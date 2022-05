Natura Siberica - Eiropā ražotā dabīga kosmētika

Baltijas valstis ir bagātas ar burvīgo dabu un ideālo klimatu, lai varētu vākt augus un ražot organisko un dabīgo kosmētiku. Pavisam tuvu – Tallinā atrodas EuroBio Lab OÜ ražotne, kura ražo pasaulē slaveno kosmētiku Natura Siberica, kā arī citu zīmolu dabīgās kosmētikas produktus. Zīmola menedžere Alla Grits atbildēja uz dažiem jautājumiem un pastāstīja par zīmolu un tā vērtībām.

Pastāstiet par jūsu zīmolu un par tā produktiem?

EuroBio Lab ir Igaunijas uzņēmums, kas specializējas dabiskās un organiskās kosmētikas produktu ražošanā, kuri tiek ražoti saskaņā ar visaugstākajiem Eiropas standartiem un vienlaikus var lepoties ar pieejamām cenām.

Mūsu produkti ir pārstāvēti 91 valstī, tostarp Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Austrālijā, Honkongā u. c. Produkti nesatur minerāleļļas un parafīnu, BHT-BHA, EDTA, parabēnus, formaldehīdu un formaldehīda atvasinājumus!

Kādi sertifikāti ir piešķirti Jūsu produktiem?

Mūsu ražotne ir sertificēta saskaņā ar starptautisko kvalitātes sistēmu ISO 9001 un ISO 22716 (LRP). Produktu tīrību apstiprina galvenie Eiropas eko un bio kosmētikas sertifikāti ECOCERT, ICEA, BDIH, Soil Association un COSMEBIO. Katrs augu apstrādes un sastāvdaļu iegūšanas posms ir sertificēts saskaņā ar COSMOS standartu. Gandrīz visi mūsu produkti ir draudzīgi vegāniskam dzīves stilam un tos atbalsta Vegan Society. Mēs ražojam vistīrāko un dabīgāko kosmētiku.

Kāpēc Jūs ieinteresēja ražošana tieši Igaunijā?

2014. gadā Eurobio Lab nolēma izveidot Igaunijā pirmo unikālo saimniecību Sāremā salā, kurā audzē retos augus. Sāremā augi cieš no mežonīgiem vējiem, tāpēc tiem piemīt īpašas aizsargājošas īpašības, kas ir ļoti noderīgas kosmētikas līdzekļos. Eurobio Lab ir ilgi un ļoti rūpīgi pētījusi Sāremā salu, lai atrastu piemērotu vietu unikālu augu sastāvdaļu audzēšanai un mūsu dabīgās kosmētikas ražošanas attīstībai. Un Tellustes muiža ir ideāli piemērota visām mūsu ražotnes vajadzībām, jo tā ietver labāko no salas kultūras un dabas īpatnībām.

Mēs ievācam savvaļas augus un ogas Sāremā ar vietējo iedzīvotāju sadarbību. Mēs vācam augus Igaunijas valstij piederošajos mežos no maija līdz oktobrim zem stingras valsts vides aģentūras kontroles. Mēs vācam pelašķus, nātres, prīmulas, Islandes sūnas, ģerānijas, kalnu oša ogas, egļu un priežu skujas, akvilēģiju, miltenes, papardes, brūklenes, avenes un meža zemeņu lapas.

Pastāstiet par jaunumiem no EuroBio Lab un kur tos var iegādāties Latvijā?

Eurobio Lab produkti Latvijā ir pieejami Siberika veikalos. Ir pieejami vispapulārākie produkti no Organic Shop, Dr. Konopka's, Organic Kitchen, Natura Estonica un Natura Siberica zīmoliem.

Jaunumi kurus gribētu izcelt – Blueberry Siberica – sejas kopšanas sērija no savvaļas mellenes, Oblepikha C-berrica sejas kopšanas sērija no smiltsērkšķu ogām, ICE Professional 6 specializētie matu kopšanas komplekti, kā arī mūsu visjaunāko serumu un acu kopšanas līdzekļu produkti no LabBiome.

BLUEBERRY SIBERICA

Jaunā Natura Siberica sejas kopšanas sērija, kuras pamatā ir savvaļas zilganās mellenes un kuras ir bagātinātas ar spēcīgām Sibīrijas augiem (kuri izdzīvo skarbā Sibīrijas klimatā, tāpēc tiem piemīt retas īpašības) ir slavena ar brīnumaini dabīgām ādas kopšanas un skaistuma saglabāšanas īpašībām - palīdz atjaunot ādu, mazina kairinājumu un iekaisumus, dziļi mitrina un mīkstina ādu.

SAVVAĻAS VULKĀNISKĀS MELLENES

Savvaļas vulkāniskās mellenes, kuras aug skarbos apstākļos, satur ļoti daudz vērtīgo antioksidantu antocianīnu. Mellenes ir bagātas arī ar beta karotīnu un B grupas vitamīniem, kas piešķir ādai mirdzumu, padara to mitrinātu un gludu.

OBLEPIKHA C-BERRICA PROFESSIONAL

Šī kolekcija ir turpinājums mūsu labi pazīstamajai Oblepikha profesionālajai ķermeņa un matu kopšanas līnijai. Balstoties uz Oblepikha Professional produktu panākumiem visā pasaulē, mēs radām sejas kopšanas produktus, kuru pamatā ir burvīgas ogas – smiltsērkšķi, kuri bagātināti ar spēcīgu antioksidantu - C vitamīnu un citiem vitamīniem (A, E, B5), Jūsu ādai nepieciešamajām AHA/BHA skābēm, tostarp glikolskābi, pienskābi, salicilskābi un citām. Galvenais ieguvums ir ādas dabiskā mirdzuma un tīrības nodrošināšana un uzturēšana.

SMILTSĒRKŠĶI

Šī apbrīnojamā Sibīrijas oga jau gadsimtiem ilgi tiek izmantota skaistumkopšanas procedūrās. Tā ir visbagātākais dabiskais vitamīna C avots. Organiskais smiltsērkšķu hidrolāts veicina ādas vispārējā stāvokļa uzlabošanos, palielinot tās elastību un mitrināšanu.

ICE PROFESSIONAL by Natura Siberica

6 unikālas pieejas matu kopšanai! Sērijas produktu efektivitāti nodrošina Sibīrijas zāļu bio ekstraktu ārkārtas īpašības, ko mēs iegūstam ar mūsu pašu patentētu krioenzīmiskās ekstrakcijas metodi. Bioplazma ir unikāla augu šūnu sula ar lieliskām īpašībām: tā satur 10 reizes vairāk aktīvo sastāvdaļu, makro un mikroelementu, vitamīnu un organisko skābju nekā ekstrakti, kas iegūti ar citām metodēm. Intensīva galvas ādas kopšana visiem matu tipiem. Skaisti, spīdīgi un spēcīgi mati sākas ar veselīgu galvas ādu.

Lab Biome by Natura Siberica

Visjaunākā sejas kopšanas dabīgā sērija, kuras pamatā ir unikāli postbiotiski aktīvie un fermentētie savvaļas ogu ekstrakti, kuri pielāgojas jūsu ādas individuālajām vajadzībām un palīdz imunitātei. Šie ekstrakti palīdz uzturēt ādas mikrobiomu, kā arī palīdz aizsargāt jūtīgu sejas ādu no vides ietekmes, uzlabo ādas mirdzumu un reģenerāciju, uztur ādu veselīgu un palīdz atjaunot tās dabisko jaunību. Sērijā Jūs varēsiet atrast produktus piemērotus ādai zem acīm – hidrogela patčus un serumus, kā arī produktus kopējai kopšanai.