un, ņemot to vērā, izvēlēties labāko, šai telpai piemērotāko tīrīšanas plānu. Putekļu sūcēja–robota uzdevumus var mainīt attālināti ar "ECOVACS HOME" lietotnes starpniecību. Tajā tiek attēlota detalizēta jūsu telpu karte 3D formātā.

Jaunās paaudzes putekļu sūcēji–roboti tiek vadīti ar balsi

ECOVACS savos jaunajos DEEBOT X1 sērijas modeļos ir integrējis unikālu, interaktīvu balss vadības tehnoloģiju "YIKO Voice Assistant". Savienojot to ar robotos instalēto videonovērošanas funkciju, ECOVACS lietotājiem sniedz iespēju pilnībā vadīt robota darbu un veidot ļoti precīzus uzdevumus ar balsi, norādot konkrēti kurā vietā telpā un kura funkcija robotam ir jāveic. Aizmirstiet par pogu spaidīšanu un sarežģītiem iestatījumiem, jo DEEBOT X1 robotiem visus tīrīšanas uzdevumus var deleģēt tā, kā jūs to darītu, sarunājoties ar cilvēku, – vienkārši pasakot.

Iztīra neiedomājamu platību – gada laikā var iztīrīt Berlīni 5 reizes

ECOVACS – putekļu sūcēju–robotu tirgus līderis, kurš veido jaunas tendences un spēj apmierināt patērētāju vajadzības. To pierāda arī ik gadu strauji augošais pieprasījums pēc šā ražotāja modeļiem. ECOVACS produktus izmanto jau vairāk nekā viens miljons ģimeņu visā pasaulē. Viņu iegādātie putekļu sūcēji–roboti katru gadu iztīra teju 5000 km2 lielu platību – piecas reizes lielāku nekā Vācijas galvaspilsēta Berlīne.