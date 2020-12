Nekustamie īpašumi vai investīciju zelts. Apskats no 'Money Express'

Iepriekšējā rakstā mēs analizējām to, kur izdevīgāk ieguldīt brīvos līdzekļus — investīciju zeltā vai akcijās.

Šodien jūsu uzmanībai piedāvājam ieguldījumu zeltā vai nekustamajā īpašumā salīdzinājumu. Mēs apzināti orientējamies uz tā saukto "vidusslāni" – cilvēkiem, kam ir salīdzinoši nelieli iekrājumi un kuri uztraucas par to, lai nepazaudētu savus naudas ietaupījumus un lai tie nekļūtu mazvērtīgāki, bet tieši otrādi – lai tos saglabātu vai pat palielinātu.

Domājot par investīcijām nekustamajā īpašumā, mēs vērtējam šo lēmumu no tāda cilvēka pozīcijām, kurš ir gatavs izskatīt iespēju nopirkt standarta divistabu dzīvokli (saskaņā ar statistikas datiem, tieši divistabu dzīvokļi ir pats populārākais nekustamā īpašuma tirgus pirkšanas/pārdošanas segments) kā savu līdzekļu saglabāšanas variantu, nevis no profesionāla investora pozīcijām, kuram ieguldījumi nekustamajā īpašumā ir profesija.

Saskaņā ar viena no vecākā Latvijas nekustamā īpašuma jomā strādājošā uzņēmuma "Latio" datiem (http://latio.lv/lv/pakalpojumi/tirgus-analize/majoklu-tirgus/174/2-majoklu-tirgus-parskats-2020-h1-v2.pdf ) Rīgā sērijveida apmēram 40 kvadrātmetru liels divistabu dzīvoklis, ja kvadrātmetra cena ir 935 eiro, izmaksās apmēram 37 400 eiro. Taču, ja vēlaties iegādāties dzīvokli jaunbūvē, tad cena par kvadrātmetru būs jau 1900 eiro, bet divistabu dzīvokļa platība jaunbūvē – jau 50 kvadrātmetru, tādējādi jūsu pirkums maksās jūtami vairāk – apmēram 95 000 eiro.

Tostarp jums nāksies samaksāt no 500 līdz 1500 eiro kā nodevu par nekustamā īpašuma iegādi 2 % apmērā no tā kadastrālās vērtības. Maz ticams, ka iegādātais nekustamais īpašums, ja jūs uzskatāt to par investīciju projektu, būs gatavs izīrēšanai tūlīt pēc tā iegādes. Jums nāksies ieguldīt vēl vismaz 3000 līdz 10 000 eiro mēbeļu un mājsaimniecības tehnikas iegādei, kā arī remontam. Ja nu Jums šķiet pievilcīga ideja izīrēt dzīvokli kā apartamentus uz diennakti, izmantojot tādus populārus portālus kā booking.com vai airbnb.com, nāksies atbrīvoties vēl no pāris tūkstošiem eiro, lai sagādātu traukus, gultasveļu un citas vajadzīgās pirmās nepieciešamības lietas. Tādējādi, lai uzsāktu šo biznesu, Jums būs jāiegulda no 40 līdz 100 tūkstošiem eiro. Tas ir visai aptuvens aprēķins, neietverot jurista, notāra un māklera pakalpojumus, kā arī darījuma konta izmaksas bankā.

Ko galu galā iegūsiet? No tās pašas "Latio" atskaites redzams, ka tipveida divistabu dzīvokļa vidējā nomas maksa Rīgā ir apmēram 380 eiro mēnesī, jaunajos projektos šī cena var būt 450–600 eiro. Taču jāņem vērā tas, ka šajā vidējā cenā ietilpst arī darījumi par prestižu dzīvokļu izīrēšanu klusajā centrā un Vecpilsētā, kā arī mikrorajonos. Tas nozīmē, ka reālā dzīvokļa nomas maksa varētu būt apmēram 280–320 eiro mēnesī. Samērā nesen aktīvi attīstījās apartamentu izīrēšana uz diennakti, kad dzīvokli bija reāli iespējams izīrēt par 20–30 eiro diennaktī, taču pandēmijas dēļ šis bizness šobrīd praktiski ir pilnībā miris, un ilgtermiņa īres tirgū ir parādījies daudz tādu dzīvokļu, kuri pirms tam tika izīrēti uz diennakti, kas arī nevieš optimismu. Tostarp jāsaprot, ka izīrēšana uz diennakti ir sarežģīts un resursietilpīgs bizness, nepārtraukti jākontaktējas ar klientiem, jāatbild uz viņu vēlmēm, jāuztur dzīvoklis tīrs, tas jāsakopj, jāmazgā veļa un jābūt vienmēr gataviem uz negaidītām situācijām ar nepazīstamiem viesiem. Nedomāju, ka šī uzņēmējdarbība der viena dzīvokļa īpašniekam – tas nebūt nav vienkārši.

Tostarp, ja esat likumpaklausīgs pilsonis, obligāti būs jāreģistrē jūsu nomas līgums VID un jāmaksā nodoklis 10% apmērā no saņemtās nomas maksas. Nedrīkst aizmirst arī to, ka Latvija ir valsts ar visaugstāko nekustamā īpašuma nodokļu likmi Baltijā, un tiek plānota būtiska nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības palielināšana (atsevišķos gadījumos 2–3 reizes), kas izraisīs būtisku šī nodokļa pieaugumu no 2022. gada. Dažos gadījumos jau tagad nekustamā īpašuma nodoklis "noēd" līdz 10% no īres maksas gada ieņēmumiem, un šis skaitlis var pieaugt vēl 2–3 reizes.

Jāsaprot, ka ne vienmēr izdodas izīrēt dzīvokli uzreiz un uz ilgu laiku, ļoti bieži tas prasa nedēļas un pat mēnešus, kuru laikā jums pašam būs jāmaksā rēķini par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokļi. Nu un vēl "ķirsītis uz tortes" – ļoti bieži īrnieki izrādās negodprātīgi maksātāji, viņiem rodas īres parādi, vienlaikus viņi gadiem var turpināt dzīvot Jūsu dzīvoklī, kamēr nedabūsiet tiesas lēmumu par viņu izlikšanu. Izlikt viņus no dzīvokļa var tikai tiesu izpildītājs (par atsevišķu samaksu), bet pats tiesas spriedums par parāda piedziņu vēl nedod nekādu garantiju, ka Jūs šo parādu atgūsiet. Tāpēc jautājums – vai esat gatavs visām šīm grūtībām? Un vai tā Jūs iztēlojaties personīgo ietaupījumu saglabāšanu? Mēs esam pārliecināti, ka daudzi no Jums vienkārši nav gatavi šādām grūtībām. Piekrītiet, ka, ja jau vēlaties uzsākt nekustamā īpašuma izīrēšanas biznesu, visticamāk, jādomā vismaz par vairāku objektu iegādi.

Kas ir interesanti – saskaņā ar statistikas datiem, sērijveida dzīvokļu cenas Rīgā visa 2020. gada laikā nepārtraukti samazinās, jaunu dzīvojamo platību cenas tāpat īpaši neceļas, daudzi attīstītāji vispār iesaldējuši jaunu daudzdzīvokļu māju celtniecības uzsākšanu galvaspilsētā līdz "labākiem laikiem". Bet, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ilggadējo Latvijas un Rīgas iedzīvotāju skaita samazināšanos, maz ticams, ka nekustamā īpašuma tirgus cenas pēkšņi sāks augt un sasniegs 2007.–2008. gada maksimālos rādītājus.

Kas attiecas uz ieguldījumiem zeltā, Jūs par saviem 40 000–100 000 eiro mierīgi varat nopirkt 0,75–1,5 kg zelta 50 un 100 gramu lietņos (tieši šie divi lietņu veidi ir vispopulārākie klientu vidū), un tie būs tikai 15 līdz 30 lietņi, kas aizņems pavisam maz vietas.

Jebkurā brīdī varēsiet savus lietņus un monētas pārdot. Saskaņā ar statistikas datiem tikai pēdējā gada laikā vien zelta cena ir izaugusi par vairāk nekā 22,86 %, un, kā rāda gadsimtu pieredze, krīzes laikā zelta cena tikai pieaug.

Salīdziniet ieguldījumu nekustamajā īpašumā un investīciju zeltā nosacījumus un pieņemiet pareizo lēmumu.

