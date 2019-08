Neslēp rētas, dziedē tās

Brūcei ļaujot sadzīt pašai par sevi, neprognozējami var veidoties neglīta rēta un bojāt gan tavu izskatu, gan pašsajūtu. Tāpēc jau laikus parūpējies par rētu, to pareizi kopjot! kā pareizi kopt rētas, stāsta dermatoloģe Kristīne Kalniņa (bij. Zabludovska).

Kas īsti ir rētas, kā tās veidojas?

Rētas ir normāla dzīšanas procesa sastāvdaļa – dzīšanas procesā radušies ādas bojājumi, kuru iemesls ir ķirurģiska iejaukšanās, kāda slimība, negadījums vai trauma. Rētas var būt normotonis­kas – tādas, kas dzīst bez piepacēluma, ādas līmenī. Taču mēdz gadīties, ka ādas atbildes reakcija uz traumu ir pārāk liela, veidojas piepaceltas rētas vai tā dēvētās keloīdrētas, kas iziet ārpus brūces robežām.

Kādi ādas bojājumi rada paliekošākās rētas?

To, vai rēta būs tikpat kā nemanāma vai, tieši pretēji, ļoti izteikta, nosaka ne tikai ādas un organisma īpatnības, bet arī tas, kā rētas iegūtas. Daudz kas atkarīgs no rētas veida, lokalizācijas un dziļuma. Jo virspusējāks bojājums, jo rēta sadzīst labāk; jo dziļāks bojājums, jo izteiktāka rēta. Tiesa, prognozēt, kāda veidosies rēta, arī nav iespējams. Biežākie rētu gūšanas veidi ir traumas, apdegumi un griezieni.

Jāņem vērā, ka rētošanās process vienmēr būs izteiktāks pēc apdegumiem. Īpaši izteiktas būs arī rētas, kas radušās uz sejas, kakla un dekoltē zonā. Rētas slikti dzīst un veidojas arī ķermeņa kustīgajās vietās, piemēram, pie locītavām. Kustīguma dēļ rēta visu laiku tiek iestiepta un tāpēc sliktāk dzīst, kas, protams, nepaliek bez sekām.

Pacienti nereti saka: vai, cik labi, ārsts mani izoperēja, nepalika rēta. Vai, tieši pretēji, ārsts esot izoperējis slikti, tāpēc palikusi liela rēta. Operāciju var veikt labākais ķirurgs, bet dzīšanas īpatnību dēļ tā var veidoties ne tik glīta, kā gribētos. Piemēram, rētas sliktāk veidojas tad, ja bijusi liela trauma vai grieziens un, to šujot, tiek radīts pārāk liels iestiepums. Āda tam pretojas, un rēta veidojas vēl platāka.

Tāpat arī ķeizargrieziena gadījumā – rēta var izveidoties smalka kā matiņš, bet var notikt arī pretējais. Gadās, ka rēta vidusdaļā veidojas bieza un neglīta, bet galos – glīta un smalka. Viss atkarīgs no ādas atbildes reakcijas uz traumu. Turklāt šī reakcija nekad nav iepriekš paredzama. Vienreiz rēta var veido­ties bez piepacēluma, glīta. Nākamajā reizē var rasties neglīta keloīdrēta.

Jāatceras, ka rētas var veidoties, arī veicot tetovējumu vai pīrsingu. Praksē bijuši gadījumi, kad paciente vēlējusies vairākus pīrsingus. Trīs caurumi sadzijuši bez problēmām, bet ceturtais sarētojies. Arī tetovējumus noņemot, var rasties problemātiskas rētas, un ir gadījumi, kad, jau veicot tetovējumu, veidojas nepatīkams sarētojums. Jo pēc būtības tetovējums arī ir trauma. Šī ir samērā reta problēma, tomēr tā var gadīties. Īpaši, ja cilvēkam ir atgrūšanas reakcija uz konkrēto pigmentu. Nevis tāpēc, ka pats pigments būtu kaitīgs, bet tāpēc, ka āda uz to jutīgi reaģē.

Vai rētas var ārstēt, lai tās samazinātu?

Jebkura grieziena vietā var būt vienkārša līnija – āda normāli, ne pārmērīgi atbildēja uz traumu un sadzi­ja. Bet, ja āda sāk reaģēt pārmēru, rodas problēmas. Dermā atrodas šūnas fibroblasti, kas ražo visu dermas saturu: kolagēnu, elastīgās šķiedras, hialuronskābi utt. Traumas gadījumā pastiprināti reaģējot, tās pārmērīgā daudzumā saražo kolagēnu, līdz ar to veidojas striķveidīgas, biezas rētas. Bet var notikt arī pretēja reakcija, piemēram, pēc bērnībā pārslimotām vējbakām vai pusaudža vecumā pārciestas aknes var veidoties tā dēvētās mīnusa rētas – tādi kā iespiedumi ādā.

Mēs rētas varam ietekmēt, mīkstināt, slīpēt, uzlabot, bet ne pilnībā likvidēt. Sevišķi, ja ir īsta dziļa, bieza rēta, to pilnībā likvidēt nav iespējams. Uzlabot gan. Ja ir plaša apjoma rētas, kas traucē kustībām, iespējams veikt ādas transplantāciju.

Mēdz gadīties, ka rētas traucē, ierobežo kustību mobilitāti. Taču visvairāk cilvēkus, protams, satrauc rētas atklātās vietās: uz sejas, rokām, dekoltē.

Ko vajadzētu darīt, lai rētas veidotos pēc iespējas nemanāmākas?

Svarīgi atcerēties: traumas vietā jāļauj izveidoties krevelei un nedrīkstētu pieļaut tās noplēšanu. Jāgaida, kad krevele nokritīs pati. Kāpēc tas tik svarīgi? Pirmkārt, ar kreveli noplēšam aizsargslāni, kas mūs pasargā no infekcijām. Otrkārt, krevele uz ādas ir kā dabīgs plāksteris, kas nodrošina ādai pietiekamu mitruma līmeni traumatizācijas vietā. Ja ādas augšējā slānī epidermā mitruma ir pietiekami daudz, kolagēns parasti ražojas normas līmenī. Aptiekā nopērkams silikonu saturošs gels rētu ārstēšanai. Kāda ir tā iedarbība uz rētaudiem? Skaidrs, ka pēc traumas gūšanas vai operācijas agri vai vēlu rēta sadzīs, taču jautājums – kā? Kāda šī rēta izskatīsies, un vai cilvēkam tās dēļ neradīsies kompleksi, diskom­forts? Pēc tāda paša principa kā krevele darbojas arī silikona gels, kas palīdz rētai sadzīt ātrāk un labāk. Šūnas komunicē savā starpā, un mēs ar savu rīcību varam šo komunikāciju nomākt vai pastiprināt. Brīdī, kad notiek trauma, šūnas keratinocīti sūta signālu uz zemākajiem slāņiem – ir trauma, tātad mums ir pārāk liels ūdens zudums. Fibroblasti šajā brīdī sāk ražot kolagēnu. Ja brūcei uzziež silikona gelu, tiek bloķēta ūdens iztvaikošana, keratinocīti nomierinās un fibro­blastiem neliek strādāt tik daudz. Līdz ar to ir daudz mazāka varbūtība, ka veidosies pastiprināta rēta.

Kā lietot silikona gelu?

Būtiski uzsākt tā lietošanu brīdī, kad brūce ir sadzijusi. Principā divas nedēļas pēc tam, kad brūce slēgusies, ikviens cilvēks profilaktiski var sākt lietot silikona gelu. Gels gan pasargās no ūdens iztvaikošanas, gan nodrošinās to, ka brūces vietā neveidojas fibrozie audi. Silikona gela lietošana svarīga arī tāpēc, ka regulāra tā lietošana nodrošina – kolagēna šķiedras rētas vietā veidojas paralēli, mazos kūlīšos, nevis saaug haotiski. Kāpēc tas tik svarīgi? Ja kolagēna šķiedras veidojas haotiski, tas rada spiedienu uz nervgaļiem un bieži vien pacien­tam rētu vietās ir sāpes, neciešama nieze.

Profilaktiski uzsākot silikona gela lietošanu, rēta jau uzreiz ir gan mīkstāka, gan plakanāka, gan ātrāk kļūst gaišāka, nav tik sarkana. Arī nieze un dedzināšana brūces vietā ir stipri mazāka vai tās nav vispār. To vislabāk zina cilvēki, kam veselības problēmu dēļ veiktas atkārtotas operācijas.

Cik bieži un ilgi jālieto silikona gels?

Tas jāuzziež divas reizes dienā, un ieteicamais lietošanas laiks ir vismaz divi mēneši. Tomēr, tā kā rētas nobriešanas laiks ir trīs līdz seši mēneši, atkarībā no traumas, iesaku pacientiem lietot tera­piju trīs līdz sešus mēnešus. Savukārt tiem, kam jau ir tendence uz biezu rētu veidošanos, – pat gadu. Noteikti to vajadzētu lietot, piemēram, sievietēm pēc ķeizargrieziena un krūšu palielināšanas vai samazināšanas operācijām. Gels veido neredzamu pārklājumu virs rētas, atjauno normālu ādas barjeras funkciju, divu triju mēnešu laikā samazina rētas lielumu un krāsu. Vietā, kur gels uzklāts, āda šķiet zīdaini maiga, un, tā kā gels ir caurspīdīgs, virs tā var klāt kosmētiku. Ērti ir tas, ka silikona gels ātri nožūst un nav taukains – nesmērē drēbes.

Iesaku turēt gelu mājas aptieciņā un lietot, tiklīdz radusies rēta pēc kādas traumas, iegriezuma vai apdeguma. Šis ir pirmās izvēles preparāts jebkuras rētas gadījumā. Un jau pēc tam, ja tomēr izrādās, ka rēta nav tik glīta, kā gribētos, to iespējams slīpēt, veikt speciālu injekciju, kas to saplacina, mīkstina rētaudus utt. Bet tas viss iespējams tikai pēc tam, kad brūce jau pilnībā sadzijusi. Turklāt to, kura metode cilvēkam ir vispiemērotākā, iespējams noteikt konstatējot, cik ilgi jau rēta ir, cik tā ir dziļa, cik liela un bieza.

Vai ir kādi ierobežojumi gela lietošanai?

Parasti nē. To nedrīkst lietot, ja ir vaļējas brūces, iekaisums. Tāpat gelu nedrīkst lietot uz gļotādām, to tuvumā. Reizēm gadās – cilvēks ir sasvīdis vai pi­rms lietošanas nav noslaucījis, notīrījis ādu, tad var rasties apsārtums.Taču, ievērojot higiēnas normas, tas ātri vien atkal pazūd.

Der atcerēties, ka, sauļojoties rēta vienmēr jāieziež ar saules aizsargkrēmu (SPF 50), lai rētas vietā neizgulsnētos pigmentācija. Ja tas notiks, šī pigmentācija būs ļoti dziļa, un rēta redzama jau pa gabalu.

Zinašanai!

Aptiekās piejami jaunās paaudzes silikona gēli, kas rada elpojošu, ādas mitruma līmeni uzturošu pārklājumu (Dermatix Ultra ar C vitamīnu; Stratamed).

Kā arī silikona gēls (Kelotan) un silikona plāksteri (Mepiform)".

