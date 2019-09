Patiesība ir tur, iekšā

Mums patīk pasakas. Mūs vilina iedomu pasaules. Kā reiz teica Šagāls, tad savā ziņā tās pat ir reālākas, nekā pirmajā brīdī šķiet – galu galā, katrs no mums labu daļu savas dzīves pavada, klejojot iedomu pasaulēs. Un – kurš gan no mums nav jutis līdzi filmu varonim, sajutis prieku par viņa veiksmēm, sašutis par nodarītajām pārestībām, kaunu par neveiklām situācijām, priecājies, mīlējis, lidojis, braucis, lecis, kritis, šāvis, spridzinājis un filmas beigās aizauļojis lepnā vientulībā, atstājot skatītājiem vien tālē izzūdošu siluetu uz rietošās saules mazliet saplacinātā diska...

Un neatkarīgi no tā, vai stāsts bija par lepnu indiāņu virsaiti, rūdītu gangsteri un viņa mīļāko, Šerloku Holmsu, pirātiem, septiņiem rūķīšiem vai pa pusei prātu izkūkojušu ģēniju, pēc izšūpošanās emociju un pārdzīvojumu šūpolēs sajūtam pacilājumu, redzam pasauli tālāk un savādāk. Piepeši tik nenozīmīgi šķiet 483 neizlasītie e-pasti, neciešamais klients ar puķaino šlipsi, tas dīvainais troksnis kaut kur piekarē, lempis ar skrejriteni šorīt uz Barona un Matīsa stūra un tas, ka līdz sestdienai vēl jāpaspēj nopirkt dāvanu Ģirtam ar Baibu. Nieki. Sepulāras blēņas, kā teiktu Lems.

Bet tagad iedomāsimies – kā būtu, ja šis ekskurss citās pasaulēs būtu noticis nevis grāmatas lappusēs, mūzikas meistardarbā vai ekrānā, bet, kā smejies, realitātē?

- Skaidra lieta – jāmeklē vietas ar spriedzi un mīklu – kvesta istabas.

Piemēram: Sirdsāmuri klauvē deniņos arvien skaļāk, spokaini blāvā Bunkura lampas gaisma, kura pirmajā brīdī šķita teju vai omulīga, mazliet noraustās un tu saproti, ka līdz sprādzienam palikušas tikai divpadsmit ar pusi, nē, nu jau vairs tikai divpadsmit, minūtes... Arī draugi, kuri sākumā pat izmeta pa bezrūpīgam jokam, pieklusuši un izmisīgi meklē iespēju tikt ārā, pirms nav par vēlu...

-Vai arī (nu, kuru gan nevilina apslēptā manta?) – kopā ar draugiem mini burinieka noslēpumu Senā Kapteiņa Kajītē. Sākumā viss gāja gludi, kā pa diedziņu, un tad saproti, ka nebūt neesat vienīgie apslēptās mantas kārotāji... Pirāti! Kurš pirmais, bet kurš piepulcēsies tik kuplajam (kazi, vai maz izdzīvojušo...) neveiksminieku pulkam?

Protams, ne katram pa prātam sprādzieni un pirāti, jaunāki vai vecāku dokumenti – varbūt, gribas kaut ko tādu, ka tirpas skrien pa kauliem no skata vien? -Lūdzu, izvēlieties – prātu stindzinošs Neprāts šausmu istabā. Jā, uzmācīgā sajūta, ka te vēl kāds ir, nebūt nav māņi – šai kvestā iesaistīta vesela aktieru grupa!

Ir arī Noslēpumu māja, no kuras, kā runā, līdz šim vēl neviens neesot iznācis! Bet, ja nu tas arī nav pa prātam, tad var taču pievērsties mākslai. Precīzāk, tās zagšanai. Vai, vēl precīzāk, līdzekļu iegūšanai, lai no zagļu grupējuma iegādātos patiešām lielu kumosu – lai nevienam nešķistu par maz un nevarētu izlīdzēties, no kabatām izberot sīknaudu, viss tiek darīts ar vērienu – runa ir ne vairāk, ne mazāk, kā par Leonardo da Vinči Monu Lizu!

Neatkarīgi no tā, kuru no Escaperoom.lv spēlēm izvēlēsities, variet nešaubīties – garlaicīgi nebūs!

Vienalga, vai tā ir dzimšanas diena, vecpuišu ballīte vai kolektīva saliedēšana (he-he, ne prātā nenāca, ka ikdienā tik klusā un piemīlīgā Regīna spēj būt TIK cietsirdīga un asinskāra :) ).

Ja sacensību gars kolektīvā stiprāks par vēlmi rūdīt raksturu un asināt prātu uzdevumu izpildē nepavisam neierastos apstākļos, tad pareizā izvēle būs Arkādes Spēles. Te viss, kā īstā olimpiādē – uzvar tikai viena komanda, kamēr zaudētāji var mierināt sevi ar nozelētu, taču īstu prieku tomēr nedodošu atziņu par to, ka galvenais jau ir piedalīties.

- Nē, tā tomēr nav – uzvarēt blakus kabineta nīkuļus – tas ir tā vērts! Še jums par kopējo printeri, kurā nekad nav papīra, še – par no kafijas automāta neizmestajiem biezumiem un tukšo ūdens tvertni, bet tas īpašais sveiciens par pagrūšanu zem ceļa ruļļa otrdienas sapulcē!

Labi, mazliet pārspīlēju – atriebība, protams, nav nekas labs un cēls (kaut arī, ko tur slēpt, var būt arī salda :) ). Taču aizrautīga sacensība un mūžsenā "Kurš foršāks – meitenes vai puiši" jautājuma atbildēšana tā, ka jautājumu nevienam vairs nav (ja ir – tiekamies nākošajā reizē!), dara prieku visiem. Un, starp citu, ne tikai pieaugušajiem vien – aizraujošas nodarbes paredzētas gan ģimenēm ar bērniem, gan skolēnu grupām (no 12 g.v.), bet dzimšanas dienas ballītes – pat vēl mazākiem bērniem, jau no 8 gadu vecuma!

Kvesti nogalina. Nogalina rutīnu.

Kvesti dod. Dod prieku.

Un vēl – paver ceļu iedomu pasaulē. Sataustāmā, saskatāmā un īstā.

Rezervējot ievadi promo kodu: delfi un saņem 20% atlaidi. Atlaide darbojas līdz oktobra beigām. Tiekamies Escaperoom.lv!