No apaļas un ar sevi neapmierinātas sievietes par dzirkstošu dīvu, uz kuru atskatās

Paskatieties uz šim bildēm! Vai nav tā, ka cilvēks, kurš nometis svaru, izskatās ne tikai tievāks, bet arī jaunāks? Jana Freimane ir rīdziniece, kura nometusi 14 liekos kilogramus un tagad dzīvi bauda ar nebijušu vērienu. Šajā intervijā Jana pastāsta patiesību, kāds bija viņas ceļš uz šo laimi. Ja vien tu būtu zinājis šo ātrāk, tu nebūtu atlicis tievēšanu...

Kāda bija tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

Šis bija mans trešais mēģinājums notievēt. Abi iepriekšējie cieta neveiksmi, jo šajās diētās iekļautais ēdiens bija diezgan vienveidīgs, tāpēc es "pa kluso" ēdu mēdzu našķoties un pārkāpt noteikumus.

Pastāsti – kā nolēmi sākt notievēt tieši tagad?

Ar apziņu, ka liekais svars ir arī mana problēma, dzīvoju jau pēdējos 2-3 gadus. Iepriekš ierastā izmēra vietā nācās valkāt 42. izmēru, kas bija liels trieciens pašapaziņai. Nepalīdzēja fiziskā slodze, ko regulāri piekopu dejās. Tad nāca smagais pandēmijas laiks, kad es tāpat kā lielākā daļa no mums žēloju sevi ar trekniem un neveselīgiem ēdieniem un saldinātajiem dzērieniem. Skats spogulī riebās arvien vairāk, un jau pilnībā izvairījos no fotogrāfēšanās, jo zināju, ka pēc tam nepatiks skatīties uz sevi bildēs. Sekoja nopietnas veselības problēmas, kuru dēļ nācās pamest dejas. Tā kādu laiku "žēloju" sevi, ēdot visu pēc kārtas, līdz pirmo reizi pa ilgiem laikiem saņēmos uzkāpt uz svariem. Ieraudzīju tur skaitli, kam nebiju noteikti gatava Atguvusies no šoka es pieņēmu stingru lēmumu, ka mēģināšu notievēt.

Kā tu uzzināji par Stokholmas diētu?

Pirmais, kas uzrunāja, bija daudzie internetā atrodamie pieredzes stāsti. Individuāls uztura plāns, kas sastādīts tieši man, likās saistošs un motivējošs. Piedāvājums bija izdevīgs, un es izlēmu vienkārši pamēģināt, jo vēlējos kaut ko darīt lietas labā.



Ar interesi aizpildīju bezmaksas testu, kas iekļāva jautājumus par manu veselību, aktivitātes līmeni, garšas īpatnībām. Drīz pēc tam jau saņēmu gatavu plānu, kam sekoju ļoti atbildīgi. Patika, ka tas ir sastādīts profesionāli. Ēdieni bija viegli pagatavojami un iepriekš maz baudīti. Svars sākumā kritās straujāk, bet ar laiku arī piedāvātais ēdiens kļuva arvien sātīgāks. Pakāpeniski tauciņi atkāpās visās ķermeņa zonās, līdz es sasniedzu savu mērķi – 14 nomestus kilogramus.

Kad sāki pamanīt pirmos rezultātus? Kādi tie bija?

Es ar lielāko prieku atkal uzvilku apspīlētu kleitu un arī iekšēji sajutos ievērojami labāk. Ir pagājis pusgads, kopš beidzu Stokholmas diētu, bet diezgan regulāri turpinu gatavot tās piedāvātās receptes, jo apzinos, ka vairs nevaru ēst tā, kā ēdu iepriekš. Esmu pārliecinājusies, ka ir iespējams ēst garšīgi un veselīgi vienlaikus. Vislabākais ir tas, ka Stokholmas diēta izmainīja manu dzīvi ļoti nozīmīgi – es sekoju viekāršam un saprotamam uztura plānam, disciplinēju sevi un zaudēju lieko svaru.

Ko tu ieteiktu citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas notievēt?

Paskatīties spogulī un atzīt, ka šāda tu sev nepatīc un vari izskatīties, justies ievērojami labāk! Tad nospraud mērķi un vienkārši seko savam Stokholmas diētas plānam. Man tas izdevās, kāpēc, lai neizdotos tev!?

