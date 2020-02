Neļauj peldošiem plankumiem ierobežot Tavu redzi

Oftalmoloģijā to dēvē par acs stiklveida ķermeņa apduļķošanos, bet ikdienas sarunās bieži vien dzirdam, ka daudzi ikdienā sadzīvo ar "mušiņām acīs", peldošiem "duļķiem", "diedziņiem" vai plankumiem. Lielākajai daļai cilvēku peldošie plankumi ir neliels apgrūtinājums, bet dažiem tā var būt nopietna problēma, kas var bojāt redzi un būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti.

Kopš 2019.gada nogales Latvijā ir pieejama jaunākā metode, kas var atbrīvot no šiem redzes traucēkļiem – acs stiklveida ķermeņa dzidrināšanas lāzerterapija jeb vitreolīzes terapija.

Vitreolīzes lāzerterapija ir plaši izmantota Eiropā, Latvijā līdz šim vēl nebija pieejama, bet Baltijā šobrīd ir pieejama tikai Lietuvā. Kas ir šie acu apduļķojumi, kam un kādēļ tie rodas, un kādos gadījumos jaunā lāzerterapija var atvieglot ikdienas dzīvi konsultē Dr. Lūkina acu klīnikas vadītājs un acu ķirurgs Dr. Fēlikss Lūkins un lāzeroftalmoloģe Dr. Žanna Artiņa.

Kas ir acu apduļķojumi.

Acs stiklveida ķermenis ir dzidra, želejveidīga viela, kas piepilda acs dobumu starp lēcu un tīkleni.

Šī želejveida viela ir pilnīgi caurspīdīga, bet acīm novecojot tā var pasliktināties, zaudējot savu formu un sašķidrinoties. Pazūdot stabilajam stiklveida ķermenim, kolagēna šķiedras sabrūk un sasaistās, veidojot kopīgas šķiedras. Tieši šīs šķiedras met ēnas uz tīkleni un izskatās kā plankumi, līnijas vai zirnekļu tīkli, ko bieži sauc par „mušiņām".

Daudzos gadījumos acs novecošanās laikā tās stiklveida ķermenis var pilnībā atdalīties no tīklenes. Šis process ir pazīstams kā stiklveida ķermeņa atslāņošanās. Bieži tas ir saistāms ar pēkšņu acs apduļķojumu skaita palielināšanos un zibeņošanu.

Kam draud acs stiklveida ķermeņa apduļķošanās?

Acs stiklveida ķermeņa apduļķošanās var skart jebkuru bez vecuma ierobežojuma, bet biežāk rodas miopijas (tuvredzīgiem) pacientiem, pēc 50 gadu vecuma var parādīties pēc zibšņiem, kā arī pēc acu traumām vai iekaisumiem.

Katrs pats spēj sev noteikt vai to skar acs stiklveida ķermeņa apduļķošanās, pretēji citām slimībām, piemēram, mākulas deģenerācijai, kur agrīnā stadijā pacienti paši nejūt redzes zudumu. Svarīgi ir nejaukt peldošos plankumus acu priekšā ar citām slimībām, kuru dēļ ir redzes problēmas.

Acs stiklveida ķermeņa apduļķojuma gadījumā plankums ir peldošs, kustīgs, tas vienmēr sekos līdz acs kustībām, sekos līdz skatienam. Tādēļ migla, kas, piemēram, ir raksturīga vecuma mākulas deģenerācijai vai kataraktai, nav peldošs plankums. Peldošie plankumi var būt dažāda izmēra un formas, pelēkā vai melnā krāsā. Tie nepazūd pēc pilienu lietošanas.

Kam var veikt lāzerterapiju?

Ne visos gadījumos ir iespējams veikt acs stiklveida ķermeņa dzidrināšanas lāzerterapiju. To ietekmē gan apduļķojumu atrašanās vieta acs stiklveida ķermenī, gan to izmērs. Tādēļ tiem, kuri acu priekšā redz peldošus plankumus, neatkarīgi no to formas vai izmēra, ir jādodas pie acu ārsta un padziļināti jāpārbauda acs tīkleni, lai noteiktu ārstēšanas iespējas.

Kā tiek ārstēti peldošie plankumi.

Lāzerterapija tiek veikta lāzeroftalmologa kabinetā. Terapija nav sāpīga, un pēc tās var turpināt ierasto ikdienu jau bez apduļķojumiem! Terapijas laikā pacientam ir mierīgi jāsēž un jāskatās vienā punktā, kamēr ārsts ar lāzeru šķeļ peldošos apduļķojumus.

Procedūras laikā ar īpaša nanosekunžu lāzera impulsiem peldošie apduļķojumi tiek sašķelti gāzē, tādējādi tiek novērsts (vai samazināts) peldošu plankumu izraisītais redzes diskomforts, ar mērķi panākt funkcionālu uzlabojumu, kad ierastās ikdienas aktivitātes vairs neierobežo acs apduļķojumi. Terapija ir minimāli invazīva un var aizkavēt vai novērst operācijas nepieciešamību.

Viena ārstēšanas sesija var ilgt no 15–45 minūtēm. Sesijas ilgumu ietekmē apduļķojumu daudzums un lielums, to atrašanās vieta stiklveida ķermenī, un pacienta spēja mierīgi sēdēt un skatīties vienā punktā. Lielu apduļķojumu gadījumā var būt nepieciešama atkārtota sesija.

Vairāk par jauno ārstēšanas terapiju lasiet https://www.acuklinika.lv/pakalpojumi/stiklveida-kermena-dzidrinasana/